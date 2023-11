¿Qué tiene ‘Los músicos’, el cuadro de Fernando Botero que todos quieren?

¿Qué tiene el cuadro ‘Los músicos’ del fallecido pintor antioqueño Fernando Botero, que todos lo quieren? Esa parece ser la pregunta del momento en los pasillos de las ferias de arte más importantes por estos días en Colombia. En especial, después de que Nueva York celebró hace poco sus tradicionales subastas, donde esa y otras obras lograron precios increíbles.

Sin ir muy lejos, ‘Los músicos’ alcanzó el mayor récord en ventas que ha logrado una pintura de Botero, al venderse en 5,13 millones de dólares (la nada despreciable fortuna que supera los 20 mil millones de pesos. ¡Un verdadero Baloto!).



(Lea además: ¿Qué tiene de especial ‘Le dedico mi silencio’ de Vargas Llosa? Crítica)



Pero si el arte mundial se rapó, como pan recién salido del horno, la emblemática pintura del maestro Botero en una excitante noche de subasta neoyorquina, como se enteró este diario; curiosamente en el mundo editorial esa obra de arte también era, desde hace varios meses, una de las más apetecidas.



Hay que recordar que es la imagen de la portada de la novela ‘Le dedico mi silencio’, cuyo título, además de relacionarse con la trama, parece ser también un mensaje tácito de su autor, Mario Vargas Llosa, quien ha dicho que esta será su última obra literaria. En otra palabras, su decisión de “silenciarse” para siempre en la narrativa de ficción. Sin embargo, anota que le falta todavía un libro de ensayo final, que estará dedicado a su maestro, el pensador francés Jean Paul Sartre.



Y aunque, para los disfrutan ‘leyendo entre líneas’ y buscando señales cifradas, estos dos hechos en torno a una misma obra de arte parezcan guardar alguna relación lógica, lo cierto es que tan solo se trata de una de esas “casualidades” inexplicables y juguetonas de la vida.



Así lo cree el escritor Juan Carlos Botero Zea, uno de los hijos del famoso artista plástico, quien le contó a EL TIEMPO detalles curiosos de cómo la famosa pintura de su padre terminó como portada del libro del nobel de literatura peruano.



“Fue una coincidencia impresionante”, es lo primero que atina a decir el autor bogotano, dibujando una sonrisa en su cara. Anota que justamente esta fue una de las dos últimas decisiones en vida que tomó su padre, poco antes de su partida el pasado 15 de septiembre.

Fernando Botero, fallecido el 15 de septiembre de 2023, en uno de sus estudios. Foto: Archivo EL TIEMPO

Símbolo de despedida

“Me pareció muy poético que esos dos amigos se encontraran de nuevo, por lo menos a través de la obra. Y es muy lindo que habiendo esa admiración y respeto recíproco concluyera con el cuadro de mi padre adornando la portada de Vargas Llosa”, comenta su hijo.



Este acto podría leerse como un gesto de despedida entre dos viejos amigos. El escritor cuenta que por causa de la enfermedad de Parkinson que padecía su padre, él y sus dos hermanos (Lina y Fernando) se turnaban para cuidarlo.



“Como ya es de dominio público, a mi padre la dio la enfermedad de Parkinson desde hace varios años. Pero hay dos tipos, uno es la de la tembladera, que es la condición más conocida, como se ha visto con el actor Michael J. Fox, entre otros, que es inocultable. Si le hubiera dado esa a mi padre se le hubiera acabado la carrera artística hace muchos años. En el caso de mi padre lo que le dio fue un endurecimiento progresivo de todos los músculos del cuerpo. Entonces eso hizo que para él cada vez fuera más difícil moverse, hablar, comer, pero afortunadamente podía seguir pintando. Y lo hizo prácticamente hasta pocos días antes de fallecer a los 91 años”, relata Juan Carlos.



(Le puede interesar: Fernando Botero: triunfal exuberancia; perfil del artista más grande de Colombia)



En una de esos períodos en el que el autor de la novela ‘Los hechos casuales’ se encontraba acompañando a su padre, recibió una propuesta de Pilar Reyes, directora de Editorial Alfaguara, en España, con la petición del Mario Vargas Llosa para llevar en su novela el cuadro ‘Los músicos’.

‘Le dedico mi silencio’ Editorial: Alfaguara Precio: $ 64.000 Páginas: 304 Foto: Cortesía: Alfaguara

De allí, que la reciente subasta de la misma obra en Nueva York sea para el escritor una “coincidencia impresionante”. “Ese cuadro -anota- yo no lo había vuelto a ver hacía bastante tiempo. Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue cuando se hizo una exposición en un museo de Washington, hace décadas. Y luego lo vi reproducido en un libro sobre la obra de mi padre”.



Hay que recordar que el maestro Botero y el escritor peruano tuvieron a lo largo de su vida una amistad que les permitió compartir reuniones memorables en varias ocasiones.



“Mi padre tenía una gran aprecio por Vargas Llosa, una gran admiración. Él lo pintó en por lo menos dos o tres ocasiones, y Vargas Llosa a su vez escribió dos o tres textos preciosos sobre mi padre; y cuando llegó la solicitud y se la comenté a mi papá; él inmediatamente dijo que con el mayor de los gustos sin ningún problema ni ningún cobro. Fue de las últimas decisiones que él tomó de esa naturaleza”, comenta su hijo.



Aprovecha para contar que, junto con la autorización de uso de ‘Los músicos’ para el libro del peruano, Fernando Botero también alcanzó a dejar una segunda última decisión. “La otra que pudo tomar fue también una petición que vino a través mía de una obra que se va a ver muy pronto. La reina Sofía de España, madre del rey Felipe VI, le solicitó a mi padre un cuadro en donación para el Banco de Alimentos de España. En especial de los niños. Y mi padre, como sabes, fue un gran filántropo, y ese tema para él era importante. Y aceptó regalar un cuadro. Y esa fue el otro regalo que permitió antes de fallecer”, anota Juan Carlos.



Justamente ayer, en Madrid, fue presentada esa obra en un salón donde está la exposición de Monet. “Después creo que terminará en el Museo Reina Sofía porque es un regalo donado a la Fundación del mismo nombre. Y se va a utilizar para toda la campaña de promoción del programa. Creo que se va a ver en vallas y otros lugares. Una cosa muy bonita. Es un cuadro de una Naturaleza muerta muy bello, que se va a prestar para el tema de la comida”, explica el hijo del maestro Botero.



Lo más increíble es que al poco tiempo de ser publicado el libro de Vargas Llosa, y como si pareciera la trama de otra novela, se supo de la venta de ‘Los músicos’ en Christie’s. Ni siquiera la persona a cargo del tema en esa casa de subastas neoyorquina sabía que el cuadro era la portada de ‘Le dedico mi silencio’. “Yo le comenté que hacía parte de la última novela del autor y se sorprendió”, anota Juan Carlos.



Al hacer un rastreo histórico del cuadro, el hijo del maestro Botero comenta que su padre lo vendió hace muchas décadas. “No sabemos todavía ni quién era el dueño en este momento ni quién lo compró. Lo único que me han dicho es que es una persona muy famosa que tiene una colección privada de arte y otra pública. No se sabe de cuál hará parte el cuadro. Si termina en la pública muy seguramente se sabrá quién fue el comprador. Pero es una noticia muy positiva porque marcó un nuevo hito en el desempeño de subastas de mi padre”, anota.

Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel de Literatura 2010. Foto: Efe

‘Mi norte es el sur’

Y como si se tratara de otro mensaje de despedida de dos grandes creadores latinoamericanos, Vargas Llosa tenía claro por qué ‘Los músicos’ era la imagen soñada para su novela de despedida, por lo que simbolizaba. Hay que recordar que tanto el autor peruano como Botero, a lo largo de sus prolíficas carreras, fueron unos obsesionados por darle visibilidad a las tradiciones folclóricas y culturales de sus respectivos países, en últimas de nuestra región.



(Lea además: Especial multimedia/ Muerte del maestro Botero)



“Es muy bello porque ambos tocan la esencia de América Latina, que es ese aspecto de pasión, de regodeo con el arte público popular, ese deleite de cómo la música nos acompaña a todos en la región, de manera tan importante. Y hay una gran belleza en esa sincronía y coincidencia”, comenta Juan Carlos.



Resalta cómo ambos artistas tuvieron en común, primero, recrear en sus respectivas obras una infancia y juventud que tuvo muchos puntos en contacto, en medio de la música y la bohemia.



“Ambos tuvieron en común la audacia de utilizar el tema de la región como materia prima de su arte, que nos parece lógico, pero en realidad no tenía por qué ser así. La mayor parte de los pintores de la época no se dedicaron a pintar a América Latina ni mucho menos Colombia. Se dedicaron más bien al tema abstracto. Y en el caso de la literatura, muchos autores estaban soñando con París, con Londres; en cambio el Boom latinoamericano tuvo en común, y por eso mi padre tuvo amistad con varios de ellos, de hundir las manos en América Latina para convertir el continente en su materia prima como obra literaria y artística. Por eso se dice de todos ellos que cada uno tenía en común el lema ‘mi norte es el sur’”, explica el hijo del Botero.

"Botero probó en vida la importancia de su trabajo, su estilo, esa volumetría que absorbió del Quatrocentto italiano. Eso lo volvió a él universal", anota Felipe Grimberg, experto en su obra. Foto: Archivo EL TIEMPO

La joya de las subastas

Pero si la anécdota relacionada con la literatura es fascinante, no menos resulta el recorrido de ‘Los músicos’ en el mercado mundial del arte. Fue, como se diría de manera popular, una obra que “nació con estrella”. No es la primera vez que se subasta, pero además siempre ha roto sus propios récords a lo largo de los años. En eso coinciden dos grandes conocedores del mercado del arte neoyorquino como los son Ana Sokoloff y Felipe Grimberg.



Grimberg es experto en el tema y uno de los mayores comercializadores del arte de Fernando Botero, que además se mueve como “pez en el agua” en el complejo mundo del arte de la Gran Manzana.



“Ese cuadro de ‘Los músicos’ fue vendido en subasta anteriormente. No me acuerdo si una o dos veces. Los actuales propietarios lo habían comprado en la última subasta. La razón de que lo hayan vendido no sé si es coincidencia o porque el artista murió en septiembre pasado”, explica Grimberg.



(Además: El día en el que Fernando Botero compartió galería con Pablo Picasso)



Para él no resulta ninguna sorpresa que el cuadro haya alcanzado ese nivel de precio. “Es una obra excepcional, completísima. Una composición maravillosa, colorida; y es una obra que cualquier coleccionista de arte -y que le guste Botero- definitivamente iría por ella. Yo estuve en la subasta y llegué a un precio mucho menor, pero no la logré conseguir porque había gente dispuesta a pagar mucho más. Pero no importa porque para mí, como vendedor de arte de Botero, es maravilloso que el mercado se dé cuenta de la grandeza del artista y los precios se están solidificando”.



Ana Sokoloff, experta en arte latinoamericano y en el mercado neoyorquino, también resalta, a su turno, la grandeza de ese cuadro. “Me parece una gran pieza del 79, que es reconocido como uno de los grandes años de Botero. Representa a unos músicos y refleja lo coloquial. Tiene esas cosas maravillosas que él pintaba y ponía en evidencia: la cultura y el entorno social. Siempre ha sido de los cuadros que rompen récord”, comenta.



Grimberg anota que esto ratifica la universalidad del arte de Botero a diferencia de otros pintores como Van Gogh. “Él probó en vida la importancia de su trabajo, su estilo, esa volumetría que realmente él absorbió del Quatrocentto italiano, como siempre lo dijo, con Piero della Francesca. Eso lo volvió a él un artista universal, desde antes de morir. Esa fue su grandeza”, explica.



El hecho de esta solidez de la obra del artista plástico colombiano lo ratifica los récords que alcanzaron, en la misma subasta de Christie’s, otras obras suyas, de las que no se sabía. Es el caso de una escultura en bronce de un loro, de 1981, de unos cuarenta centímetros, como anota Grimberg, que comenzó a un precio base de 200 mil dólares y alcanzó la increíble cifra de 1,8 millones de dólares. “Eso fue una cosa de locura, que dejó atónitos a todo el mundo”, anota el experto.

Facebook Twitter Linkedin

Fernado Botero pintó 'Los músicos' en 1979. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aprovecha para poner como ejemplo el caso de las esculturas monumentales de Botero, que miden dos a tres metros, que se estaban vendiendo antes de su muerte, aproximadamente a 2,5 o 3 millones de dólares. “Entonces, si un lorito tan chiquito se vendió, sin son ni ton, a 1,8 millones, pues la gente está pensando que Botero se está posicionando definitivamente en el mercado en una forma muy sólida, lo que es muy interesante”, comenta Grimberg.



Como dato curioso, de la historia del arte, el estudioso recuerda que cuando murió Picasso, en 1972, a la crítica no le gustaba para nada su última obra. “En esa época, un ‘mosquetero’ de Picasso, por ejemplo, se podía vender en 100 mil dólares. Hoy ese mismo cuadro se vende en 30 millones de dólares”, explica, al resaltar que se trata de “cuadros grandes, excepcionales”.



Sin embargo, para Sokoloff, la muerte de Fernando Botero sí puede haber influido un poco en los precios que están alcanzando sus obras. “Entre los elementos que tienen las casas de subastas, que son muy difíciles de cuantificar, pero que influyen en los precios, está la muerte del artista. Son esas circunstancias que crean cierto interés en la obra. Porque generalmente cuando un artista se muere, claramente deja de producir, entonces ya se vuelve finito el número de obra que hay en el mercado. Esto genera un alza”, explica.



Lo que si resulta fascinante en las disciplinas relacionadas con las humanidades, como el arte, la literatura, la poesía y el arte tienen una energía singular que genera atracciones misteriosas. Basta con enumerar creaciones del genio humano únicas como Guernica, La Mona Lisa, el David, Don Quijote de la Mancha, Cien años de soledad o la 9 Sinfonía de Beethoven. Por lo visto, ‘Los músicos’ de Botero se une a ese selecto grupo de obras cubiertas por un extraño y magnético halo que hace también que todos las deseen.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO