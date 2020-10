¿Qué pasa con el Carnaval de Barranquilla y la Feria de Cali?

Las multitudes están en cuarentena. Las marimondas, los coyongos, las farotas y las negritas fuloy, están confinadas y sus disfraces están guardados.

El Carnaval de Barranquilla no se hará en las fechas previstas; la Feria de Cali apuesta por un modelo semi presencial y por la televisión. Ni el Petronio Álvarez ni San Pacho, en Quibdó, tuvieron un atisbo de fiesta física, se hicieron de manera virtual. Los brindis con viche no se hicieron en las calles.



¿Cómo afecta al país y a su cultura que no haya celebraciones por el covid-19? El carnaval de Barranquilla, patrimonio de la humanidad desde hace 16 años, puede tener hasta dos millones de personas haciendo parte de su fiesta. Sus actores más destacados, además de gestores, bailarines, costureros, zapateros, músicos, organizadores y promotores, son los turistas y los barranquilleros que se gozan la fiesta desde los precarnavales.



Barranquilla sin caranaval implica que sus calles no tendrán ríos de gente con disfraces de todos los colores rumbo a la Batalla de flores, el desfile del rey Momo, la Gran Parada de Tradición y Folclor y la Gran Parada de Comparsas.



El rey Momo no animará las fiestas y la reina no leerá el bando; no habrá marimondas ni monocucos. Y tampoco una buena cantidad de dinero en movimiento. El carnaval es un evento de “calle corrida, libertario”, de gran movimiento, pero también generador de una gran cantidad de recursos.



"En febrero no estamos preparados para una fiesta que congrega a millones de personas, tanto de Barranquilla como de otras ciudades del país. Es por eso que la fiesta tal como la conocemos no se llevará a cabo en ese mes. Trabajaremos para que las manifestaciones culturales, las expresiones artísticas y los hacedores del Carnaval tengan una manera de expresarse y así preservemos nuestra cultura, nuestro patrimonio oral e inmaterial, pero lo que no haremos es exponer la vida y salud de los barranquilleros", dijo el alcalde Jaime Pumarejo.



En 2020, según el informe de gestión del evento, se movilizaron durante el pre carnaval y el carnaval 405.000 millones de pesos y la ocupación hotelera llegó al 73 por ciento, mientras en los aparta hoteles fue del 15 por ciento y del 9 por ciento en hostales. En el 2021, por cuenta de la pandemia, no llegarán los casi 5.500 turistas internacionales ni los cerca de 9.500 nacionales que se convierten en ciudadanos de Barranquilla por unos días.



La artesanías quedaron en vilo, del 100 por ciento de productos que se comercializan en carnaval, el 73 por ciento son hechos en la región.



Pero, como dijo el alcalde Pumarejo, primero está la salud y de ahí que ese 1,7 por ciento del PIB que le queda a la ciudad después de carnavales no lo tendrá el año que viene, ni las 55.000 oportunidades de empleo que la fiesta genera.



El carnaval hace parte de las fiestas precuaresmales, es decir, de las que terminan el martes antes del Miércoles de Ceniza. Ese martes, según la tradición carnavalera, Joselito Carnaval deja este mundo y sus viudas lo lloran sin cesar.



El Petronio

Según un estudio del 2018, realizado por la Universidad Javeriana de Cali, al Petronio Álvarez llegan personas de

Este año, los grupos del Petronio Álvarez no compitieron, pero sonaron en el evento virtual. Foto: Juan Pablo Rueda

Ir a la ciudadela deportiva Alberto Galindo, de Cali, donde se realiza el festival durante seis días de agosto, es como si se navegara por los ríos del andén del Pacífico, para terminar en el mar, que es donde se encuentra la tarima y en la que 44 grupos compiten en las modalidades de marimba de chonta y cantos tradicionales (14 participantes) y 10 en chirimía, violín caucano y agrupación libre, más los conjuntos que clasifiquen en la nueva modalidad, chirimía de flauta. Todos quieren el bombo golpeador, la estatuilla que se llevan los mejores.



Pero este año no hubo Petronio con gente ni competencias. El evento pasó a la virtualidad. “La presencialidad es irremplazable, no tener la expresión del encuentro, del contacto, del abrazo, fue lo más difícil al hacer el festival de manera virtual”, cuenta Ana Copete, directora del Petronio Álvarez.



La ocupación hotelera en la ciudad, agrega Copete, ha llegado en Petronios recientes al 80 por ciento. Y según el estudio, en el 2018 el festival costó 5.000 millones de pesos, de los cuales el 86 por ciento lo puso la Alcaldía de Cali.



El gasto de cada asistente a la ciudadela ese año fue de 100.000 pesos diarios en promedio y asistió mínimo tres días. Los extranjeros gastaron casi 200.000 pesos diarios, según el estudio.



“Además, en esos días hay un registro de unas 3.000 personas ocupadas. Quienes están en la ciudadela, trabajan en expresiones tradicionales como la cocina, las artesanías, la moda y la lutería”, sigue Copete, “pero tengo que decir que la virtualidad nos llevó a 72 países. No fue fácil, porque no estábamos acostumbrados a hacer eventos así, pero llegamos a donde nunca antes habíamos soñado”.



Sin embargo, esa virtualidad no genera indicadores inmediatos, agrega Copete “y no dinamiza la cadena de valor en su totalidad, solo se benefician los primeros eslabones, pero no apartados como el turismo y el transporte. Sin embargo, fue mejor hacerlo así, a no hacer nada”.



Le queda claro, eso sí, que de ahora en adelante el festival también tendrá siempre una parte virtual, que ayudará a promover a los músicos en otros encuentros del mundo.



Feria de Cali

Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, afirma que en los cinco días de feria en la capital del Valle se pueden mover 400.000 millones de pesos y la inversión de la alcaldía es de alrededor de 15.000 millones de pesos.



La ocupación hotelera ocupa un punto importante, porque asciende “a casi el 90 por ciento, sin contar la gente que viene a ver a la familia y disfruta de la ciudad y del departamento”.



De hecho, actividades como el Salsódromo, que inaugura la feria y es el desfile bailado de las escuelas de salsa de la ciudad, acompañado de orquestas, no se hará. Cada año requiere de ensayos y un trabajo de varios meses que en este 2020 no se verá físicamente.



Agrega que se trata de una “verdadera industria económica que genera mucho empleo. Solo los eventos de la alcaldía requieren de unas 25.000 y con los de otras actividades privadas puede llegar a 45.000. Entre artistas, bailarines, músicos y logística se contratan o relacionan unas 15.000 personas”.



Su defensa de la feria que se propone para este año es absoluta a pesar de las críticas. La inversión será de 11.000 millones de pesos.



“Cancelarla implica no solo un tema económico. Tenemos que incluir los estados de ánimo de las personas. Es preferible hacer algo, porque de lo contrario la gente va a realizar actividades a escondidas y puede ser peor”, agrega Cortés.



Ya se ha reunido con promotores de conciertos que tienen todo un plan de bioseguridad, “con palcos de no más de seis personas por mesa. Estamos en conversaciones”, dijo.



Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha planteado una feria que se pueda ver por plataformas y el canal regional Telepacífico. “Los artistas de Cali han sufrido mucho este año y hay que apoyarlos”, afirmó.