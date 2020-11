El plan teatral que hay para hacer el ‘Domingo’

Ernesto Benjumea, uno de los protagonistas de 'Domingo', montaje teatral que se emite ese día vía 'streaming', “solo espera volver a escuchar las voces de los asistentes al teatro justo antes de yo salir a escena”.

Mientras, está en esta obra, dirigida por el cineasta Miguel Vila y en el que actúan además Carlos Manuel Vesga, Santiago Alarcón, Jimena Durán, Paula Estrada, Rodrigo Candamil, Diana Ángel, Patricia Tamayo, Jairo Camargo, Silvia Varón y Carmenza Gómez.



El autor de 'Domingo' es el escritor Ricardo Silva y cuenta la historia de Sergio (Carlos Manuel Vesga), que a las 6 p. m. de un domingo, hora de la depresión por la vuelta del lunes y las obligaciones, llama a una amiga abogada y a un amigo médico a contarles que se reencontró con Helena (Paula Estrada), su gran amor, y que aunque ella ya esté casada con otro, no la dejará ir.

En 'Domingo', el público puede escoger el final entre tres posibles, y este es uno de sus puntos a favor, lo que para la actriz Paula Estrada es “maravilloso. Hay finales que no superan ningún otro y la ficción tiene muchas ramas. Es un juego muy interesante para el público, y nosotros como actores lo apoyamos”.



Estrada es Helena, que tiene características “hondas y profundas, con un criterio mental, espiritual y emocional muy propios, lo que hace que ella sufra y sufran los demás. Explorarla me pareció fascinante, y poder encarnar este personaje escrito por Ricardo Silva ha sido regalarme la oportunidad de ponerme en las botas de esta mujer con muchos caminos internos. Para uno, como actor, siempre es gratificante poder encarnar seres complejos”.



La creación de Helena fue en la casa de Estrada, ensayando a través de Zoom. “Algo muy diferente, porque uno como actor necesita el contacto, el ritmo, la respiración, la mirada para conectarse, y por plataforma es un poco frío. Pero creo que, teniendo en cuenta lo comprometidos que estábamos todos, cada uno sabía lo que tenía que hacer y la damos toda para que sea brutal”.



Con un alto nivel tecnológico, la emisión tiene cuatro pantallas y varias cámaras que recogen los detalles de cada personaje en su espacio.

Por su parte, Ernesto Benjumea agrega que Domingo es “experimentación, búsqueda de nuevas maneras de comunicarse, insistencia de parte de los artistas y los espectadores para no perder el contacto, análisis de nuevos lenguajes y resiliencia para no dejar de hacer y no dejar de ser”.



El reconocido actor, hijo de Carlos Benjumea, una de las glorias de la televisión y el cine nacionales, representa a Mariano. “Y dice Ricardo Silva que este es el único tipo serio de este combo de personajes, pero es tan serio y tan centrado que a mí me parece el más sospechoso. Su mujer tiene una relación con otro, y él lo asume de una manera sorprendente”, cuenta.



Agrega que en estos tiempos se ha dedicado a trabajar en la dirección y el diseño de productos audiovisuales. “Está por verse si es un nuevo talento en mí o ausencia de este, pero es algo que he hecho”.



Estrada, actriz de producciones como El robo del siglo, Loquito por ti, No olvidarás mi nombre y Sala de urgencias, entre otras, ha pasado sola casi toda la emergencia. Con el actor Iván López dirigió un capítulo de Aislados y ha tomado talleres de dramaturgia con Johan Velandia. “Pero lo que más he aprendido es que tenemos en nuestras manos la evolución de esta industria”.



Para ver ‘Domingo’ hay que ingresar a www.domingo.com.co, donde se puede comprar el acceso, que vale 25.000 pesos.



