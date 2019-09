¿Qué hace un martillo de arte? Mirada a una profesión enigmática

En el mundo del arte, uno de los personajes más enigmáticos siempre ha sido el que ejerce las funciones de martillo en una subasta. Se trata de personas que no solo se consideran grandes conocedores de las obras, sino verdaderos encantadores de una ceremonia de remate.



De hecho, hasta reciben lecciones de actuación durante su proceso de formación como martillo, pues tienen en sus manos la decisión de compra de preciados objetos por parte de coleccionistas, como joyas, vehículos antiguos y hasta exclusivas botellas de licores.

Aprovechando su presencia en el país, EL TIEMPO conversó con la chilena Denise Ratinoff y con la colombiana Juanita Madriñán, martillos latinoamericanos de la casa Christie’s. Ellas fueron las encargadas de comandar la sexta subasta de la fundación A La Rueda Rueda, el miércoles pasado, en el hotel Grand Hyatt de Bogotá. A través de esta iniciativa social, se reunieron recursos para ayudar en la educación de niños en situación de vulnerabilidad de la zona sur de Montería.



Oír hablar a estas dos mujeres, con la pasión que expresan por su trabajo, es como ingresar a un mundo de elegancia y tradición en el arte.



Para empezar, los martillos tienen el desafío de vender la pieza a un buen precio y contra el reloj. Además, deben amenizar el ambiente y, sobre todo, crear confianza en el comprador.

42 lotes fueron subastados, con piezas de Santiago Cárdenas, Fernando Botero, Enrique Grau y Édgar Negret. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Esta labor se alcanza con años de experiencia y luego de una ardua preparación, en la que no basta ser conocedor, sino que es indispensable contar con la vocación para completar con éxito la ronda de venta de la pieza.



“En Christie’s es un honor ser martillo. Todos los empleados pueden participar en la carrera para lograrlo, pero no todo el mundo llega porque no tiene las cualidades”, anota Madriñán.



De hecho, deben tener una buena memoria y saber hablar con los gestos para poder convencer sin forzar, y así lograr una venta exitosa. Por eso, los martillos –como anota Ratinoff– se entrenan con “profesores de teatro, psicólogos o fonoaudiólogos. Y deben saber manejar al público, las cámaras y el sonido, entre otras preparaciones”.



Ratinoff, que lleva 25 años como martillo, habla de su experiencia con pasión y resalta que su profesión le puso tres objetivos, que siempre tiene presentes cuando va a subastar o asesorar a un artista.

Los martillos tienen en sus manos la decisión de compra de preciados objetos por parte de coleccionistas, como joyas, vehículos antiguos y hasta exclusivas botellas de licores. FACEBOOK

TWITTER

“Primero, busco recuperar el patrimonio cultural de una región; segundo, intento internacionalizar a nuestros pintores nacionales, especialmente los del siglo XIX, que no tuvieron la oportunidad de ser vendidos afuera y eran igual de buenos a los europeos. Y, finalmente, ayudo a formar la mirada del coleccionista”, explica.



Para estas dos martillos es importante lograr que América Latina sea conocida también por su arte. “El artista escribe la historia y la gente debe darse cuenta de que la cultura es la identidad de un pueblo”, acota Ratinoff.

La muestra contaba con obras de varios estilos. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

También señala el reto que tienen los países de la región con respecto al desarrollo cultural a través del arte en todas sus expresiones.



De esta manera, su trabajo busca darles la importancia que merecen los artistas y objetos que nos rodean, que muchas veces han perdido su valor en el tiempo, por el mismo desconocimiento de su historia. “Hasta saber beber es un arte. Catar, degustar, sentir, eso se logra solo con la experiencia y el conocimiento alrededor de un objeto”, dice chilena.



Precisamente, además de los 42 lotes subastados, con piezas de Santiago Cárdenas, Fernando Botero, Enrique Grau y Édgar Negret, y de obras pintadas por los niños de la fundación, uno de los objetos curiosos de la noche fue una botella de whisky.



Se trata de un King George V de Diageo, de fina destilación, que alcanzó un valor de subasta de 4’000.000 de pesos, que serán donados en su totalidad para el propósito de

A La Rueda Rueda.



La noche transcurrió al ritmo de la energía y entusiasmo de Ratinoff, quien con confianza llamaba a los invitados por su nombre y una que otra vez hacía comentarios jocosos sin perder el protocolo, lo que hizo subir las ofertas.



A su turno, Juanita Madriñán, con su estilo particular, logró tocar el corazón de los asistentes, para rematar las obras de los niños de la fundación, que alcanzaron precios de entre 900.000 y dos millones de pesos.



Estas dos mujeres, con el profesionalismo que las caracteriza, lograron en un tiempo récord de 45 minutos subastar toda la oferta artística de la noche.

4'000.000 de pesos fue el valor que se pagó por una botella de whisky en la subasta, cuyos recursos se destinarán por completo a esta causa social. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

ALISSON BETANCOURT MALDONADO

PARA EL TIEMPO

@alisson_nicol