Un prestigioso museo demandará a la página PornHub

El museo Louvre de París (Francia) y la Galería Uffizi de Florencia (Italia), dos de los lugares más representativos del arte europeo, decidieron tomar medidas legales contra la página PornHub por, aparentemente, usar sin autorización obras maestras de los museos.

La noticia se anunció luego de que el popular sitio web lanzó una 'guía interactiva' con las obras de desnudos más famosas llamada ‘Classic nudes’, el pasado 13 de julio.



En el video promocional, aparece la estrella porno húngara ‘Cicciolina’, cuyo nombre real es Ilona Staller, y dice “algunas de las mejores películas pornográficas del mundo no están en PornHub. Solo se pueden encontrar en un museo".



(Puede leer: ‘Retrato de una mujer en llamas’, una obra sobre el amor igualitario).



Luego se pasan imágenes de pinturas clásicas y se nombran varios de los museos más conocidos del mundo, como el Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York, el Museo del Prado de Madrid y la National Gallery de Londres.



Algunas de las grandes obras que aparecen son ‘El nacimiento de Venus’ (1485), de Botticelli, y ‘La maja desnuda’ (1797), de Francisco de Goya.



“Puede que el porno no se considere arte, pero algunas obras de arte definitivamente lo son”, asegura ‘Cicciolina’ en el clip.

The adult platform launched its Classic Nudes interactive tour earlier this month ✨https://t.co/ljyfEZ7oOW — Dazed (@Dazed) July 22, 2021

La polémica campaña, aunque ha sido apoyada por los seguidores de PornHub, ha molestado a los principales museos europeos, según informó ‘DW’.



La Galería Uffizi de Florencia, en Italia, anunció que tomará medidas legales por usar la imagen de ‘El nacimiento de Venus’, sobre todo porque ‘Cicciolina’ y otros sujetos hacen una clase de imitación de este cuadro en el video promocional.



Cabe resaltar que el Código de los Bienes Culturales de Italia tiene una ley que permite el uso libre de la imagen de los cuadros si se hace a título privado o con fines científicos, educativos o informativos.



Sin embargo, su uso con finalidades comerciales debe ser aceptado previamente y pagado.



(Le recomendamos: El museo-depósito de arte que se desnudará ante el público).

[#WorkOfTheDay]



La Madeleine en méditation devant un crucifix (circa 1685-1690)

Benedetto Luti (1666-1724; Ecole italienne)



📍 Denon wing, room 721👉 https://t.co/bSbQEathsa#Paintings pic.twitter.com/6Y3cDuE0IG — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 17, 2021

Por otro lado, un representante del Museo Louvre, de París, Francia, dijo al medio ‘Daily Beast’ que "PornHub ha escuchado a nuestros abogados, esperamos que las obras sean retiradas de inmediato".



Finalmente, ‘Daily Beast’ también informó que el Met de Nueva York, la National Gallery de Londres y el Prado de Madrid aparentemente no emprenderán acciones legales.



Por ahora la página de pornografía en línea no ha emitido un comunicado ni se ha pronunciado al respecto.

PornHub alojaría videos de abusos

Esta no es la única polémica reciente del sitio web de pornografía, pues en junio de este año, 34 mujeres denunciaron en California (EE.UU.) a PornHub por supuestamente alojar videos de violaciones sexuales, incluso de adolescentes y niños.



Catorce de las demandantes, que en su mayoría permanecen en el anonimato, dijeron que eran menores de edad cuando fueron filmadas y expuestas en la página web.



"Espero que esto motive a PornHub, así como a las demás empresas de esta industria, a implementar medidas de seguridad para que esto no le pase a nadie más", dijo Rachel, una de las denunciantes, a la agencia 'AFP'.



Aunque el sitio no se ha pronunciado públicamente al respecto, dos gigantes financieros, Mastercard y Visa, anunciaron que sus tarjetas de crédito ya no podrían usarse más para realizar pagos en PornHub.

Más noticias

- Una tonelada de ‘perico’ y 503 alias



- El documental que guarda la historia de Ciudad Bolívar

Tendencias EL TIEMPO