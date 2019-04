El dramaturgo Peter Brook, Premio Princesa de Asturias de las Artes

El dramaturgo inglés Peter Brook, pionero del teatro experimental británico y una de las figuras teatrales más importantes del siglo pasado por el carácter innovador de sus montajes, ha sido distinguido este miércoles en Oviedo (norte de España) con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019.

Nacido en Londres el 21 de marzo en 1925, Peter Stephen Paul Brook se graduó en Arte Dramático en el Magdalen College de Oxford y en 1943 comenzó su trayectoria profesional en el cine con la película 'Un viaje sentimental'. Ese mismo año dirigió en el Torch Theatre de Londres su primera obra de teatro, "'Doctor Fausto', de Marlowe, a la que siguieron 'La máquina infernal' (1945), de Jean Cocteau; 'King John' (1945), de Shakespeare, y 'Vicious Circle' (1946), de Jean Paul Sartre, todas ellas con apenas veinte años.



Entre 1947 y 1950 asumió la dirección de la Royal Opera House de Covent Garden (Londres), donde destacó su producción de la ópera de Strauss 'Salomé', con el vestuario diseñado por Salvador Dalí.



En 1962 fue nombrado director del Royal Shakespeare Theatre (Stratford), puesto que abandonó en 1970 ante la prohibición de trabajar con actores internacionales y después de haber presentado las obras de Shakespeare con un enfoque nuevo e ingenioso, entras las que destaca el montaje que realizó para 'Sueño de una noche de verano'.

En 1971 estableció su residencia en París y fundó, junto con Micheline Rozan, el Centro Internacional de Investigación Teatral (CIRT), denominado actualmente Centro Internacional de Creaciones Teatrales (CICT), del que es director.



También dirigió, entre 1974 y 2010, el teatro parisino Les Bouffes du Nord. Tras diez años de preparación, en 1985 presentó "Mahabharata". Esta obra de seis horas de duración, representada por todo el mundo, supuso su definitiva consagración como director. Dirigió la versión cinematográfica y para televisión, que ganó el premio Internacional de TV Emmy de Teatro en 1990.



En 1989, con motivo del Año de los Derechos y Libertades del Hombre, estrenó '¡Levántate, Albert!', un drama sobre la discriminación racial en África.



Entre sus últimos trabajos se encuentran 'Sizwe Banzi est mort' (2007), 'Eleven and Twelve' (2009), 'Warum Warum' (2010), 'The Suit' (2012), 'Battlefield' (2015), 'The Prisoner' (2018) y 'Why', que se estrenará en junio de este año.



Considerado el mejor director teatral del siglo XX y uno de los grandes renovadores del teatro contemporáneo, Peter Brook, que también ha dirigido ópera y cine, ha trabajado en escenarios de toda Europa y en países como India, Sudáfrica e Irán, entre otros.

De sus obras, que abarcan casi todos los estilos teatrales, destacan títulos como "Medida por medida" (1950), "La tempestad" (1955), 'La visita' (1958), 'El rey Lear' (1962), 'The Screens' (1964), 'Marat-Sade' (1964), 'Timón de Atenas' (1974), 'Ubu Rey' (1977), 'El jardín de los cerezos' (1981), 'La conferencia de los pájaros' (1976) o la ópera 'La tragedia de Carmen' (1983).



Brook es, además, autor de varios libros de crítica teatral traducidos a varios idiomas, entre los que destacan 'The Empty Space' (1968), convertido en un texto fundamental sobre teatro moderno y publicado en más de quince idiomas; 'The Shifting Point: Forty Years of Theatrical Exploration, 1946-1987' (1987); 'Evoking (and Forgetting) Shakespeare' (2002); 'There are no secrets' (1993); 'The Open Door: Thoughts on Acting and Theatre' (1993), y 'With Grotowski' (2009).



En 1998 publicó un libro de memorias titulado 'Threads of Time' (en español "Hilos de Tiempo", 2000).



También ha dirigido varias películas como 'El señor de las moscas' (1963), 'Marat/Sade' (1967), 'El rey Lear' (1971), 'Meetings with Remarkable Men' (1979), 'Swann in Love' (1984) y 'The Mahabharata' (1989), entre otras. Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comandante de la Orden del Imperio Británico, Peter Brook es doctor honoris causa por varias universidades y miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias, entre otras.



Además de los numerosos reconocimientos de sus obras -premios Tony, Emmy, Molière o Laurence Olivier-, ha recibido galardones como el Premio Europa de Teatro (1989), el Nonino (Italia, 1991), el Kioto de Artes Creativas y Ciencias Morales (Japón, 1991), el Gran Premio de la Escena de la Villa de París (Francia, 1995), el Praemium Imperiale (Japón, 1997), el Dan David (Israel, 2005), el Ibsen Internacional (Noruega, 2008) y el Molière de Honor (Francia, 2011).

