¿Qué pasó con la 'Mona Lisa' después del brutal ataque que recibió con sopa?

La justicia francesa propondrá a las dos activistas ecologistas que el domingo rociaron con sopa el cristal protector de la Mona Lisa en el Museo del Louvre una alternativa a una acción judicial consistente en el pago de una “contribución ciudadana”.

Las dos activistas, que permanecieron en custodia policial, comparecieron ayer ante un delegado del fiscal que les ofreció esa alternativa al procesamiento judicial. El domingo las mujeres rociaron con sopa de calabaza, que habrían escondido en un termo de café, la obra maestra de Leonardo da Vinci para defender “el derecho a una alimentación sana y sostenible” y denunciar un “sistema agrícola enfermo”.

Facebook Twitter Linkedin

El cuadro ‘La Gioconda’ (o ‘Mona Lisa’), de Leonardo da Vinci, está en la nueva sala renovada del museo. Foto: EFE / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ellas hacen parte de un colectivo llamado Riposte Alimentaire (Respuesta Alimentaria), que dice liderar “una campaña de resistencia civil francesa destinada a provocar un cambio radical de la sociedad en materia climática y social”, y qe reivindicó la acción.Al momento del ataque, las activistas fueron detenidas por violar las normas de entrada y permanencia en el museo, como el hecho de cruzar la zona de seguridad delante del cuadro, explicó la fiscalía. Este delito está penado con 1.500 euros (1.620 dólares) de multa.

La acción de este domingo coincide con la revuelta de los agricultores franceses, quienes desde hace días han bloqueado cientos de kilómetros de carreteras para reivindicar mejores salarios, menos normas medioambientales y más proteccionismo.

¿Qué pasó con la obra?

Según información del Louvre, el cuadro más famoso del mundo, también conocido como La Gioconda, no sufrió ningún daño. La Mona Lisa, que se exhibe tras un cristal protector desde 2005, ya fue víctima de actos de vandalismo en varias ocasiones.

Además de un ataque fallido sufrido en mayo de 2022, la emblemática obra de Leonardo da Vinci tiene en su historia una agresión en 1956: un hombre con problemas mentales lanzó una piedra contra el cuadro que rompió el cristal de protección de la obra y provocó el desprendimiento de la capa pictórica a la altura del codo izquierdo de la Mona Lisa.

Esos daños, no obstante la restauración, aún son visibles. Se instaló entonces el cristal antibalas que hizo posible que la pintura no sufriera daños en otro ataque, esta vez con pintura, lanzado en 1974 por una mujer cuando el cuadro se encontraba en una exhibición en el Museo Nacional de Tokio (Japón).

Esa agresora protestaba contra la política del museo, porque dificultaba el acceso a las personas discapacitadas.



Ese hecho llevo a que se decidiera entonces que la obra no saldría del Louvre, pero ello no impidió que en 2009 una mujer de nacionalidad rusa lanzara contra el cuadro la taza, que acababa de comprar en la tienda del museo en protesta porque le habían denegado la ciudadanía francesa. El lienzo no sufrió daños.

En mayo de 2022, también fue blanco de un pastel de crema. Ese mismo año diversos activistas realizaron acciones contra obras de varios museos de todo el mundo.En octubre de ese periodo, dos jóvenes con camisetas que tenían el mensaje ‘Just Stop Oil’ (‘Solo paren el petróleo’) rociaron sopa de tomate sobre los Girasoles de Van Gogh, también protegido por un cristal, en el museo National Gallery de Londres. Antes, dos personas pegaron su mano al cuadro de Pablo Picasso Masacre en Corea, expuesto en Melbourne (Australia).

Pero lo cierto es que desde siempre las obras de arte han sido el centro de ataques para causar un efecto o reacción social o simplemente tratar de llamar la atención y tener, como lo dijo una vez Andy Warhol, 15 minutos de fama.

Otros ataques dolorosos

En 1911, La ronda de la noche, de Rembrandt, fue literalmente apuñalada por primera vez, pero el corte fue poco profundo y solo rasgó el barniz. También con daños superficiales se saldó el ataque en 1990, que llevó a cabo con ácido una persona con un cuadro psiquiátrico, gracias a la reacción de los vigilantes del museo donde se exhibía.

Cuando se trasladaba del Kloveniersdoelen de Ámsterdam al Ayuntamiento en la plaza Dam fue recortado porque no encajaba en la pared, lo que supuso la pérdida de tres personajes que estaban en el original, cuya copia se conserva en la National Gallery de Londres.

Facebook Twitter Linkedin

En la foto, dos activistas de Just Stop Oil tras haber lanzado sopa de tomate a ‘Los girasoles’ de Vincent Van Gogh. Foto: GETTY

La Venus del espejo (Diego Velázquez) sufrió en 1914 un ataque en la National Gallery de Londres a manos de la sufragista Mary Richardson, que le asestó siete cuchilladas. Ella tuvo que cumplir una condena de seis meses de prisión.



La Virgen y el Niño con santa Ana y san Juan Bautista, también de Da Vinci, fue atacado con pintura roja por un pintor alemán, por lo que fue protegido con un cristal. En 1987 recibió un disparo, que causó algunos daños precisamente por las partículas de cristal protector, así que se tuvo que cambiar por un cristal blindado.

Hasta el Guernica, de Pablo Picasso, una de las obras maestras antibelicistas, que denuncia la violencia, no se salvó de estar en esta selección.



En 1974 un comerciante de arte escribió con pintura roja sobre el Guernica, expuesto entonces en el MoMa de Nueva York, las palabras ‘Kill Lies All’. El equipo del museo limpió la pintura y el cuadro no sufrió daño.Así como La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, al que un joven decidió atacar pintando una inscripción con un marcador.



AFP y Efe