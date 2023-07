¿500 personas? ¿600? Había que empujarse con los hombros para tener un buen lugar para ver el performance. El Mambo vivió una de sus mejores noches de los últimos tiempos en la inauguración de la muestra antológica de Rosemberg Sandoval, uno de los artistas conceptuales más salvajes, impredecibles y valiosos de Colombia.

Sandoval no estaba solo. Fue una inauguración múltiple; en el primer piso y el sótano está la obra del artista australiano Mike Parr, uno de los héroes del arte performático mundial que hizo una acción de larga duración desde las cinco de la tarde. En el tercer piso la argentina Ana Gallardo y María Us hicieron lo propio unas horas después. A las 8 de la noche era el turno de Sandoval; los minutos pasaban y no había charlas en voz alta. El escenario donde iba a hacer su performance se convirtió en un foco de silencio.



Rosemberg –autor de performances y obras que son parte de la historia del país, como su Mugre, en el que levantó un mendigo, lo llevó sobre sus hombros hasta un museo y luego pintó varios lienzos con su cuerpo, o sus esculturas con los vidrios de la época de las bombas del narcotráfico– apareció vestido de blanco con varios ramos de rosas.



El silencio se hizo más profundo; Rosemberg se sentó en una piedra y empezó a romper las rosas, a quitarles los pétalos, a romper los tallos, a raspar sus manos contra las espinas. El rojo de los pétalos se mezcló con su sangre. La imagen era poética y violenta. El piso quedó teñido de verde y rojo y la gente –luego de los aplausos– recogió las rosas rotas del piso. Sandoval hizo su autorretrato para EL TIEMPO.

¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?



Recuerdo que de niño vi a un vecino matando a otro vecino a puñal, también tengo la imagen de mi papá trepado en una escalera hechiza y golpeando una pared con un hisopo impregnado de cal.



¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?



Mi performance Mugre, en donde me asiste un indigente desvanecido convertido en ángel.



¿Cuál ha sido la reacción más impresionante que ha visto de alguien frente a su obra?



La de mi madre Teresa Gómez que, agonizando y con una triza de voz, me dijo: ‘Mijo, me estoy muriendo y nunca comprendí esas cosas tan raras que usted hace, no tienen comienzo ni final’. Yo la miré de manera sagrada por última vez, luego ella se miró a sí misma, se persignó y se desvaneció para siempre.

La exposición de Sandoval en el Mambo recoge las piezas y la memoria de sus obras más potentes y emblemáticas. Foto: Cortesía MamBo

¿Por qué decidió convertirse en artista?



Mi destino estaba señalado, a los siete años en la escuela: dibujé a mi papá con los calzones abajo, barba de dos días, agarrándose el pene con una mano y con la otra sosteniendo un plato de comida. Mi profesor Heriberto Zapata mandó a llamar a mis padres para advertirles: ‘este niño es un artista’. Yo me lo creí.



¿Qué significa una performance?



Es una de las maneras de hacer arte contemporáneo en donde no hay argumento, pero sí mucha conciencia y memoria anudadas a un contexto. Acciones corporales donde sujeto y objeto se convierten en taller de experimentación.



¿Cuál ha sido su peor crisis creativa?



Mi proceso creativo siempre ha sido fluido, aunque sentí siempre que socialmente no encajaba y de niño me impresionaba existir.



¿Duchamp o Picasso?



Kurt Schwitters y Torres García.

¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?



A Epifanio Garay.



¿Recuerda quién compró su primera obra?



En 1981, a través de un intercambio de invitación por obra al VII Salón Atenas que organizó el Mambo en el Museo Nacional de Bogotá.



¿Conserva sus dibujos de niño?



Mi familia es fervorosamente cristiana e ignorante.



¿Cuántos años lleva de carrera?



El 18 de noviembre próximo, cumplo 43 años de carrera profesional.

¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?



Llevo la vida de un santo.



¿Y la que más le ha hecho feliz?



Todas han sido valiosas; sin embargo, puedo nombrar todo el trabajo de curaduría de Hans Michael Herzog y la buena prensa para la exhibición Cantos, cuentos colombianos, en Zúrich y Río de Janeiro. Y ahora la excelente curaduría de mi Antología realizada por Eugenio Viola y Juaniko Moreno del Museo de Arte Moderno de Bogotá.



Su obra está en diferentes colecciones, ¿cuál lo hace sentirse más orgulloso?



El Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y Daros de Zúrich.

¿Tiene alguna obra que no haya querido vender?



Sí, Puñal, que pertenece a la Colección Paola Andrea y Tomasito de Jamundí.



¿Cuántas piezas cree que ha producido?



Muchas, las artes visuales son muy dinámicas.



¿Considera que es un genio?



Solo un ser especial, muy leído, que ha podido construir una carrera internacional con un salario mínimo en un país como Colombia.



¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?



Mi cuerpo convertido en taller, así que uso sudor, mugre, sangre, orines.

Una de las esculturas que creó Sandoval durante los años de los atentados terroristas del narcotráfico. Su materia prima fueron los vidrios que quedaban en la calle después de las explosiones. Foto: Fernando Gómez Echeverri

¿Qué tan ordenado es su taller?



El tercer piso de mi casa en Jamundí es mi taller ordenado, limpio, mágico e imantado.



¿Tiene horarios de trabajo?



Soy muy activo con mi obra, vivo para ella.



¿Cómo nació su ‘estilo’?



La década de los ochenta, la generación a la que pertenezco, es el fin de los estilos.



¿Colecciona obras de otros artistas?



Tengo una media docena de cosas guardadas y sin enmarcar, a excepción de los dibujos de Tomasito.

¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?



Carlos Rojas, y una decena de cosas de Óscar Muñoz.



Para usted, ¿cuál es el artista vivo más importante del mundo?



Gerhard Richter.



¿Con qué artista le gustaría exponer en la misma sala?



He compartido sala con Marcel Duchamp, Goya, Beuys, Torres García, Bill Viola, Reverón, entre otros.

Detalle de las rosas que usa en su performance. Foto: Cortesía MamBo

¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?



Ninguna. El arte universal es de la humanidad.



¿Ha llorado frente a alguna obra de arte?



Sentí escalofríos con Duchamp, Goya y Reverón.



¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado y el que más ha estudiado?



Kurt Schwitters, Malevich y todo el arte latinoamericano ancestral y contemporáneo.



¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?



El arte es la mejor inversión, sobre todo tratándose del único artista político y contextual colombiano.



Fernando Gómez Echeverri

EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte