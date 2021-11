Arte colombiano en rompecabezas

¿Y por qué no hay con obras de artistas colombianos? El editor y periodista Christopher Tibble se hizo esa pregunta cuando pensaba qué rompecabezas comprar. Aficionado a ellos desde niño –incluso en la sala de comedor familiar no cabían los platos por cuenta de los rompecabezas que él armaba y que no dejaba desarmar–, Tibble solía comprar uno cada dos o tres meses. Pero se encontraba siempre con lo mismo: rompecabezas basados en monumentos, en vistas de ciudades, en obras clásicas que siempre conducían a los mismos nombres: Van Gogh, Da Vinci, Degas. Y todos esos están muy bien, por supuesto. Pero ¿dónde están los basados en obras de artistas colombianos? “Entonces pensé que me encantaría poder estar armando un Beatriz González, un Botero, un Ana Mercedes Hoyos”.

Así surgió la idea que hoy es una realidad y se llama Pentimento, empresa que nació este año con la idea de llenar precisamente ese vacío y ofrecerles a los aficionados de los rompecabezas la posibilidad de “pasar sus tardes reconstruyendo obras creadas por artistas del país”, explica Tibble, que se puso manos a la obra. La primera puerta que golpeó fue la de la artista Beatriz González, para plantearle la posibilidad de hacer un rompecabezas basado en su legendaria obra Los suicidas del Sisga. En efecto, esa imagen se convirtió en la primera del catálogo de Pentimento. A ella se suman El paraíso, de Noé León, figura clave del arte primitivista colombiano; y Girasoles, obra que Fernando Botero pintó en los años setenta como homenaje a Van Gogh.



En la elección de estas pinturas, además del gusto estético, hubo otros criterios que se consideraron. “La cantidad de colores y la distribución de los objetos, por ejemplo, son detalles claves porque definen el grado de dificultad a la hora de armarlos. Por ejemplo, el de Botero se vuelve un reto, pero también algo adictivo”, agrega Tibble. Los rompecabezas que ofrece Pentimento (su página web es www.rompecabezas.com) son de 500 piezas y la idea en adelante es que su catálogo sume obras y nombres, en la medida en que el proyecto crezca. Algo que seguramente pasará, si se tienen en cuenta los muy buenos ratos que ofrece la tarea de armar rompecabezas.