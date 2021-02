¿Qué pasará con la pensión del exdirector del Museo Nacional?

La semaa pasada, Daniel Castro Benítez recibió una llamada en la que le dijeron que le aceptaban su renuncia a la dirección del Museo Nacional, que había presentado protocoloriamente tras el nombramiento de Felipe Buitrago como ministro de Cultura.

Tanto al presentar su renuncia protocolaria, como el día que le dijeron que no era más la cabeza del museo más importante del país, Castro Benítez recordó que estaba a año y medio de su pensión, pese a que su cargo es de libre nombramiento y remoción.



“Sé que hay unas normativas de ley sobre los derechos de los trabajadores que están cerca de su pensión, pero también que se trataba de un cargo al que le pueden pedir la renuncia”, dijo Castro.



Sin embargo, el hoy ex director, maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y un gran conocedor de la historia del arte y del manejo de museos, se encuentra revisando con abogados si era posible su despido. “Hay posiciones a favor y en contra”, dice.



No lo hace con un ánimo revanchista. Entiende la posición en la que estaba y los términos de su designación.



Castro Benítez llegó al Ministerio de Cultura hace 11 años, cuando fue nombrado primero director del Museo de la Independencia (antes del 20 de julio) y luego del Museo Quinta de Bolívar, entidades a las que les dio una nueva cara y logró el aumento de visitantes a través no solo de exposiciones sino de talleres para todos los públicos.



Hace cinco años llegó al Museo Nacional, con la intención, como lo hizo en los otros museos que dirigió, de continuar el trabajo de los antecesores y poner su sello.



Durante el tiempo que estuvo en el Museo Nacional presentó 17 exposiciones y aumentó el número de visitantes. "En cinco años se hizo el trabajo de una década", argumenta.



Castro ha pedido que se conserve el equipo que hay en el museo, “conformado por grandes profesionales con un gran compromiso, así como el personal de servicios generales y vigilancia, que ayudan a que todo funcione muy bien”.



Con el fin de lograr su pensión, Castro quiere dedicarse a la docencia.