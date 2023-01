Al grito de “que viva Pasto, carajo” y bajo el lema ‘Vuelve y juega el carnaval’, Pasto realiza el Carnaval de Negros y Blancos con presencialidad total.

El carnaval va hasta el 7 de enero, aunque el pueblo pastuso se preparó para una de las fiestas más importantes del país, declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, durante los días previos con una agenda que arrancó el 28 de diciembre.



“Nosotros no tenemos 31 de diciembre, tenemos 32, 33, 34, 35 y 36 de diciembre”, bromea el que este año asumirá el papel de Pericles Carnaval, el gran personaje del evento y anfitrión de la fiesta, Diego Chaves, para relatar que en su ciudad no comienza el año hasta que no inicia la festividad.

Este rol que Chaves desempeñará por primera vez consiste en darles la bienvenida a foráneos y a “venideros” (locales que se fueron de la ciudad) que esperan, con oídos atentos, escuchar la historia de este carnaval que tiene su génesis en el siglo XVI.



Pastos y quillacingas como pueblos indígenas de la zona, comunidades afro esclavizadas y europeos procedentes de España se constituyen como las tres semillas del origen tripartito de esta festividad.



La influencia de los pueblos originarios en el carnaval se hizo presente el martes con el desfile de colectivos coreográficos en honor a la Madre Tierra o Pachamama, en el que se dan cita cerca de 2.500 artistas portadores de instrumentos de tradición andina.

Según relata Chaves, la presencia de instrumentos de viento en el carnaval deriva de los pueblos indígenas de la región, mientras que la percusión e instrumentos de cuerda son herencia de las comunidades afro y europeas, respectivamente.



En cuanto a las comparsas de este desfile y el vestuario, vale la pena recalcar el gran trabajo que hacen los distintos grupos en el montaje de las coreografías y la música. El vestuario está relacionado con las tradiciones indígenas y resaltan los colores fuertes.



Además, hay muchos jóvenes en estas comparsas, que son dirigidas por cultores, conocedores de la historia del carnaval.



Y también hacen parte de la fiesta muchos niños. De hecho, el lunes pasado, en el Carnavalito, gran cantidad se unieron a la celebración, para garantizar la preservación y cuidado del patrimonio inmaterial.



Ese día también se llevó a cabo una ofrenda a la Virgen de las Mercedes o Michita Linda pese al carácter pagano de esta fiesta. “Ella ha sido nuestra protectora toda la vida. Cuentan las leyendas que nos protegió de las invasiones de los ejércitos libertadores, porque Pasto se consideraba una ciudad realista y por su posición política fiel a la corona, y los libertarios trataron de invadirla”, explica Chaves.



Ayer llegó la familia Castañeda y Pericles la recibió. Es una tradición que los pastusos mantienen para dar la bienvenida a los extranjeros. “Cuenta la historia que una familia iba de un lugar a otro atravesando la ciudad y pasaron en medio de las fiestas del carnaval. Alguien les dijo: ‘ustedes, los Castañeda, sean todos bienvenidos a las fiestas de Pasto’”, explicó Chaves, quien añade que eso “se convirtió en el motivo de construir el desfile”.



Hoy es el Día de Negritos y se le da la bienvenida al ‘juego de caricias’, donde se hacen ‘pinticas’ en el rostro de color negro. Originalmente, estas se hacían con ceniza y vaselina, hoy con cosméticos perfumados. “Durante los tiempos de la Colonia, se les concedía a los esclavos un día de descanso al año y aprovechaban para hacer sus fiestas, en las que se pintaba a los blancos de negro”, rememora Chaves.



Para el Desfile Magno, que será el 5 de enero, una veintena de carrozas acompañadas de comparsas y de las tres modalidades de murgas (metales, instrumentos andinos y de fuelle) reciben el Día de Blancos con talco y cosméticos blancos.



Y los artesanos que durante meses ponen a prueba su creatividad y habilidades volverán a inundar de música y color las calles de Pasto, que en los dos últimos años no pudo disfrutar de su tradicional festividad por la pandemia, pero cuya fiesta hizo su regreso triunfal, sonoro y de convivencia.



El Carnaval de Negros y Blancos es la fiesta más grande e importante del sur de Colombia. Y no solo se hace en Pasto, sino en varias poblaciones de Nariño, así como en zonas de otros departamentos con gran migración pastusa.



El 30 de septiembre de 2009 fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.



La fiesta tuvo su origen en el año 1546. Por su tradición indígena, se realiza entre el 2 y el 7 de enero, porque coincide con la celebración de la Luna (Quilla) y los rituales efectuados por los pastos y los quillasingas, culturas agrarias que, en época de cosecha, honraban con danzas a la luna y hacían rogativas al sol para tener buenas cosechas. Con los años se unieron los afros y los blancos.



Efe y Redacción Cultura