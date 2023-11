Sale a subasta el mosaico psicodélico que John Lennon pidió para su piscina

El monumental mosaico que John Lennon encargó como suelo de la piscina de su mansión de Surrey (Inglaterra), donde permaneció hasta 1984, sale a puja este miércoles en la casa Bonham de Londres por un precio estimado que podría alcanzar las seis cifras.

Conocido como 'El ojo psicodélico', más de 17.000 coloridos azulejos dan forma a uno de los globos oculares más famosos de la cultura pop, creado por el artista Joseph Ritrovato a petición del miembro de los Beatles, para colocarlo en la parte profunda de su piscina privada en la mansión de Kenwood.



(Lea además: La historia secreta del cuadro de Botero que se vendió en US $5,13 millones)



"A mediados de la década de los 60 era extremadamente popular y esta obra era una parte importante de la vida privada de Lennon, donde se relajaba en su piscina", afirmó Joseph Robson, especialista en cultura pop de Bonhams. La creación cerámica fue parte también de la revista mensual 'The Beatles Monthly Magazine' en 1967.



"Es una pieza extremadamente interesante", explica el experto, que espera que la puja "pueda alcanzar más de seis cifras" en la subasta del día 29 junto con otros artículos.



En la subasta con temática de la cultura pop también saldrán a la venta objetos que fueron propiedad de Led Zeppelin, los hermanos Gallagher (Oasis) y The Beatles. Destaca entre ellos una copia del álbum 'Led Zeppelin II' autografiada por Jimmy Page, valorada en más de 20.000 libras (23.000 euros), así como un icónico sofá de The Beatles tasado en 5.000 libras (5.768 euros) o una mesa de Ringo Starr valorada en 2.000 libras (2.300 euros).



(Le puede interesar: ¿Cuál es el nombre real de Banksy? El artista pudo haberlo revelado hace años)



Además también se rematarán una selección de objetos de recuerdos que van desde fotografías de artistas como David Bowie, Olivia Newton, Nicole Kidman hasta elementos controvertidos de la televisión británica como una marioneta en pijama del por aquel entonces príncipe Carlos.



EFE