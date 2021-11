Salón BAT: el arte popular y sus eternos conflictos con el ‘arte elitista’

El arte producido en Colombia en estas últimas décadas y a través de la historia hace evidente lo que para muchos no pasa de ser una verdad de Perogrullo: que la producción artística puede dividirse en dos grandes grupos, los cuales responden claramente a dos culturas que conviven pero que no comparten sus valores ni sus apreciaciones sobre el mundo, la vida ni el arte: la cultura hegemónica que corresponde a la clase dirigente, y la cultura popular que corresponde a la mayoría de la población.

En ambas culturas se producen trabajos visuales de evidente interés, aunque unas gozan, gracias a la identificación de sus valores, con el pensamiento de la clase dirigente, de una super-exposición que las hace inevitables, en tanto que las otras han sido, desde siempre, prácticamente invisibilizadas. En los inicios del arte, en el Paleolítico, por ejemplo, personas de evidente talento según se colige de las obras que han llegado hasta nuestros días, produjeron pinturas, dibujos y esculturas claramente relacionados con los estados de conciencia alterados de los rituales chamánicos, lo que evidencia la relación del arte con los dirigentes de los grupos sociales desde ese entonces. (Jean Plottes, David Lewis-Williams, Los chamanes de la prehistoria, Editorial Planeta).



Más adelante, en el Neolítico, cuando apareció la agricultura y con ella el sedentarismo, surgiría la división del trabajo y la consiguiente articulación de formas preestablecidas que requieren de ciertos conocimientos para su comprensión o funcionamiento. Con la división del trabajo aparecería eventualmente la especialización en “artesanía”, produciéndose poco después una separación entre el arte sacro y el secular, es decir, una ruptura entre los ejecutores de ídolos y piedras funerarias y los ejecutores de simples objetos domésticos (Arnold Hauser, Sociología del arte, Ediciones Guadarrama).



Esta parece ser la primera división entre el arte de quienes detentan el poder político y social y el arte del pueblo, la cual aumentaría paulatinamente a través de la historia. En cuanto al primero, pasó de ser un arte comunitario, anónimo y orientado por chamanes a una producción aislada de individuos apareciendo en la antigüedad clásica la denominación de “artista”, las primeras obras firmadas (Vaso de Arisronothos), y el mecenazgo privado a cargo, por supuesto, de la clase dominante. Más tarde, en el Renacimiento, el artista se individualiza y produce obras de arte para la adquisición de clientes particulares, en tanto que la invención de la pintura de caballete fomentó el culto a la personalidad, tanto del modelo, como del artista, que empezó entonces a ser considerado “maestro”. Más adelante, con la revolución industrial, la producción masificada incrementó las diferencias entre el público del arte profesional y del arte de las mayorías. Y en la actualidad el arte erudito es atesorado por “los coleccionistas” y se ufana de ser expuesto internacionalmente, mientras que el arte popular apenas comienza a conocerse más allá del entorno del artista.

‘Jesús Quimbaya poscolombino’ es una inquietante obra de

Martín Guillermo Hurtado,

que formó parte del II Salón BAT de Arte Popular. Foto: Cortesía Salón BAT

La trayectoria de este arte hegemónico marca el origen de los artistas que hoy día se pueden denominar “profesionales”, pues no solo estudian una profesión debiendo someterse a un aprendizaje de reglas, técnicas y parámetros predeterminados, sino que practican el arte como una especialidad en la que adquieren virtuosismo y reconocimiento, la cual les permite una manera económica de vida. Es un arte que, como lo describe Hauser en el texto ya citado, ha constituido invariablemente, y en muchos casos de manera inconsciente, una refrendación de la ideología dominante, puesto que reafirma pasivamente las relaciones de poder bajo las cuales fue producido y refuerza la ideología sobre la cual descansan sus convicciones y se justifican sus actitudes y posición privilegiada.



Inclusive cuando artistas de la élite se han revelado y denunciado injusticias o abusos de poder, al hacerlo de acuerdo con las reglas establecidas, en concordancia con la concepción artística aceptada y estimulada por los gobernantes, están, de todos modos, reforzando el statu quo y reproduciendo las nociones del mundo y de la vida propugnadas por la clase dominante. De ahí el gran escepticismo, el desinterés e inclusive el rechazo de las clases populares cuando los “maestros” y sus instituciones pretenden interpretar sus sentimientos, sus tragedias y sus padecimientos, puesto que lo hacen de total conformidad con las vías y los parámetros artísticos instaurados por la clase hegemónica y blindados por el grueso cristal de su comodidad económica y sus prerrogativas de círculo de “virtuosos”.



Hasta en la Edad Media, cuando, a pesar de que el primer arte cristiano fue claramente producido por el pueblo más interesado en los contenidos espirituales que en el refinamiento de las formas y los atractivos sensoriales heredados del clasicismo grecorromano, de todas maneras al pasar el Cristianismo a convertirse en la religión oficial, el arte se puso claramente al servicio de la suma autoridad de los poderes imperial y espiritual cuyos intereses el artista interpretaba siguiendo las normas establecidas.



Y esta, cada vez más notoria sacralización de las obras de arte reconocidas, trajo como consecuencia que el arte popular fuera mirado con aun más escepticismo, que sus valores fueran calificados como fáciles o burdos, y que las obras fueran consideradas como hechura de una clase por naturaleza inferior, inconsciente, irreflexiva, infantil, primitiva, por lo que sus producciones no pueden equipararse con los de la clase hegemónica, con las de los hombres excepcionales, ilustres, bendecidos con dones que los elevan por encima del común de la población.

A pesar de esa larga hegemonía del arte reconocido, ese otro arte, no especializado, espontáneo, estrechamente relacionado con la cotidianidad, no solo no ha desaparecido de la faz de la tierra, sino que sigue practicándose y transmitiendo ideas y pensamientos a un número considerable de personas.



En otras palabras, las posibilidades de expresión que proporciona el arte, su viabilidad como medio de comunicación social, su tarea como actividad orientada a la afirmación y el conocimiento de los impulsos esenciales de los seres humanos, sus infinitos recursos como estímulo para la reflexión y su poderoso atractivo como dispositivo lúdico, no han podido ser abolidos de las clases populares ni siquiera por un sistema tan excluyente como el actual de difusión y circulación artística.



Cada vereda, cada aldea, cada barrio, inclusive cada escuela tiene sus artistas. Cada persona del pueblo es potencialmente un artista, y el arte popular es la más clara indicación de que la necesidad de evidenciar esa pulsión creativa, esos ímpetus libres y esenciales del hombre, ha derrotado al sometimiento ideológico que, sobre todo el arte, han intentado imponer el chamán, el sacerdote, el jefe político, el crítico, el curador, el profesor y las leyes del mercado.



Pero, así como para mucha gente el término popular se ha identificado con lo primitivo e inclusive con lo vulgar, para otras personas, entre ellas John Carey, profesor emérito de Oxford, “las obras de arte tienen valor porque alguien les da valor. Que mucha gente piense que la Mona Lisa es valiosa y que signifique algo para ellos es obviamente importante, pero eso no quiere decir que aquel que prefiera la pintura de su barrio esté errado de la misma manera que estaría errado si hubiera hecho una suma mal o deletreado mal una palabra”. (www.lanacion.com.ar)

Pachamama’, talla en madera de Eduardo Muñoz Lora, que obtuvo mención de honor en el VI Salón BAT de Arte Popular. Foto: Cortesía Salón BAT

Según el concepto ampliado del arte del reconocido artista Joseph Beuys, la creatividad es inherente al ser humano, y toda acción es susceptible de ser arte, reflexión convertida en piedra angular sobre la cual se erige la validez conceptual del arte popular. (Bodenmann-Ritter Clara, Joseph Beuys, Cada hombre, un artista, La balsa de la medusa).



Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claramente insostenible la idea de que el arte hegemónico es superior al arte popular, y con menor razón en esta época en que ya artistas reconocidos como el mismo Beuys, y antes que él Marcel Duchamp, y simultáneamente con él Andy Warhol, dieron pie a movimientos que surgieron como un rechazo al arte institucionalizado. Paradójicamente, estos movimientos acabaron por ser admitidos como arte hegemónico, comercializados y aceptados en los ámbitos académico e institucional, pero esta estrategia del mercado no ha debilitado el sentido que tuvieron sus apuestas en relación con la desmitificación del arte hegemónico.



De esta consideración se colige que si un artista del pueblo confronta su trabajo creativamente, sus obras pueden tener el mismo valor para el observador desprejuiciado que las del artista elitista a quien se le han aportado en la academia algunos conocimientos para llevar a cabo su especialización. Después de todo, es una verdad incontrovertible que no hay actividades del ser humano más creativas que otras.



Y si la superioridad en materia artística no puede determinarse, lo que diferencia al arte hegemónico del arte popular es claramente cuestión de convenciones. Y de gusto. Pero es sabido que “el gusto” no puede clasificarse científicamente, puesto que se trata de una construcción social sujeta a ideologías, y como tal, aunque pueda parecer como un atributo individual, o pueda entenderse como un ejercicio de subjetividad, la verdad es que puede ser modificado o inducido por la promoción y el proselitismo.

Ahora bien, entre las objeciones que se le hacen al arte popular se cuentan su supuesta dependencia tardía del arte académico, y justo es, por lo tanto, precisar que lo mismo se da en contravía, ya que los muy numerosos artistas reconocidos que se han apoyado en el arte popular lo han hecho mucho después de que los artistas populares habían presentado sus respectivas contribuciones. Es muy común, además, la confusión del arte popular con la artesanía, la cual se denomina también “arte popular” en algunos países como México. Pero, si bien las técnicas artesanales son propicias para la expresión de buen número de artistas populares, en Colombia se entiende por artesanía los objetos hechos en serie, en cuyo caso solo el primero de ellos podría clasificar como arte popular.



En general son muchas las diferencias entre el arte popular y el arte elitista, siendo tal vez la principal el hecho de que el arte hegemónico gira alrededor de las definiciones artísticas europeas y norteamericanas, pudiendo afirmarse que es un arte heterónomo cuyas decisiones no son totalmente propias y cuyo desarrollo no se da en plena libertad. El arte popular, por el contrario, encuentra sus conocimientos en las disyuntivas y dificultades de la vida y gira alrededor de las problemáticas que experimenta el pueblo, razón por la cual es mucho más elocuente al respecto de la cultura de un país que el arte de las minorías, constituyendo una barrera contra la homogenización artística que ha traído consigo la globalización, y un aliciente para la descolonización, tarea que ocupa a buen número de artistas e intelectuales latinoamericanos.



Es claro, además, que los artistas elitistas viven en los centros de poder donde les es más fácil obtener los beneficios de la clase dirigente, de ministerios, bancos y otras entidades relacionadas con su devenir, mientras que las aristas populares viven por lo general en la periferia, lo que trae consigo el reconocimiento de valores identitarios diferentes a los de las grandes ciudades. En la medida de que viven en la periferia, son los protagonistas de los relatos, por ejemplo, sobre el desplazamiento y la violencia de justa actualidad en la escena artística nacional, en tanto que los artistas elitistas los comentan desde sus torres de marfil, como espectadores paternalistas.

Es claro, finalmente, que todo el arte popular es empírico y que de su naturaleza autodidacta deviene la diferenciación errónea entre arte “culto” y arte popular a la que algunos hacen referencia. Pero “culto” implica que deviene de una cultura y en nuestro medio el arte popular es claramente producto de una cultura, tan colombiana como la hegemónica, o inclusive más colombiana que ella si se tienen en cuenta sus puntos de referencia, pero una cultura diferente de la hegemónica, de una cultura que consume una comida diferente, una música diferente, que se viste de manera diferente, que practica unas costumbres diferentes, una organización diferente y que, por supuesto, mira el mundo y la realidad desde ángulos diferentes. Hay quienes piensan que el arte hegemónico y el popular son complementarios, pero en realidad son antitéticos, contrarios, lo que no implica que ideas o modalidades puntuales del uno no puedan hacer tránsito al otro, aunque de inmediato adquieren connotaciones distintas.



Afortunadamente, eventos como el Salón BAT de Arte Popular, cuyo ascendente prestigio lo ha llevado a los más exigentes museos del país creando nuevos públicos y ampliando notoriamente su número de visitantes, han abierto una puerta para que la capacidad expresiva y el arte de las mayorías sea considerado y valorado, empezando finalmente a romper las talanqueras que han existido en contra de su reconocimiento. El hecho de que el BAT y Artbo, la feria del arte hegemónico de Bogotá –diseñada para regular su mercado– hubieran sido creadas simultáneamente, es una coincidencia reveladora de las diferentes finalidades hacia las cuales transitan estas dos concepciones del arte.



EDUARDO SERRANO

Crítico de arte

Especial para EL TIEMPO

