El día en que Rusia inició la invasión de Ucrania, el bailarín brasileño David Motta, solista principal del Bolshói, solo se preguntó cómo dejar el país en el que había pasado la mitad de su corta vida y lo había convertido en una promesa del ballet.

Lo recuerda a su paso por Río de Janeiro (Brasil), a donde viajó para hacer una función de El lago de los cisnes, obra icónica nacida en el Bolshói de Moscú. Después, comenzará una nueva vida, en el Staatsballett de Berlín.

Motta explicó cómo tomó la decisión “más difícil” de su vida, al final del ensayo en el Teatro Municipal de Río. “Ahora me siento más tranquilo. Todo eso me dejó un torbellino de emociones. Pasé días sin dormir, sin saber dónde volvería a empezar”, afirmó.



Aunque el brasileño fue de los primeros, los demás bailarines extranjeros del legendario ballet del Teatro Bolshói, del Gobierno ruso, acabaron dejando el país. Era “obvio que tenía que salir” en solidaridad con el pueblo ucraniano; la cuestión era “¿cómo?”, dice. Estaba el temor de un cierre de las fronteras, elaboró su “ruta de fuga”: reservó un primer vuelo de Moscú a Estambul y de ahí voló a Milán, antes de viajar a Brasil.

Ensayo de El lago de los cisnes, con David Motta como principal. Foto: Mauro Pimentel. AFP

No se arrepiente, pero Motta lamentó que la guerra dejara a los artistas en una “posición de fuego cruzado” y castigara especialmente a los rusos, que fueron vetados en un sinfín de eventos en el mundo. “Infelizmente los rusos son culpados por lo que una sola persona en el Gobierno está haciendo”, agrega, en alusión al presidente Vladimir Putin. Pero Motta no se extiende: “Jamás criticaré” el país donde crecí y me enseñó tanto: lo llevo en el corazón”.



Natural de Cabo Frío, al norte de Río de Janeiro, Motta descubrió a una edad temprana su pasión por el ballet y, tras un concurso internacional en Nueva York, consiguió una beca para la Academia del Bolshói. A los 12 años, cambió las playas por el frío de la capital de Rusia. “Fui solo. Recuerdo cada momento: mi llegada al internado, era invierno, estaba todo blanco”, recordó.

Motta se graduó en 2015, año en que ganó el primer premio en el Concurso de Jóvenes Bailarines de Rusia. Ascendió en las filas del Bolshói hasta ser solista principal, solamente por debajo del primer bailarín, protagonizando clásicos como Don Quijote y El cascanueces.



“El ballet lo es todo para mí. Es el aire que respiro. Me acuesto y me despierto pensando en el ballet”, confesó emocionado de que presentarse en Brasil le permitió actuar ante sus padres. “Poder mostrarles el fruto de mi trabajo no tiene precio”, concluyó.

En el Staatsballett alemán entrará como bailarín principal. No conoce Berlín ni habla alemán. Pero no debería ser un problema para un brasileño que a los 12 años aprendió ruso a 11.000 kilómetros de su casa.



AFP

Río de Janeiro