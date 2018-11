El artista que se ‘baña’ con 600 kilos de vidrio

Imagínese un artista que lleva un traje de un impecable blanco y camina por las calles preguntándole a la gente cómo quiere morirse. Además, invita a que escriban su respuesta en su traje, que se convierte en una especie de lienzo. ¿Qué escribiría usted?

Imagínese el mismo artista un día después, en una situación completamente diferente: dentro de una tina que en vez de agua está llena de 600 kilos de trozos de vidrio. Y no es que esté poniendo en escena uno de los deseos escritos el día anterior en su traje blanco. No, es su manera de reflexionar sobre la relación entre resistencia y dolor.



El artista es el suizo Yann Marussich, una de las figuras del Festival Danza en la Ciudad de Bogotá, que estará como invitado especial en la sala Artestudio.

Marussich, que empezó su carrera como bailarín y coreógrafo y luego se orientó hacia el performance, dará una charla este miércoles, a las 3 p. m., y el jueves emprenderá un recorrido por Chapinero con su obra 'Blanc'.

Es en esta pieza en la que se viste de blanco e invita a los espectadores a escribir en su ropa. “Para mí es muy extraño porque es un 'performance' sin acciones violentas, sin dolor, sin nada. Es muy simple, le pregunto a la gente cómo quiere morir, y a partir de este momento es muy interesante, la gente llora o se va o dice que no quiere hablar de muerte”, explica Marussich en conversación telefónica.



El recorrido del suizo empezará a las 11:30 de la mañana y durará cinco horas. El artista asegura que 'Blanc' plantea una especie de paradoja, pues los espectadores llegan a asumir que es un juego, pero en realidad está hablando sobre un tema trascendental.



Y el mensaje que más lo ha impactado es “morir por amor”, responde Marussich.

Con una de sus manos, Marussich remueve los pedazos de vidrio. Foto: Emile Salquèbre

El viernes será el turno para el montaje más delicado: 'Bain brisé', en el que se sumerge en una tina atestada de vidrios cortados.



Los espectadores ven entonces esa especie de lava cristalizada moviéndose al ritmo de la respiración del artista mientras una de sus manos se alza sobre aquel dantesco y angustioso panorama y remueve los pedazos de vidrio.



“A mí me gusta trabajar sobre la materia y el vidrio es una materia que todo el mundo conoce, todos saben qué es. Con la bañera es un poco surrealista y también es como un muy mal viaje”, asegura Marussich.



El artista cuenta que el día de la presentación tiene un ciclo de preparación de seis horas, que incluye yoga y técnicas de respiración. Ya en la parte técnica, los vidrios deben ser de ventanas o puertas, que según el suizo tienen un simbolismo más poético, y además, los vidrios de botella podrían ser muy peligrosos por su contorno curvo.



Siguiendo esta precisa partitura, Marussich no ha salido lastimado gravemente en ninguna de las presentaciones que ha hecho desde que estrenó la pieza en el 2010.

“Solo pequeños cortes, pero nada importante”, asegura el suizo, quien enfatiza que 'Bain brisé' logra generar una profunda catarsis en el público.



“El público ve una imagen loca, porque son 600 kilos de vidrio, y yo estoy en otro mundo, tengo que estar muy tranquilo, en paz conmigo, porque o si no me muero. Es una angustia total, porque no puedes mover ni un dedo”, finaliza el artista.

¿Dónde y cuándo?

‘Blanc’: jueves, 11:30 a. m. Recorrido desde el parque de Lourdes. ‘Bain brisé’: viernes, 8 p. m. Artestudio. Carrera 8.ªB n.° 57-32, Bogotá. Boletas: $ 25.000.