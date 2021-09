Ricardo Camacho: ‘El teatro y el arte sobrevivirán a todo’

Primero Shakespeare y después Chejov. A los dos, Ricardo Camacho, uno de los fundadores del Teatro Libre, les rinde tributo, los relee y los sigue con fidelidad.



En los escenarios de las dos sedes de esta emblemática casa teatral de Bogotá se han montado obras de estos autores, y ahora, en la de La Candelaria, llega con 'El inspector', de Gogol, en el regreso a la presencialidad de ambos lados: del grupo y el público. Luego irá a la sede de Chapinero.

Desde 1973 existe el Teatro Libre. Camacho cuenta que nació en un restaurante del centro de Bogotá. Él y su amigo Jorge Plata, recientemente fallecido, lo crearon. Media botella de aguardiente dio fe de ello.



El camino ha sido largo y lleno de buenos montajes, con más de cien obras presentadas, entre ellas, Los inquilinos de la ira y Los andariegos, de Jairo Aníbal Niño; 'La agonía del difunto', de Esteban Navajas; 'El rey Lear', de Shakespeare; 'Las brujas de Salem', de Arthur Miller; 'Seis personajes en busca de autor', de Luigi Pirandello; 'Un muro en el jardín', de Jorge Plata Saray; 'El burgués gentilhombre', de Molière; 'El burlador de Sevilla', atribuido a Tirso de Molina; 'Doce fósforos', de Harold Pinter; 'Que muerde el aire afuera', de Piedad Bonnett; 'La Orestiada', de Esquilo, y 'Crimen y castigo', de Fiódor Dostoievski, que ratifican un trabajo de estudio, concentración y desarrollo no solo de talentos, sino de fortalezas de los actores.



Graduado en filosofía y letras, Camacho, nacido en Bogotá en 1948, empezó en el grupo teatral de la Universidad de los Andes en 1969. Ese año dirigió 'El canto del fantoche lusitano', de Peter Weiss, montaje que ganó el primer premio del Festival Universitario Nacional de Teatro y repitió el galardón en el Festival Nacional de Teatro y en el II Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales.



'El inspector' fue adaptado por Patricia Jaramillo y es una obra que refleja la realidad de un país en el que la corrupción se ha normalizado en todos los niveles de la sociedad.



¿Qué haría hoy ese inspector si llegara a Colombia? ¿Qué diría?

Se divertiría viendo la farsa y la corruptela, la risa subversiva de los ineptos, le daría esa risa diabólica al ver la bajeza, la pequeñez y la mediocridad de la condición de los gobernantes.



Usted dice que después de Shakespeare, el autor más importante es Chejov. ¿Por qué?

El prestigio de Chejov no se refiere solo al teatro, es el creador del cuento moderno, su obra ha sido fundamental para los grandes artistas norteamericanos e ingleses, que lo declararon como su inspiración principal. Es sutil, inteligente, sin estridencia, no es grotesco. Sus personajes están en un periodo de transición de finales del siglo XIX y comienzos del XX, época prerrevolucionaria de Rusia. Son realistas, concretos, ubicados en el espacio y el tiempo, y específicos. Han pasado a ser universales, válidos para cualquier época. Chejov, como alguien dijo acertadamente, es un escritor triste para personas con humor.



Cuénteme la historia de 'El canto del fantoche lusitano' y todo lo que generó.

Esa obra la hicimos en 1969, con el grupo de teatro de los Andes. Era el momento del teatro documental, denunciaba la colaboración de Pío XII al nazismo. Fue una corriente de organizar documentos y vertebrarlos en forma teatral. Denunciaba también los estragos del colonialismo portugués en Angola y Mozambique. Ese montaje quedó con energía y fuerza en un momento en el que había simpatía por los movimientos revolucionarios de liberación nacional. Todo ese fervor y ese entusiasmo estaban ahí. Fue tremendamente exitoso, ganó festivales nacionales e internacionales.

Esos momentos del teatro de la Universidad de los Andes fueron muy importantes para la ciudad y el país.

En el final de los 60 y comienzos de los 70, el teatro universitario colombiano era un movimiento importantísimo, había pocos grupos independientes y ese teatro incubó una generación de gente de las tablas.



¿Cuál es su primer recuerdo del teatro, el que lo atrapó para ya no dejarlo ir?

Uno de los impactos más fuertes cuando comencé a ver teatro fue una obra que montaron los profesores franceses del Liceo Francés, donde estudié. Era una de Ionesco, no recuerdo cuál, pero fue muy bien actuada y bien hecha.



Usted siempre hace una gran apreciación de los actores. ¿Cómo trabaja con ellos para que vivan sus personajes?

Orson Welles decía que había que hacerles el amor a los actores, y a mí me gusta mucho trabajar con ellos, es una manera de sobrepasar la soledad. Cuando un actor me revela algo íntimo, profundo de él, es un reflejo para mí y también me produce una revelación. La clave del teatro es el actor, no es la escenografía, es el ser vivo del actor, y eso es lo que más me interesa en el teatro.



¿Qué personaje de una obra teatral le hubiera gustado ser de verdad, en su carne y en sus huesos, y por qué?

No tengo ningún personaje en especial, pero me gustan muchos chejovianos y shakesperainos.



¿Cómo nacieron las dos sedes del Libre?

La de La Candelaria era una casa colonial que estaba en ruinas, y cuando la tomamos empezamos la remodelación. Inicialmente, nosotros éramos los rusos, los albañiles. Pegamos ladrillos y rompimos paredes hasta que pudimos contratar obreros de verdad, que cuando llegaron no hicieron sino burlarse de lo que habíamos hecho.



La de Chapinero era en los años 80 la sede de la Fundación Arte de la Música, que dirigía el maestro Rafael Puyana. La entidad entró en aprietos financieros y nos llamó a decirnos que si queríamos quedarnos con la sede, aunque había otra de Almacenes Only. Él nos ayudó a conseguir recursos para la compra y remodelación. Estábamos ahí todo el tiempo, en un pequeño espacio mientras la arreglaban, invocando a los hombres que le han dado magia al teatro: Shakespeare, Chejov, Brecht...



¿Qué pasa en usted cuando se sube al escenario?

Es entrar en un espacio mágico, sagrado secularmente, sin connotación religiosa. Como cuando el atleta entra a la pista o el futbolista pisa la cancha.

Dicen que en los teatros, además de las obras, habitan los personajes. ¿Con quién le gustaría encontrarse?

Con el Galileo Galilei de Bertolt Brecht y, del mismo autor, con el juez Azdak de 'El círculo de tiza caucasiano', para hablar del universo que habitaban y cómo verían el mundo de hoy si pudieran reencarnar.



Mucha gente dice que luego de ver una obra en el Libre sale caminando más fuerte, con pasos más seguros. ¿Por qué?

A pesar de que básicamente la idea que me anima es desaparecer detrás de las obras, y dejar que las obras y los actores sean los que hablen, es imposible, de parte del carácter de uno, no transmitir.



¿Cómo fue su infancia?

Feliz, tuve una familia que siempre me apoyó. Con mis hermanos hicimos una relación profunda, estrecha, son los seres que más falta me hacen, ya desaparecieron. Mi obsesión de niño era jugar fútbol o básquet profesionalmente, pero eso nunca se dio.



¿Cuáles han sido sus principales maestros?

Los profesores franceses del Liceo Francés, especialmente los de literatura; mi hermano mayor, Eduardo, que era literato, y el maestro Juan Antonio Roda.



¿Qué hizo en pandemia?

Yo leí, leí, leí. Leo todos los días, pero aproveché para ponerme al día en lecturas que tenía pendientes desde hace algún tiempo.



El arte fue el primero que cerró. ¿Qué sintió ese día en el que nos encerraron a todos?

Rabia, porque uno sabe que esto es creado por el ser humano. El teatro, como el arte, sobrevivirá a todo. Han pasado guerras, revoluciones, epidemias, pandemia, y sigue vivo. En la época de Shakesperae hubo pestes como esta y más fuertes; en la Primera Guerra Mundial llegó la gripe española. En algún momento esto tiene que pasar y retomar. Y, como decía Brecht, cantaremos sobre los tiempos oscuros.



¿Qué le ha enseñado el momento que vivimos?

Es común decir que se revaloran cosas, pero lo cierto es que se ponen las cosas en su sitio. Este tipo de cataclismos ha pasado muchas veces, con acontecimientos que cambian el destino, pero uno sigue, uno está en su oficio y se aferra a su oficio, y decide que continuará en las condiciones que nos pongan.



¿Descubrió en esta época algún talento que no sabía que tenía?

(Se ríe un poco el muy serio Ricardo Camacho) No creo haber descubierto ningún talento, pero tal vez disfrutar más la cocina, que me gusta mucho. No la gozaba suficientemente, y me tocó en pandemia.



Ya no está Jorge Plata. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de él en el teatro y como amigo de la vida?

Con Jorge tuvimos una amistad profunda desde 1967, cuando entramos a estudiar juntos Filosofía y Letras en los Andes. Fue un amigo incondicional, una persona limpia, honesta, un ser humano que no tenía mezquindad ni envidia, un caballero bogotano en el mejor sentido de la palabra. Compartimos tantos años juntos trabajando y en una comida que tuvimos en el restaurante Diana, en la calle 17 con carrera 4.ª, decidimos crear el Libre. Fue de noche.



¿Cómo percibe a las nuevas generaciones de actores?, ¿cuáles son sus aspectos más positivos?

Como actores son superiores, con gran formación técnica. Se ha avanzado mucho en eso, en el trabajo de la voz, el cuerpo, en el mundo interior. Son mucho más versátiles y les dura más la cuerda. Eso muestra la bondad de las escuelas que enseñan actuación, pero hay escuelas que no enseñan voz ni técnicas; las que sí, sacan actores muy buenos.



La diferencia con los actores de esa primera generación, que formó Santiago García, es que eran personas que tenía una visión crítica de la transformación de la realidad.

Pero en esta generación las circunstancias han cambiado. Los actores de hoy son técnicamente mejores, pero muchos carecen de la visión de que el teatro puede enriquecer la vida interior de las personas, contribuir a la lucha contra la estupidez y la opresión.



¿Dónde y cuándo?

‘El inspector’. Del 3 al 18 de septiembre, viernes y sábado, a las 7:30 p. m. Teatro Libre del Centro. Calle 12B n.º 2-44. Sede Chapinero, del 23 de septiembre al 2 de octubre, de jueves a sábado, a las 8 p. m. Calle 62 carrera 9.ª. Bogotá. Boletas: 30.000 pesos. De venta en pintiket.com