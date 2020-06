Pese a la ‘emergencia teatral’, se vive el Festival Alternativo

“En medio de esta pesadilla hay que encontrar el sueño”, dice Patricia Ariza, directora de la Corporación Colombiana de Teatro y del Festival Alternativo de Teatro.

Y el sueño se cumple, pues este festival, que originalmente se hace en abril y cada dos años, empezará el 26 de junio. No será presencial, como es la esencia del teatro, sino virtual.



“Pensamos cancelarlo, pero consultando con las personas que hacen parte de los grupos, fueron ellas las que nos motivaron a seguir. Hicieron el esfuerzo de ensayar y grabar sus obras con muy buenos estándares de calidad”, sigue.



La respuesta –y teniendo en cuenta las actuales condiciones de un gremio como el teatral, al que la emergencia ha golpeado muy fuerte– es abrumadora, y la palabra se ajusta.



Participarán 92 grupos: 47 de ellos de Bogotá, 26 del resto del país (de La Guajira, Armenia, Pereira, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín, Cartagena, Marinilla, Barranquilla, Santa Marta, Villa de Leyva, El Carmen de Viboral, Buenaventura, Pasto y Armenia) y 19 grupos internacionales.



De estos últimos se verán montajes como En el umbral, de El Entierro Teatro, de México; Partedemiparte, de la Compañía de Teatro y Títeres Tongo, de Argentina; Flor de mármol, con dramaturgia de Mérida Urquía y la dirección de Else Marie Laukvik, de Odin Teatret, de Dinamarca; El diario de una joven llamada Anna, del Theatre For Peace Project, y Tabula RaSa NYC Theater, de Corea y Estados Unidos, y Sueños de Shakespeare, de YinsPiração Poéticas Contemporâneas, de Brasil.



“Tenemos por delante 10 días intensos, alegres y dramáticos en los que nos conectaremos con el arte contemporáneo del teatro, escenario que refleja, de manera compleja y estética, la vida y obra de personas y lugares, algunos reales, otros imaginados”, sigue Ariza, quien agrega que la programación, que se verá por la página corporacioncolombianadeteatro.com será gratuita.



La dinámica será entrar a la página, revisar la programación, decidir qué ver y ponerlo. Cada obra estará al aire durante 24 horas.



De las obras nacionales se puede escoger entre Orgía, dirigida por Beatriz Monsalve, adaptación del texto de Enrique Buenaventura, y El día que Macondo se tiño de insomnio, de Embeleko Teatro, de Cali; La bacanal, de la Asociación Cultural Tropa Teatro, de Pereira; Crudo, siempre volveré a vivir, de la Compañía InCorpo Danza Contemporánea, de Ibagué y Manizales; Un extraño cadáver color malva, de la Compañía de Teatro Reculá del Ovejo, de Cartagena, y Huir, voces de la migración, del Laboratorio Teatral del Pacífico, de Buenaventura, entre otras.



“Esta es una experiencia nueva, y hay que asumirla positivamente. Por eso hemos querido que el festival tenga espacios de radioteatro, que es un género muy interesante. Y, aunque repito que el teatro es un hecho vivo que solo sucede con el público, no hacer nada no era una opción. El mundo ya cambió, y por lo pronto hay que hacerlo así”.



Agrega que los grupos que precisamente más le han sorprendido son los de las regiones, “porque para ellos es más difícil todo. Sin embargo, nos están mostrando una muy buena oferta. Reproducir en este momento ese pensamiento es muy importante”.

Para Ariza es fundamental ser “fiel al pensamiento de Santiago García, que pasó por todas las causas del teatro, desde fundar La Candelaria. Además, él le dio piso a la creación colectiva en Colombia con Enrique Buenaventura, y no podemos ser inferiores”.



De ahí que mientras organiza el festival, La Candelaria ha empezado a reunirse a ensayar, con todas las medidas de seguridad, siguiendo las directrices.

El 2020 no ha sido un buen año para el mundo, pero Patricia Ariza, además, perdió a Santiago García, de quien fue pareja, con quien cocreó La Candelaria y estuvo a su lado en muchos montajes.



“Es un duelo que no he podido hacer porque su muerte ocurrió, precisamente, al comienzo del confinamiento”, dice.



Pero en el festival, varios de los más importantes directores de teatro del mundo le rendirán homenaje al gran hombre del teatro colombiano, luego de que se levante este telón virtual, el único que se puede alzar, por ahora.



Otras actividades

'La creación colectiva’. Este taller lo dicta el grupo La Candelaria. Será el 29 y el 30 de junio y el 1.º, el 2 y el 3 de julio, de 10 a 12 m. por la plataforma Zoom. Informes: escribir a produccionfestivalescct@gmail.com



Otro de los talleres es ‘El trabajo escénico unipersonal’, a cargo del mexicano Jaime Chabauo. Será del 26 al 29 de junio, de 10 a 11:30 a. m. Interesados, escribir al mismo correo de arriba.



¿Dónde y cuándo?

El festival será del 26 de junio al 5 de julio. Las obras se pueden ver de manera gratuita. Cada obra estará disponible durante 24 horas.

La programación está disponible en la página corporacioncolombianadeteatro.com.