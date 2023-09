Lo hizo de nuevo. Arthur Brand, el detective holandés conocido como el “Indiana Jones del arte”, recuperó un valioso cuadro de Vincent van Gogh que había sido robado de un museo hace tres años durante la cuarentena. Se trata de Jardín rectoral en Nuenen en primavera, pintado en 1884, según informó la policía de ese país a cargo de los crímenes relacionados con las obras de arte.

“Se trata indudablemente del verdadero (cuadro), no hay ninguna duda”, dijo a la agencia AFP Richard Bronswijk, miembro de esa unidad especializada con la cual colaboró Brand. Se refería a la pieza valuada entre 3,2 y 6,4 millones de dólares que un hombre, cuya identidad no trascendió, llevó hasta la casa del detective en Ámsterdam en una bolsa azul de Ikea, recubierto con plástico y metido dentro de una funda de almohada.



“Quiero devolver el Van Gogh. Me ha dado muchísimos problemas”, le anunció a Brand un hombre que se comunicó con él hace dos semanas, y que según este experto conocido por recuperar obras de arte robadas “no tenía nada que ver con el robo”. “Sabíamos que la pintura pasaría de una mano a otra en el mundo criminal, pero que nadie quería tocarla porque no valía nada”, explicó el detective al periódico The Guardian. “Solo podrías meterte en problemas. Así que estaba un poco maldita.”

La obra de Van Gogh fue restituido al museo de Groningen, que lo había prestado al museo Singer Laren, de donde había sido sustraída el 30 de marzo de 2020. Esa noche, un ladrón rompió una puerta de vidrio del museo cercano a Ámsterdam y se la llevó bajo su brazo derecho, según imágenes difundidas entonces por la policía. En abril de 2021 fue detenido un hombre, identificado por la prensa local como Nils M, que fue declarado culpable por el robo y condenado a ocho años de cárcel.



“Unos meses después supe por una fuente del mundo criminal quién había comprado el Van Gogh” a Nils M., explicó Brand, famoso por haber recuperado obras dos esculturas de bronce creadas por Josef Thorak que representan caballos, con las que Adolf Hitler decoró la escalinata de su cancillería; un cuadro de Picasso valuado en unos 25 millones de euros y robado dos décadas antes del yate de un jeque saudita en la riviera francesa, y un anillo que perteneció a Oscar Wilde.



El comprador, identificado por la prensa local como Peter Roy K, se encontraba preso por otro caso relacionado con la importación y la exportación a gran escala de cocaína, y quería utilizar el cuadro como garantía para negociar una reducción de la pena. Brand confirmó la identidad de Peter Roy K., pero insistió en que no habría “ningún acuerdo para una reducción de pena”.



En 2022, Brand recibió en su casa otro paquete muy esperado: un relicario dorado con la “Preciosa Sangre de Cristo” que ha sido objeto de alabanza de peregrinos católicos por más de mil años. Se trataba de uno de los objetos más sagrados que le hayan robado a la Iglesia católica, conservado desde hacía mil años en la abadía de Fecamp, en el norte de Francia. “Como católico que soy, esto es lo más cercano que se puede estar a Jesús y el Santo Grial”, aseguró entonces.



En junio de este año, el “Indiana Jones del arte” había advertido que intentaban vender en Alemania dos cuadros de Francis Bacon robados en Madrid en 2015, en lo que se consideró el mayor robo de arte contemporáneo en España.



LA NACIÓN, GDA

