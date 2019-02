Al productor y actor Manolo Cardona (Popayán, 1977) no lo abruma la proliferación de alternativas audiovisuales de estos tiempos modernos. Al contrario, las ve como una magnífica oportunidad para el público y una fantástica herramienta para mostrar el talento creativo de América Latina.

“Llegamos a la democratización del arte”, le dijo este jueves a Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, en la charla inaugural de la 14.ª edición del Hay Festival Cartagena de Indias. “Se trata de un reto, pero también de contar con mejores opciones y lenguajes para narrar”, argumentó en el teatro Adolfo Mejía.



Una conversación que tuvo su centro en las posibilidades para relatar historias en un presente dominado por las propuestas que llegan a través de la red. “Hablar de Netflix es como hablar de Dios”, sentenció Pombo durante el diálogo.



De hecho, Cardona dio detalles de su propia experiencia. En un viaje de placer por República Dominicana le contaron la historia de Porfirio Rubirosa, seductor empedernido que se casó cinco veces –en dos de ellas con las mujeres más ricas del planeta en su momento–, espía, diplomático, político y figura estelar del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó con mano de hierro durante 31 años el país caribeño.



El mismo autor intelectual de la masacre del perejil. Los soldados dominicanos detenían a los sospechosos de ser haitianos y les pedían que pronunciaran el nombre de la planta. Aquellos que tenían dificultades para pronunciarla, porque su lengua materna era el francés, morían asesinados en el acto. ¿A cuántos mataron? Entre 10.000 y 30.000. La certeza es que fue un acto infame. “Un genocidio anterior a los que ejecutó Hitler”, apuntó Cardona.



Hubo una pausa en el auditorio. Muchos, es posible, imaginando ese horror. “Esta historia merece ser contada”, sentenció esta figura del mundo del entretenimiento que es más visible para el público por sus papeles en 'El cartel de los sapos' y 'Narcos'.



Y así fue. Empezó a buscar el dinero para su financiación hasta estrenarla en una trilogía en las salas de cine de República Dominicana y en doce capítulos que ahora pueden verse por la plataforma de Claro. Son las bondades del streaming.

Cardona agradeció el aplauso del auditorio y bromeó con Pombo porque estos reconocimientos forman parte del incierto universo de los productores, nueva faceta en la que ahora incursiona. ¿Qué es ser un productor?, le preguntó el director de este diario. “Es estar dispuesto a apagar incendios todos los días”, le aseguró en tono serio.



Un gesto que estuvo presente en varias ocasiones durante la hora de conversación porque Cardona quería transmitir que tiene claros su futuro y el eco del peso de sus palabras. Sabía que estaba allí no solo por él, sino por la actual generación de creadores latinoamericanos que, toma a toma, le han ido compitiendo a Hollywood.



No solo hablaba por él y por los “tres amigos”, “un trío fantástico”, como él los define, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, protagonistas de los últimos años en los premios internacionales, sino por su amigo colombiano Ciro Guerra y otras figuras emergentes. “Yo formo parte de la transición en esta industria en Estados Unidos. Los latinoamericanos dejamos los papeles de jardineros para hacer los del CEO de las compañías”, anotó.



Pombo aprovechó para reflexionar, a propósito del reciente éxito global de 'Roma', sobre los cambios que se están palpando en la forma como se comercializan las películas hoy y ese enfrentamiento entre las exhibidoras tradicionales de salas y las plataformas digitales de distribución.



Cardona recordó que si bien “el que pega primero pega dos veces”, como lo hizo Netflix, esta plataforma se enfrenta a grandes retos en el futuro con el vencimiento de sus contratos, que se avecina, con gigantes como Disney o Paramount.



“Ellos le van a sacar sus contenidos porque van a hacer sus propias plataformas. Estamos ante el inicio del cambio más revolucionario de la historia audiovisual de nuestros tiempos. Y el gran ganador va a ser el espectador, que podrá escoger qué ve. Cada vez, la competencia va a ser quién hace la mejor serie y quién tiene las mejores historias”, explicó el productor.



En este salto cualitativo del arte visual en América Latina hay muchos nombres. Por ejemplo, en la narrativa de las novelas qué mejor ejemplo que Fernando Gaitán, fallecido de manera sorpresiva el martes.

Acto seguido, el director de este medio invitó a ver una síntesis visual de lo que ha sido la trayectoria actoral de Cardona, antes de iniciar la conversación sobre su vida. “Le ha rendido, ¿no?”, le dijo Pombo entre risas. Y luego hizo un viaje a sus primeros años en este oficio.

Los inicios

“Yo era de los que cuando había una obra de teatro en el colegio, siempre estaba de primero. Pero nunca intuí que ese hobby, que hacía por gusto, era a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida”, dijo el actor, quien también relató que después de haberse graduado, a los 17 años, viajó a Bogotá a estudiar finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado. “Mi padre quería que yo tuviera una carrera prominente”.



Contó entonces que su padre se quebró financieramente y ante semejante situación tuvo que buscarse la vida. Cardona pasó a ser modelo de comerciales. Fue cuando lo llamaron para trabajar en la serie 'Padres e hijos' y tuvo que cambiar de universidad, al Politécnico, para combinar sus estudios con la carrera actoral.



Al final, Cardona decidió ir a Cali a enfrentar a su padre y decirle que no seguiría con su carrera en el mundo de las finanzas, sino en una más incierta a todas luces: actor.



Recordó que no sabía cómo abordaría la conversación con él. Un día, mientras lo acompañaba a hacer mercado, a Cardona se le comenzó a acercar la gente para pedirle autógrafos y fotos. Entonces vio cómo su padre lo miró de reojo con cierto orgullo. Esa fue la señal de aprobación que necesitaba para apostarle a lo que realmente lo hacía vibrar: la actuación y el mundo del cine.



En su carpeta figuran hoy varias decenas de papeles protagónicos y secundarios con roles tan disímiles como poderosos. “Creo que he sido el actor que más cárcel ha pagado en la ficción. He estado más en la cárcel que en mi casa. Porque me han tocado unos personajes que terminan en la cárcel, o muertos o crucificados”, ironizó.



“Mi primer papel como actor fue de extra en una producción que hicieron en Cali, en una mesa del comedor, que se llamaba 'Eternamente Manuela'. Años después, esa misma escena la hice, pero en el reparto principal de la telenovela 'Carolina Barrantes', justamente de Fernando Gaitán”, recordó.



Cardona dijo que uno de los primeros papeles que lo marcaron fue Juan Diablo. También recordó su participación en 'El cartel de los sapos', 'La hermandad,' su paso por producciones de Disney, su rol como Jesucristo y el más reciente, como el dominicano Porfirio Rubirosa.



Luego, la conversación giró en torno a la etapa de formación actoral de Cardona fuera del país, cuando vivió siete años en México, que fueron como un faro que le iluminó el camino que realmente quería seguir.



“Yo no buscaba ni fama ni dinero, sino que tenía unas convicciones internas como artista. En busca del artista que quería ser y no el que me tocaba ser. Entonces renuncié para emprender el camino, que no es el fácil. En ese momento no habían salido ni Netflix ni las plataformas que se vuelven audiencias globales”, comentó.



Pombo recordó que entonces se estaba acabando esta temática de series colombianas como 'Don Chinche' y que el mercado obligaba a los actores colombianos a enmarcarse más en el estilo mexicano.



“Eso pasó porque México es el mercado más grande de Latinoamérica y de los latinos en Estados Unidos. Entonces, sí hubo un momento en el que muchos de los canales que hacían cosas acá obligaban a los actores a ‘hablar neutro’, es decir, en mexicano”, anotó entre risas Cardona.



Años más tarde, una crítica no menos constante fue el tema de los narcos como lo fundamental de las series y las producciones exitosas. Cardona recordó cuando participó en 'El cartel de los sapos', y manifestó que tampoco se puede tapar lo que pasó en la historia:



“Contar este tipo de historias es necesario. A mí, por ejemplo, me tocó de cerca porque cuando crecí en Cali, a mis 14 o 15 años, yo veía a todos esos narcotraficantes que luego representé. Porque el narcotráfico permeó nuestra sociedad”, afirmó el entrevistado.



Aprovecharon entonces para hablar de cómo funcionan los mecanismos de financiación hoy en la industria cinematográfica en el país. Cardona resaltó el impacto que han tenido las diferentes leyes de cine en los países de la región, que hoy permiten hacer más producciones. “Acá pasamos de hacer cinco películas al año a estrenar 50”, dijo.



Finalmente, Pombo le preguntó sobre su futuro. El actor contó que está preparando una comedia, un drama y una serie histórica; y que estará en la próxima película de Carlos Cuarón, llama 'Amalgama' y que empiezan a filmar en abril.



Los contertulios fueron interrumpidos por un aplauso de un auditorio que bautizaba así el inicio del Hay Festival, con 90 charlas a cargo de 150 figuras del arte y la ciencia, procedentes de los cinco continentes y en las que, como dice Cardona, “Latinoamérica tiene mucho que contar”.



ARMANDO NEIRA

​