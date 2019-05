Se extiende la exposición de la Capilla Sixtina en Bogotá

Una de las grandes obras del importante artista del Renacimiento Miguel Ángel es la decoración de la Capilla Sixtina en Ciudad del Vaticano. Con esto rompió los moldes del arte de la época y creó una de las más reconocidas obras artísticas.



Por ello, en abril llegó a Bogotá una muestra interactiva -propuesta por el estadounidense Martin Biallasque- para que los ciudadanos puedan disfrutar una simulación de este destino turístico.

A causa de la gran acogida que ha tenido, esta exposición se extenderá hasta el 16 de junio del 2019, con el fin de que más personas puedan conocer la simulación de la obra.



La exposición recopila 34 piezas de la monumental obra del genio creativo del Renacimiento, Miguel Ángel. Los asistentes pueden apreciar cada una de las obras que se realizaron con técnicas que le brindan una sensación de autenticidad.

La Capilla Sixtina es la mayor obra de arte en el mundo por su tamaño y por el simbolismo que encierra. Se entrelaza la fe y el arte para dar vida al espíritu humano.



Para mantener esa esencia se llevó a cabo en la Iglesia Nuestra Sra. Del Buen Consejo (Calle 104 No. 17 - 22) y en este lugar se podrán ver las principales obras del artista, incluida 'El juicio final'.



De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. esta exposición está abierta para todo el público e irá hasta el 16 de junio.



Precios TuBoleta:



General: $37.000

Estudiantes acreditados: $30.000

Tercera edad: $30.000

Niños de 4 a 12 años: $24.000

(Niños menores de 4 años no pagan boleta)



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET