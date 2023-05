Con la presencia de Sarah Ferguson, duquesa de York, se llevará a cabo este 15 de mayo en el Teatro Colón, la gala de ballet del bailarín colombiano Fernando Montaño, que abre la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia, organizada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional.



Montaño conoció a la duquesa a través de un buen amigo en común, el empresario inglés Henry Anderson. “Nos presentó en Londres, en una cena, y ella me habló de su interés de venir a Colombia y a Latinoamérica en general. Le hablé de la diversidad del país y esta es una de las causas en las que ella se quiere enfocar”, le dijo Montaño a EL TIEMPO.



“Yo, como buen embajador de Colombia, le conté con detalles sobre nuestra flora y fauna, y como la única manera de coordinar nuestros tiempos era en esta visita mía a Bogotá y Medellín, ella decidió viajar para, además, asistir a la gala y verme bailar”, sigue.



La duquesa de York es la exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, novena y decimoprimera en la línea de sucesión al trono británico.



Ferguson es reconocida por trabajar en distintas causas sociales y también como escritora. Es autora de la novela Su corazón por una brújula, sobre la época victoriana, y de la colección de libros para niños llamada Budgie the Helicopter.



Además, fue productora de la película Young Victoria (2009) y trabajó en un documental sobre la princesa Louise de Sajonia-Gotha-Altemburgo, madre del príncipe Alberto (esposo de la reina Victoria).



Montaño afirma que aunque la relación con la duquesa no es tan estrecha, “hay una gran conexión, pues ella se toma la tarea de venir y también quiere conocer los proyectos que tengo en Colombia”.



Largo camino en la danza

El reconocido bailarín, que llegó al país el pasado miércoles, también vino para realizar dos workshops (uno en Medellín, que termina hoy, y otro en Bogotá del 19 al 22 de mayo).En el espectáculo del Colón, llamado El gran ballet, estará con la bailarina caleña Diana Catalina Gómez.

La Asociación de Amigos del Museo Nacional, entidad creada hace 35 años para promover y divulgar la riqueza del museo, así como para adquirir colecciones, quiso a Montaño para esta presentación. Es nuestro más importante bailarín clásico en el mundo, que llegó a ser solista del Royal Ballet de Londres.



Montaño, que siempre quiere venir a Colombia, aunque no viva aquí desde hace décadas, tiene en el país varios programas de apoyo a bailarines porque está convencido de querer transmitir su conocimiento “a otros jóvenes que están iniciando y a veces muchos no logran participar en las competiciones por situaciones económicas. Para mí es un deber ayudarlos”, le dijo recientemente a este diario.



En sus charlas y clases, es claro con ellos: “Deben ser honestos en el sentido de cuánto amor y pasión sienten por el ballet clásico, pues el camino no es nada fácil. Tendrán una filosofía y estilo de vida mucho más complejos que otros niños, niñas y jóvenes desde muy temprana edad y deben ser conscientes de ello”, agregó.



Nació en Buenaventura en 1985 y aunque su padre quería que fuera futbolista y ha confesado que incluso tenía cualidades, se decidió por el ballet clásico luego de ver en televisión imágenes de niños bailando.



El apoyo de su familia fue fundamental. Los Montaño se fueron a vivir a Cali. Fernando entró a estudiar a Incolballet y a partir de ese momento empezó una carrera que lo ha llevado a vivir en varios países y a hacer parte de distintas compañías de ballet en Cuba, Italia y finalmente Reino Unido. Reside en Londres.

Fernando Montaño. Foto: Archivo particular

Tiene espectáculos por todo el mundo y cuando va a un lugar que no conoce llega con algo de su historia y su cultura aprendidos, porque se siente un embajador de Colombia y Reino Unido, el país que lo acogió.



Autor del libro Mi Buenaventura, donde narra los éxitos y momentos difíciles de su carrera, así como las luchas para salir adelante, es un texto inspirador que ha llegado a muchos jóvenes que, como él, quieren tener un gran futuro.



Igualmente, defiende el medioambiente y piensa que su natal Buenaventura merece una mejor suerte. De no haber tanta corrupción, las personas tendrían más oportunidades. El puerto y en general el Pacífico colombiano le darían al mundo más profesionales en distintas áreas.



Su debut en el Royal Ballet fue el 19 de noviembre de 2015, en el papel principal en The Two Pigeons. Ese día, el hombre de la tierra del currulao, la danza madre del Pacífico colombiano, mostraba sus estilizados pasos en uno de los lugares más emblemáticos e importantes del ballet mundial.



A sus 38 años no ha dejado de bailar y también es coreógrafo. Hace parte de varias organizaciones de apoyo a los niños y jóvenes. Da conferencias y clases magistrales.



En el espectáculo de mañana, además de Diana Gómez, estarán la Orquesta Sinfónica y el grupo de baile folclórico Cumbé.



Montaño no fue un crack del fútbol, pero sí es, hasta hoy, la más importante estrella colombiana en el ballet clásico mundial.



‘El gran ballet’. Fernando Montaño y Diana Carolina Gómez. 15 de mayo, 7:30 p. m. Teatro Colón, calle 10 carrera 5.ª, Bogotá. Informes de boletas en Tuboleta.com



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA EL TIEMPO