Centro Colombo Americano explica por qué borró mural de artistas

La respuesta se da por la polémica que generó un muro que el Centro Colombo Americano, en el centro de Bogotá, pintó de blanco, en el que los artistas Powerpaola y Lucas Ospina, participantes del 45 Salón Nacional de Artistas (45SNA), habían realizado una obra el pasado fin de semana.

La obra hacía parte de la muestra ‘Arquitecturas narrativas’, que reúne el trabajo de varios dibujantes de cómic y artistas que dialogan con el medio, que se presenta en el interior del Colombo Americano, una de las sedes de esta edición del Salón.



“Lamento profundamente la censura del mural de Powerpaola y Lucas Ospina, que estaban realizando en el muro”, expresó a través de la página oficial del salón Alejandro Martín Maldonado, director artístico del 45SNA y curador de la muestra ‘Arquitecturas narrativas’.



Agregó que cuando estaban en las conversaciones preparativas con la entidad educativa que acogió la muestra “se propuso incluir también los muros exteriores de la institución”.

Al respecto, el Centro Colombo Americano informó, en un comunicado, que cuando se realizó el convenio para recibir en sus instalaciones esta muestra “se habló informalmente sobre la posibilidad de que algunos de los artistas de la exposición intervinieran uno de nuestros muros”, pero de manera coordinada.



“Lamentablemente, por razones que escapan a nuestro conocimiento, dicha coordinación no se llevó a cabo, tampoco mediaron, en ningún momento, solicitudes, autorizaciones o formalizaciones como lo requiere cualquier operación como esta”, explica la entidad.



Y agrega: “Sin previo aviso, sin autorización alguna y sin conocimiento formal de nuestra parte, durante el fin de semana del 21 al 22 de septiembre, fue intervenida una sección de nuestra fachada. Habiéndonos sentido asaltados en nuestra buena fe y teniendo en cuenta todas las irregularidades de información y coordinación mencionadas, en una primera reacción procedimos a restaurar la fachada, a lo cual vimos que se respondió con una nueva intervención no autorizada, que esta vez atentó directamente contra nuestra integridad, seguridad y reputación, y que permanece aún en nuestro muro”.



Al ofrecer disculpas a los artistas y a la ciudadanía “por esta lamentable agitación mediática que no hace justicia a lo más valioso del 45SNA”, esta entidad educativa reafirma su apoyo al arte nacional.



“Reafirmamos nuestro compromiso con el Ministerio de Cultura, con el 45 Salón Nacional de Artistas y con el convenio vigente que media nuestra participación. La exposición 'Arquitecturas Narrativas' continuará abierta al público de acuerdo con el cronograma previsto y sin ningún tipo de intervención en los criterios curatoriales de la exposición, como se ha desarrollado hasta ahora”, dice el Colombo Americano.

El mural de los artistas cubierto de pintura blanca. Foto: cortesía 45SNE

El Colombo anota que desde su creación, hace más de 77 años, ha buscado "generar intercambios culturales y académicos entre Colombia y los Estados Unidos".



Y recuerda que a través de sus salas de exposiciones muchos de los artistas más importantes de la escena nacional comenzaron su carrera, a lo que se une la entrega de un gran número de becas para los jóvenes talentos emergentes.

Antecedentes

Al encontrar el mural cubierto de blanco el lunes pasado, el curador Alejandro Martín había explicado las razones por las que se había planteado la idea de que la exposición se extendiera hasta la calle, a través de los muros del edificio.



“En diálogo con el Centro Colombo Americano se propuso incluir también los muros exteriores de la institución. Al ser una exposición sobre la relación entre la arquitectura, las narraciones y los personajes, el mural constituía un aporte muy importante que llegaba directamente a miles de transeúntes que pasan por allí diariamente. Invité a Powerpaola y Lucas Ospina, dos reconocidos artistas colombianos, que tienen un gran trabajo como dibujantes y un talento particular para crear personajes, con una mirada crítica y un interés por interpelar a todo tipo de públicos. El Centro Colombo Americano siempre supo que el mural estaría a cargo de estos artistas”, dice Martín.



Por su parte, Carolina Muñoz Uribe, directora Ejecutiva del 45SNA, comentó en la página oficial que desde un inicio, cuando se escogieron las sedes de este encuentro de artes plásticas, la relación con el Centro Colombo Americano fue “armónica y generosa”.



“Teniendo en cuenta esta relación, con la cual estamos agradecidos, nos sorprendió la decisión tomada por el Centro Colombo Americano de borrar el mural realizado por los artistas Power Paola y Lucas Ospina, en el marco de esta exposición. Sólo fuimos informados cuando ya se estaba ejecutando dicha acción. Lamentamos el hecho y reiteramos que desde a organización del 45 SNA seguiremos defiendo la libertad de expresión”, anota Muñoz.



CULTURA​@CulturaET