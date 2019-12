Rescate del galeón San José continúa, hasta ahora, con la empresa MAC

Luego de que el Consejo Nacional de Patrimonio ratificó que el galeón San José es un Bien de Interés Cultural de la Nación, la Vicepresidencia de la República, a cargo de este proyecto, anunció que por lo pronto siguen las conversaciones con la Maritime Archaeological Consultants, MAC, para su extracción.

En rueda de prensa, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, y Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manifestaron que aunque cambia la esencia de una Asociación Público Privada (APP) para su extracción, “las conversaciones con la empresa suiza siguen en los mejores términos. Hemos intercambiado distintas ideas y estamos esperando conocer la forma de pago de esta extracción”, dijo Gómez.



Por su parte, Ramírez manifestó que esta empresa, conocida como la Originadora, ha estado desde el primer momento del hallazgo (dado a conocer en el 2015), “tiene plena disposición de encontrar una forma para hacer este trabajo, para el que se requiere una alta tecnología y las conexiones submarinas no son fáciles. Vamos a negociar con ellos pues sabemos que rescatar el galeón es muy importante para la humanidad”.



Anteriormente, con esta empresa se había hecho una Asociación Público Privada que tendría pago de los hallazgos que están en el fondo del mar, resultaran repetidos y no hicieran parte del patrimonio. Según los análisis hechos por el equipo del gobierno de Juan Manuel Santos, podría tener pago o no, de acuerdo a lo que considerara el Consejo Nacional de Patrimonio al momento de la extracción.



Tanto Ramírez como Gómez no descartaron apoyo internacional para sufragar los gastos, que hasta hace algún tiempo estaban en unos 70 millones de dólares.



“Sabemos que la MAC tiene la tecnología para hacer este trabajo, que no es fácil, pues el galeón está a unos 600 metros bajo el nivel del mar”, agregó Ramírez.



El barco fue hundido el 8 de junio de 1708 por piratas ingleses en las costas cercanas a Cartagena y por su ubicación y el poco oxígeno que hay en el sector, “se ha conservado el 70 por ciento de su casco. Allí no hay solamente oro y plata, también vasijas y ollas que cumplen una misión de contar la historia de la comida que consumían sus tripulantes”, siguió Ramírez.



Sobre posibles demandas por parte de la MAC, el Gobierno de Colombia dijo que hasta el momento hay una gran disponibilidad en las conversaciones y sobre otras demandas, se argumentó que estas no procederían, debido a que la más conocida, la de la Sea Search Armada de Estados Unidos, no tiene validez pues sus coordenadas no coinciden con el lugar donde está el galeón.



¿Por qué fue considerado Bien de Interés Cultural?



Según Camilo Gómez, el galeón San José fue ratificado como Bien de Interés Cultura por el Consejo Nacional de Patrimonio el pasado 19 de diciembre por las siguientes condiciones:



1. Por su singularidad: es un conjunto de bienes que lo hacen único en su especie. Pese a que las monedas que hay en su interior sean distintas y hayan sido acuñadas de forma diferente, constituyen un bien único.



2. Su estado de conservación: aunque con la explosión a la que fue sometido hay destrucción, se conserva el 70 por ciento del bien en el fondo del mar y muchos de sus objetos y materiales están intactos. Su estado de conservación es asombroso.



3. Importancia científica y cultural: tiene un conjunto de bienes para aportar conocimiento y para que se realicen estudios sobre lo que se saque del lecho marino.



4. No se conoce hasta el momento un estado de conservación tan importante a tanta profundidad.