¿Robo o recuperación? Los 50 años de la desaparición de la espada de Bolívar

La noche del 17 de enero de 1974, la recién nacida guerrilla del M-19 robó la espada del libertador Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar, en Bogotá. Para algunos, fue un acto de traición a la patria, para otros, fue un acto espectacular de la guerrilla que se caracterizó, en un principio, por dar golpes de opinión. Necesitaban un símbolo que representara su promesa al pueblo colombiano de devolverle su libertad.



Este miércoles 17 de enero, cuando se cumplen 50 años del hecho, en un cuestionado acto, el ministro de las Culturas, las artes y los Saberes, Juan David Correa, encabezó la conmemoración de dichos eventos.



“Es un hecho fundacional que cambia el destino del país, eso es incontestable. En el año 74 había unas tensiones sociales, una juventud que se estaba emancipando desde los años 60, había habido dos paros, se consideraron ilegítimas las elecciones de 1970, y en ese contexto surge el movimiento del 19 de abril, cuyo acto fundacional fue la recuperación de la espada de Bolívar”, explicó Correa en la apertura de la muestra Epílogo para un diálogo abierto de paz, en el Museo Nacional de Colombia.

Este miércoles también se llevaron a cabo varios conversatorios de exmiembros del M19 en la Quinta de Bolívar, a donde regresó la espada, desde la Casa de Nariño, para ser exhibida durante un mes.



“La espada de Bolívar viene a significar no solo la creación de este grupo, sino la creación de esta república. Bolívar al levantarse, a comienzos del siglo XIX, y al soñar con la creación de la Gran Colombia, tiene en el fondo un acto revolucionario, que es fundacional. En ese sentido, es un objeto que ha marcado nuestra historia durante 200 años”, agrega el ministro.



Detalle de la espada de Bolívar, un símbolo político e histórico. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La conmemoración de los 50 años del robo, para algunos, y de la recuperación, para otros, de la espada ha generado mucha polémica. Y más la vinculación con el presidente Gustavo Petro, que fue asumida de mala manera por la oposición y que vio en el evento, que se extiende hasta el jueves 18 de enero, un intento por reescribir la historia y de reivindicar al grupo guerrillero.



“Yo quiero hacer una anotación sobre ese tema. Desde el Museo Nacional como el Archivo General de la Nación no hablamos de conmemoración, sino de actos de memoria. Esto implica que no estamos conmemorando, sino haciendo un llamado a un espacio de reflexión. Los eventos no son celebratorios de un hecho sin un llamado a la reflexión. Los museos de todo el mundo y, especialmente el Museo Nacional de Colombia, tienen el deber de llamar a la reflexión. Es uno de los elementos claves de la museología crítica. En ese sentido, hablar de recuperación o robo es una toma de partido, y nosotros estamos es recuperando el lenguaje del grupo insurgente que realizó este acto político y fundacional. Este acto tuvo una incidencia en la historia política contemporánea. Desde ningún punto de vista estamos portando partido por uno ni por otra posición”, explicó director del Museo Nacional, William Alfonso López, en una entrevista con EL TIEMPO.

La historia de la espada

El 17 de enero de 1974, cinco hombres miembros del M19 protagonizaron el robo, burlando la seguridad de la casa museo y se llevaron la espada, las espuelas y los estribos de plata que utilizaba el libertador. La espada había permanecido en la Quinta desde 1924 hasta el día de su robo.



La espada estuvo en manos de la guerrilla durante 17 años y su paradero fue una incógnita durante todo este tiempo, incluso se especula que estuvo guardada en Venezuela parte de esos años. Líderes del extinto M-19 contaron que la espada fue sacada del país y que permaneció en Cuba.



Sería hasta 1991 cuando ya el M-19 se había desmovilizado que la espada retornó de manos de Antonio Navarro Wolff y Otty Patiño. Desde ese momento fue guardada en una bóveda del Banco de la República, y en el 2020 fue llevada a la Casa de Nariño por orden del presidente Iván Duque.

Espada de Bolívar en la posesión de Gustavo Petro, en agosto de 2022. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La espada no había sido exhibida en ningún acto público hasta el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro pidió que permaneciera a su lado, mientras daba el discurso de posesión. Desde entonces ha permanecido en la Casa de Nariño.

"La idea es que la gente pueda preguntarse cosas, los objetos encierran historias y nos enseñan caminos en esta sociedad. Tenemos que revisitar la historia, no para ponernos de acuerdo, necesariamente, sino para que haya una mayor complejidad en el relato nacional", agrega el ministro.

