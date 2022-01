La idea es hacer reír mucho. Y eso es 'Mucho animal'. Róbinson Díaz y Alberto Barrero, ‘Pucheros’, se suben al escenario del Teatro Libre de Chapinero para contar diversas formas amatorias de los animales.



“Como humanos no vamos a alcanzar a descubrir muchas de estas formas de amor y nosotros somos actores, no científicos, así que en nuestra escena, que es el teatro, buscamos que la gente se divierta conociendo otras maneras”, dice Róbinson Díaz.

Cuenta que su tesis de grado fue sobre la creación y construcción del personaje a través de los animales “y me quedó sonando mucho tiempo. Un día se la conté a Pavel Nowicki (polaco, director teatral y de televisión) y me dijo que hiciéramos algo.



Pucheros’ empezó una investigación que duró cinco o seis meses, y salió Mucho animal, con su absurdo y su fantasía”, sigue.

Para Díaz, además, fue muy importante analizar los movimientos de los animales y a eso le puso especial atención. “Nosotros tenemos la evolución”, agrega, pero las especies traen sus rituales, formas de subsistencia que han recorrido la historia.



Y se va a espectáculos como El rey león, que vio en España, con una gran carga escénica, con actores representando a distintas especies y dándole a cada una su más cercana expresión desde lo humano.



Para 'Mucho anima' analizaron varios comportamientos. “Hay cosas que lo dejan a uno aterrado. Una pajarita pone a quienes la quieren conquistar a hacer una especie de nido para cortejarla. Todos tienen que voltear y al final ella decide con cuál se queda”.



Y cuenta cómo la luciérnaga macho atrae a la hembra con su luz, pero además con un regalo, una especie de bolsa de nutrientes. Los calamares, de los que también hablan en la obra, tienen varios estilos.

“El fin es darle ideas a la gente para que se ría. Esto no es científico, ni político, sino algo que se nos ocurrió, un disparate y en el arte todo es disparate, porque lo demás es realidad, muy fuerte y muy avasallante. Pensamos que la fantasía sigue siendo uno de los terrenos más bonitos para todos”, dice.

Y ese, precisamente, es su escenario desde su adolescencia, cuando formó un grupo de teatro en el colegio Inem de Medellín, donde estudió.



“El arte es mi terreno natural, donde me encuentro y me siento. El teatro es una caverna extraña donde ocurren milagros, lloro, sufro, amo su silencio y su oscuridad, que además es mágica. Hay ahí un lenguaje antiguo, un rito que lleva que pase algo en la mente, el alma y el cuerpo”.



Volver a la presencialidad también ha sido fundamental. “Esta pandemia fue un desastre económico para todos, y también en lo moral. Todo lo que hace el arte es para el público y se vive de eso, lo que pasó fue muy fuerte. Nosotros estábamos en temporada con La dama de negro en el 2020 y paramos el 14 de marzo de ese año. Acabamos de volver, ahora con esta obra. Pasó mucho tiempo".



Le alegra estar de nuevo en la ‘cancha’, en el Teatro Libre, además, y “clamando por la vida. Los que no se han vacunado, no sé qué argumentos valederos tienen. Somos gregarios, dependemos los unos de los otros, ¿por qué diablos no se vacuna la gente, si la ciencia ha demostrado que es mejor estarlo”.



Actor de varias temporadas de 'El señor de los cielos', así como de 'Tiro de gracia', 'Mentiras perfectas' y 'Vecinos', Díaz ha hecho una gran carrera en el teatro, desde clásicos hasta propuestas de vanguardia.



Ahora vuelve con su 'Mucho animal', buscando que la risa perdure y que el arte siga su camino.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 20 de marzo, de jueves a sábado, a las 8 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Carrera 11 calle 61, Bogotá. Boletas: 40.000 pesos. Informes: teatrolibre.com



