¿Qué tanto afectó a los museos del país la pandemia?

Uno de los sectores más afectados durante la pandemia del covid-19 ha sido el de los museos. Como ciudadanos, sabemos que el distanciamiento social representa un gran desafío para desarrollar sus actividades más tradicionales - las exposiciones-, pero poco se ha contado sobre la grave crisis que enfrentan, ni la gran oportunidad que los museos representan en este momento de necesidad y cambio.



A inicios de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia mandara para sus casas a todo el mundo, existían en Colombia 768 museos de los cuales solo 447 estaban registrados en el Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO) del Ministerio de Cultura. Estos museos ofrecían alrededor de 3.000 empleos directos y durante 2019 recibieron más de 7 millones de visitantes.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el museólogo Juan Carlos Cipagauta a partir de los datos entregados por SIMCO, de este grupo de museos alrededor de 46 estarán en riesgo de quiebra y 105 serán amenazados por cierre a causa de la emergencia sanitaria. También se espera que se pierdan alrededor de 1.200 empleos y que los visitantes de los 768 museos colombianos no superen el millón de personas.



En respuesta a este preocupante panorama, el Programa Fortalecimiento de Museos lanzó una convocatoria para acceder a un fondo de 3.000 millones de pesos para apoyar la reapertura y reactivación, pero este esfuerzo del Gobierno no es suficiente.



Según cuenta María Mercedes Gonzáles, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), la emergencia no le dio la oportunidad de reunirse con su equipo para informarles que la programación de exposiciones sería aplazada, se cancelarían las actividades con público en vivo y los salarios disminuirían, para asegurar el empleo de todos.



A pesar de esto, el MAMM actualmente hace un gran esfuerzo para continuar ofreciendo su programa educativo para niños y niñas en edad escolar en Medellín. Han optado por trasladar las actividades al espacio digital pero se encontraron con que los niños de familias más pobres no tienen acceso a internet. En esos casos sus siete mediadores educativos usan llamadas por teléfono fijo para interactuar con los niños.



Por su parte, la situación del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María - El Mochuelo es aún más preocupante.



Según lo dicho por su coordinadora Soraya Bayuelo, las actividades en las que participan los jóvenes de las quince cabeceras municipales de la región de los Montes de María tuvieron que ser aplazadas.



La cuarta itinerancia del Museo, planeada para marzo al municipio de San Jacinto, fue cancelada. Su estructura móvil, que mide 18x12x5 metros y pesa 35 toneladas, quedó desmontada y almacenada por partes entre los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y el Carmen de Bolívar.



En respuesta a la crisis y a pesar de la precaria conectividad en la región, El Mochuelo se trasladó al espacio virtual y a partir del 25 de noviembre se llevará a cabo el IX Festival Audiovisual de los Montes de María en la plataforma YouTube.

Guardianes de la memoria

La situación de los museos en Colombia es muy preocupante, pero los momentos de crisis también son momentos de cambio y hoy tenemos la oportunidad de que nuestros museos se establezcan como agentes efectivos para el cambio social. Sobre todo, en un contexto en el que participar en la democracia, valorar el patrimonio cultural y crear memorias son caminos posibles para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades más vulnerables.



Con el propósito de potenciar la acción social de las instituciones museales, en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19, fue creada la Alianza Colombiana de Museos (ACdM). La convocatoria para su creación fue promovida por la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia.



Actualmente, su Manifiesto Instituyente publicado en https://alianzacolombianademuseos.co/ cuenta con el apoyo de más de 100 profesionales y trabajadores de museos colombianos y de América Latina. La ACdM ya ha llevado a cabo acciones para debatir sobre la crisis que atraviesan los museos y, sobre todo, para pensar posibles soluciones.



El establecimiento de la ACdM y de otras iniciativas como la Red Colombiana de Lugares de Memoria es fundamental a la hora de pensar el desafío de convertirlos en instituciones cada vez más relevantes para la sociedad. Su existencia asegura la pluralidad y la diversidad a la hora de construir e implementar políticas públicas que dirijan el rumbo de los museos, pero su impacto depende de que los espacios políticos sean realmente participativos. En este momento de crisis, la formulación de la política colombiana para los museos es cada vez más urgente y los actores estamos listos y a la espera de ser convocados.



DANIEL MANJARRÉS*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO



* Daniel Manjarrés (Ibagué, 1981) es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, editor de libros de la Universidad de Salamanca (España) y actualmente adelanta la maestría en Museología de la Universidad de São Paulo - USP (Brasil).

