Alfred Russel Wallace es un perfecto desconocido para el gran público; en las calles no hay demasiados monumentos con su cara ni con su busto y al mencionar el origen de las especies o la selección natural, nadie piensa en su nombre y apellido, sino en el de su compatriota: Charles Darwin. Pero fueron los dos –en viajes y aventuras diferentes– los que determinaron el nuevo rumbo de la ciencia hace más de 150 años. Fueron amigos; nunca fueron rivales, pero Darwin –impulsado justamente por las cartas de Wallace desde Malasia– fue el primero que removió la tierra con su volumen consagratorio: El origen de las especies.

¿Por qué Wallace es un desconocido? La historia que cuenta el biólogo colombiano Felipe Guhl en su libro En busca del origen (Universidad de los Andes-Villegas Editores) da algunas pistas: Wallace, para empezar, no era parte de la élite científica londinense. Todo lo contrario. Tenía un origen obrero y toda su formación fue autodidacta; pero su contacto con la naturaleza fue tan apasionante y tan profundo que –luego de convertirse en un coleccionista de escarabajos en Inglaterra y de leer todos los libros que tenía a su alcance– decidió poner sus ojos en el Nuevo Mundo. Y particularmente en el Amazonas.



(Lea también: Películas en blanco y negro, la nueva ola en Hollywood)



Guhl –uno de los grandes investigadores colombianos que, entre otras cosas, es uno de los responsables de que la isla Gorgona dejara de ser cárcel y se convirtiera en parque natural– se enamoró de la figura de Wallace y viajó a Londres para conocer sus manuscritos y sus colecciones originales y, aún más espectacular, hizo algo que podría considerarse una locura en nuestros tiempos: repitió la travesía de Wallace en Colombia. Navegó el Guanía, superó sus rápidos imposibles, entró en contacto con las tribus que visitó Wallace e incluso tomó fotos idénticas de los dibujos que sobrevivieron de la excursión del inglés.



En busca del origen se lee como una aventura de Indiana Jones en el siglo XIX, tiene pasajes en los que Darwin se ve como una sombra poderosa y, según el lector, un tanto tramposa; fotos, mapas y dibujos fuera de serie; el rigor de un científico que se enfrenta con un grupo de niños y los seduce con sus palabras y, sobre todo y ante todo, la vida de un inglés genial que se enamoró de Colombia y de su gente.

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Guhl repitió en un mes la travesía que hizo Wallace por el Amazonas colombiano. Foto: Cortesía Villegas Editores

¿Por qué Wallace es tan desconocido?



Porque siempre estuvo a la sombra de Darwin. Y precisamente ese fue el rescate que quise hacer con el libro. A diferencia de naturalistas que tienen marca, como Darwin o Humboldt, que tuvieron financiación para sus viajes y pertenecían a una élite científica importante, Wallace era de la clase media británica, autodidacta y poco reconocido en el entorno científico de la época, tenía 23 años. Ese contacto con la clase obrera fue algo que le sirvió: trabajaba con su hermano que estaba a cargo de la construcción del ferrocarril, Wallace en sus ratos libres leía mucho sobre ciencia ya la par se encargaba de hacer los planos, algo que le sirvió mucho para sus trabajos posteriores, en los que logró una precisión única.



En su camino se cruzó con Herbert Walter, un destacado biólogo que le propuso conseguir especímenes para enriquecer la colección del Museo Británico. Así fue que Wallace viajó al Amazonas, donde estuvo cuatro años, y después viajó al archipiélago Malayo (8 años más).

¿Qué lo apasionó tanto de la vida de este investigador?



Durante 30 años he leído mucho sobre él, y me di cuenta de que es poco lo que se habla de su paso por el Amazonas, ninguna biografía de Wallace profundiza su paso por acá. Por eso me embarqué en este viaje por el Guainía, para cotejar la información que ya tenía (que había conseguido en su año sabático en Londres donde pudo acceder a los mapas, cartas y diarios de campo de Wallace).

"Hay algunos autores de Wallace que lo plantean así. Yo no creo que haya sido una traición. Wallace tenía una profunda admiración por Darwin, le enviaba información desde el Amazonas". FACEBOOK

TWITTER

¿Qué fue lo más difícil de su travesía por el Guainía? Wallace siempre le da crédito a la sabiduría de las comunidades indígenas, ¿cómo fue su contacto con los nativos?



La impresión que tengo de Wallace es que, además de ser un gran naturalista, tenía un sentido social muy marcado. Y es que en muchas ocasiones los investigadores olvidan que la formulación de sus teorías se debe en buena parte al conocimiento que les transmitieron los nativos. Y él sí lo aprecia mucho. En sus diarios de campo los menciona todo el tiempo, los describe sin desprecio, los exalta amorosamente. Hay un componente humanista muy interesante en él.



Y durante la expedición que hicimos nosotros, que la llame Expedición Wallace, recorrimos con detenimiento el río Vaupés que pasa a Brasil como el río Negro, son 2.175 kilómetros desde el Yuruparí (donde se realiza este ritual que se extiende en toda la Amazonía) y que fue hasta donde llegó Wallace. Yo convidé amigos, que me dijeron que sí en principio, pero que a medida que conocieron la dimensión del proyecto se fueron bajando del viaje. Hasta que un amigo que vive en Londres me acompañó.



Al llegar a Mitú partimos por el río en una lancha pequeñita de metal, con una tripulación que conocía la zona. Aquí era clave tener un guía experto que hablara la lengua local, Gaudencio Braga, mi informante, dominaba muy bien la lingua geral, que se habla a lo largo de la ribera. Este río es poco amigable para navegar, pero sí es fantástico para estudiar especies y hacer observaciones, tan importantes como las de Wallace en su recorrido.

Facebook Twitter Linkedin

Para el viaje, Felipe contó con la asesoría de nativos de la región y la compañía de un amigo suyo que vino de Londres. Foto: Cortesía Villegas Editores

¿Fue un viaje tranquilo en cuanto a presencia de grupos insurgentes?



No nos encontramos nada de eso en nuestro viaje. Mitú tiene ese horrible karma, después de la toma de Mitú en 1998. En el viaje fuimos recibidos amablemente por los nativos, a quienes les dediqué el libro. Navegamos el río durante cuatro semanas y no fue fácil, está lleno de rápidos (68 en total), algunos imposibles de atravesar en canoa, así que tuvimos que caminar por entre la selva con todas las provisiones para llegar al otro lado río. Así lo documentó Wallace también. Él era muy decidido cuando se proponía algo, a pesar de la malaria o la fiebre amarilla que padeció.

¿Cuál es el gran aporte científico de Wallace para la biología?



La persistencia de Wallace le permitió llegar a observaciones excepcionales en su viaje, con las que pudo ayudar a redondear la teoría de la evolución. Su estadía en el Amazonas le permitió pensar cuáles son los mecanismos y las fuerzas –alimentación, entornos– que se ejercen para que haya un cambio en las especies y se llegue al mecanismo de selección natural. Antes se pensaba que las especies eran inmutables, pero la selección elige los más fuertes para que sobrevivan; y lo otro que planteó fueron los principios de biogeografía, a él se le reconoce como el padre de esta ciencia. Él les puso orden a las provincias faunísticas y florísticas en el mundo que rigen hasta hoy en día.



Wallace era un gran observador. Hizo un censo de aves en el Amazonas colombiano, describió cientos de aves y anotó que si alguien quiere estudiar estos animales debería venir a Colombia, el sitio más rico de estas especies en el mundo. Cosa que es cierta (tenemos 1.876 especies).

Pensando en el desconocimiento generalizado de la importancia de Wallace, ¿usted cree que Darwin lo traicionó?



Yo no creo. Hay algunos autores de Wallace que lo plantean así. Yo no creo que haya sido una traición. Wallace tenía una profunda admiración por Darwin, le enviaba la información desde el Amazonas, pero cuando Darwin recibe la carta de Wallace casi le da un infarto: porque nadie pudo hacer un resumen de su trabajo como él. Pasa un tiempo y la sociedad científica de Londres –la Sociedad Linneana de Londres, considerada como el centro de las ciencias naturales en el mundo– empezó a presionar para que Darwin publicara sus teorías. Entonces prepararon una presentación conjunta entre Wallace y Darwin, pero este último no pudo ir porque se le murió un hijo; entonces se encargaron sus amigos y ellos –sin que ninguno de los autores lo supiera– decidieron encabezar la presentación con el nombre de Darwin. Ahí hay un poco de, yo no lo llamaría traición, sino de aprovechar esa información.



Otros autores señalan que Darwin tardó un poco en publicar su libro para poder incluir toda la información que le envió Wallace. Es el texto sobre la teoría de la evolución o teoría de Darwin, que le dio un reconocimiento a Wallace en la primera edición, pero después de las miles de ediciones de ese libro, el nombre de Wallace se fue diluyendo.

Algunos estudiosos del tema dicen que la teoría se debería llamar Wallace- Darwin o Darwin-Wallace.



Cuando Wallace regresa a Londres, él no tiene rencor con Darwin sino que es feliz de haber publicado a su lado. Es tanta su admiración que publicó un compendio que se tituló Darwinismo. Siempre fueron buenos amigos.

Facebook Twitter Linkedin

Villegas

Editores

344 páginas

$ 99.000 Foto: Cortesía Villegas Editores

Wallace perdió casi todo en un naufragio de regreso a Inglaterra...



Él llevaba como 70 cajas gigantes con colecciones de insectos, aves, plantas, animales vivos, objetos de los indígenas, había enviado muchas durante los cuatro años que estuvo en el Amazonas, pero le quedaba un compendio enorme. Pero se le quemó en la mitad del Atlántico y perdió todo. Solamente logró salvar ‘sus tesoros’: sus notas de campo y dibujos. Así que escribió su libro sobre el Amazonas con los recuerdos e ideas que tenía frescos: sobre geografía, historia natural y conocimientos sobre las tribus. Es un texto bellísimo en el que me basé para obtener información adicional.





CULTURA

@CulturaET

Otras noticias