'Hecho un ocho' plasma la angustia cotidiana de la cuarentena

Santiago Cárdenas es una de las grandes estrellas del arte colombiano de todos los tiempos. Tiene 82 años, estudió artes plásticas en Yale, dos de sus compañeros de generación fueron Richard Serra y Chuck Close y sus aportes como profesor de la Universidad de los Andes marcaron toda una época.

La obra de Cárdenas no envejece; hace poco –en ArtBo 2019– mi hijo de 9 años se quedó de una pieza frente a uno de sus pizarrones y tuve que frenarlo para que –con la intención de tocar el polvo de la tiza y trazar su nombre– no pasara el dedo por encima de uno de sus lienzos hiperrealistas.



“Durante una carrera que abarca más de sesenta años, Santiago Cárdenas ha investigado ámbitos y territorios de la pintura y la naturaleza de la representación, experimentando a través del volumen, el color, la mímesis y la superficie. Cárdenas se ha confrontado ante una amplia gama de prácticas históricas del arte, desde los antiguos maestros hasta el arte pop, desarrollando una investigación coherente, que ocupa hoy un lugar ineludible en la historia del arte contemporáneo colombiano”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.



La pieza que Cárdenas hizo para EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá sobre el covid-19 habla de la angustia cotidiana de la cuarentena con un elemento clásico de su obra: los ganchos de ropa.



“Hace muchos años empecé a pintar ganchos como un símbolo del hombre: la cabeza, en el gancho, la vi como un signo de interrogación encima de los hombros. Alguna vez, para hacer una grabado, tuve que distorsionarlo para que cupiera en la plancha y quedó así: hecho un ocho, como estamos todos ahora”.

El maestro, por su lado, ha manejado la cuarentena con absoluta calma, “no salgo de mi estudio –como siempre– y he estado tranquilo”. Y como buena parte de la población también se suma a las teorías de la conspiración y cree que el covid-19 fue una abominable creación humana.



“Todavía creo que el virus escapó de un laboratorio o de una farmacéutica que esperaba hacer un negocio multimillonario con la vacuna; no sé si fue un accidente o fue adrede, ¡espero que haya sido un accidente!”.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Director Revista Habitar