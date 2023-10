Sair García: las masacres secretas del río Magdalena y los muertos que nunca vimos

Nunca apareció. Sair García tenía 10 años y su hermano fue secuestrado por los paramilitares en Barranca; en los años 80 el río Magdalena dejó de ser un lugar de juego y se convirtió en un nido de gallinazos. Los siniestros pájaros negros anunciaban la llegada de los muertos que avanzaban por el río y que, inevitablemente, tenían que dejar flotar o dejarlos encallados en una orilla, “los paramilitares vigilaban todo el tiempo quién se acercaba a los cuerpos; tocarlos también era una sentencia de muerte”, recuerda García.



¿Quién se llevó a su hermano?, ¿qué significa estar ‘desaparecido’? Sair creció con esas preguntas. Su mamá hacía lo que podía con él y sus otros seis hermanos. “Mi papá se había ido hacía mucho tiempo”. En Barrancabermeja el futuro laboral parecía ser solo uno: Ecopetrol, pero García descubrió su vocación en el colegio, le gustaba dibujar y tuvo suerte: conoció al gran pintor de la ciudad, César Barros, que lo animó a seguir dibujando, y tuvo un profesor en colegio, Rafael Velázquez, que también se enamoró de su talento y le mostró unos papeles misteriosos: los formularios de inscripción para la universidad, “váyase de aquí”, le dijo.



¿Estudiar arte? En su casa -donde nadie había sido universitario- la decisión de Sair les sonó imposible; todos vivían bajo un mismo techo en una casa diminuta que lograron con el programa de vivienda social de Belisario Betancur y que, más tarde, sería el punto de partida de una obra esquizofrénica donde su casa quedaría reducida a una jaula para pollos. La decisión de estudiar arte sonaba imposible, pero Sair era terco. Fue a Ecopetrol y empezó a trabajar limpiando las orugas de las retroexcavadoras y de los bulldozer de la compañía. Aprobó los exámenes en la Universidad Antonio Nariño de Bucaramanga, ahorró todo lo que pudo y se fue. El dinero le duró solo para tres semestres.



Había decidido volver a Barranca y trabajar otro año en Ecopetrol -nuevamente bajo el sol y una temperatura de 34 grados centígrados- para regresar de nuevo, pero otro profesor le dio una solución que, para él, también era imposible: la Universidad Nacional en Bogotá, “hay becas”, le dijo.

La exposición empieza con un torbellino de gallinazos de hierro. Foto: Fernando Gómez Echeverri

Sus amigos hicieron una ‘vaca’ para que comprara los tiquetes y estuviera tres días en Bogotá; pasó los exámenes y, en su primer día, lo atracaron en la calle 26. Se deprimió, consiguió como pudo un tiquete para Barranca y apareció en la puerta de su casa con una maleta, “Volví, ¡Bogotá es un atracadero!” Su mamá lo abrazó, le preparó el desayuno, le dijo que se acostara y descansara y, unas horas después, lo despertó y le dio un tiquete de vuelta para Bogotá, “usted me dijo que quería ser alguien en la vida, y hasta ahora es un fracasado”.



Sair no decepcionó ni a su mamá ni a sus hermanos ni a sus amigos. El crítico de arte de Eduardo Serrano -en una entrevista con EL TIEMPO- mencionó a García como uno de los artistas contemporáneos que más lo entusiasmaban. Hoy Sair tiene 48 años y desde sus inicios en la Nacional -luego de varias horas como mesero y estudiante ejemplar para mantener su beca- ha hecho una carrera brillante. En los últimos semestres ya era parte de lo mejor de su generación. La crítica y los coleccionistas lo tienen en un lugar especial. Y él, entre tanto, no ha dejado de hablar ni de tratar de responder las preguntas que lo atormentaban cuando era un niño: “¿qué es un desaparecido?, ¿quién se llevó a su hermano?”

***

La exposición que presenta en la Galería Duque Arango de Medellín empieza con un torbellino de gallinazos de hierro: 500 diminutos pájaros negros que tienen un líder dorado que se dirigen a un punto fijo: un muerto que no vemos. Solo unos pasos más adelante hay un cuadro que revive el horror: un pajarraco infame sobre la barriga hinchada de un cadáver.



Sair -sin embargo- solo deja el horror en evidencia esas dos piezas; el resto de la exposición es mucho más sutil y -en contra de todo- absolutamente preciosa. En una franja hay una línea del horizonte de los interminables cultivos de banano hecha con pequeños cuadros -del tamaño de una lamina de una chocolatina jet- de unos 4 metros de largo. Y en todo el frente hay un portentoso conjunto de cuadros -unidos unos con otros, como un mural- de Nueva Venecia: un pueblo de pescadores construido sobre las aguas del Magdalena.



Nueva Venecia, Sitio Nuevo, Trojas de Cataca (que, por cierto, aparece en Cien años de soledad) y Buenavista, son los cuatro pueblos de palafitos del río. Sair -una vez consolidado como artista- decidió ir más allá de Barrancabermeja: conocer a fondo el río más importante del país y de su vida; recorrió lugares prohibidos por los grupos ilegales con la excusa de ser un profesor de fotografía; desembarcó en pueblos donde hubo masacres; hizo el Magdalena de arriba abajo y estuvo en puntos donde temblaba de miedo y asombro porque no veía las orillas y se sentía desprotegido en una canoa. Encontró en el acero el material perfecto para mostrar el color plata del río y tras varios experimentos encontró cómo plasmar el color del óleo encima de él.

Facebook Twitter Linkedin

ESair García tiene 48 años. Foto: Fernando Gómez Echeverri

Porque la exposición es puro color; Sair revive los colores de los pueblos -sus amarillos, azules, rojos y verdes rabiosos- y su belleza legendaria. Y su manera de dejar en evidencia los horrores por los que han tenido que pasar fue una genialidad: no hay gente. En los cuadros (salvo la primera pintura -la del cadáver con una gallinazo- que es parte de su colección personal y no piensa vender nunca) no hay una sola persona.

No hay alegría caribe, no hay pescadores lanzando sus redes, solo canoas solitarias.



En el segundo piso hay una instalación con varias esculturas de las casas. Y también brilla la soledad. Son pueblos fantasmas, abandonados por una violencia absurda, ridícula y vergonzosa. García la vivió, la conoció y la pintó. Y no se resignó. Sair no es solo un testigo o una víctima; también es parte de algo más poderoso: en compañía de otros artistas creó una fundación. Y Nueva Venecia ahora tiene una sala informática, internet en el colegio y una nueva tanda de profesores. Él -más que nadie- sabe por qué son importantes.



