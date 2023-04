El Museo de Brooklyn (en Nueva York) anunció que presentará una exposición sobre el artista Pablo Picasso y será la única con enfoque de género, en el marco de las celebraciones del Año Picasso.

Se trata de una oposición de la obra del maestro modernista a la de decenas de artistas feministas con el objetivo de examinar su ‘complejo legado’, según un comunicado del espacio cultural.



En la muestra, que estará disponible al público desde el próximo 2 de junio y que fue organizada con el Musée National Picasso-Paris, se podrán ver casi un centenar de obras, entre ellas varias del pintor español —no se cuantifican— y previsiblemente aún más de mujeres artistas contemporáneas que, precisamente, tienen una propuesta que cuestiona “las narrativas masculinas dominantes del modernismo”, como lo describen desde el Museo de Brooklyn en su boletín informativo.



También se reveló el nombre de la muestra: ‘It’s Pablo-matic’ —un juego de palabras que podría decirse Pablomático y que recalca la naturaleza de su personalidad como artista—.

La exposición se desarrolló bajo la tutela de Hannah Gadsby, una humorista australiana muy crítica con la “misoginia inherente” en las instituciones y la historia del arte.

“Se puede decir con seguridad que el siglo XX fue, al menos, tan problemático como el propio Picasso, y que la nostalgia por esta época alimenta parte del conflicto intergeneracional de este siglo”, dice Gadsby, cuyo proyecto ‘Nannette’ (2018) se hizo famoso por desmontar a Picasso y a otros grandes artistas.



También participaron en la selección de obras Lisa Small y Catherine Morris, quienes indicaron que el de Brooklyn es el único museo de EE. UU. con un centro dedicado al arte feminista y que era importante darles voz a las mujeres en esta especie de “diálogo” entre artistas que confronta “cuestiones urgentes sobre género, poder y el canon artístico-histórico”.



El recorrido empieza con The Sculptor (1931), en la que Picasso retrata de manera ‘sexualizada’ a la modelo francesa Marie-Thérèse Walter, que fue su amante y madre de su hija Maya, y aparece contrapuesta a trabajos de Faith Ringgold, Kaleta Doolin y las Guerrilla Girls.

Walter, que tenía 17 años cuando comenzó una relación con Picasso, entonces de 45 años y casado, también aparece en Reclining Nude (1932) y Sleeping Woman (1927), que reflejan su “apetito voraz por producir desnudos de mujeres inconscientes” y son “ejemplo de su mirada controladora y objetificadora”, dice la nota.



La exposición abordará el establecimiento de Picasso como genio, pero criticando su época, “en la que a las mujeres se les negaban manifiestamente las mismas oportunidades”, por lo que se presentan sus obras frente a las de sus contemporáneas, como Louise Nevelson y Käthe Kollwitz.



No faltará tampoco referencia al movimiento Me Too y su “acusación de las acciones y actitudes perjudiciales de algunos artistas contemporáneos e históricos”, agrega la nota.



Asimismo, habrá varias piezas de la serie ‘Vollard Suite’ (1930-1937) para entender su visión del sexo y la violencia, y la creatividad y la belleza.



Mientras tanto, la BuildIng Gallery de Milán (Italia) presenta ‘Picasso. Un cuadro me llega de lejos. (15 dibujos de 1905 a 1970)’, que se extenderá hasta el 27 de mayo.

