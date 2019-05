Ian McKellen no envejece, evoluciona

Sir Ian McKellen ha amaestrado con los años la seguridad para moverse con inseguridad en el escenario. Puede que suene simple, o parezca una asociación ilógica, pero esta es una de las características más profundas que el actor le imprime a su interpretación del Rey Lear, el inolvidable personaje de Shakespeare, en la producción que el National Theatre de Londres emitirá en salas de Cine Colombia de 12 ciudades el primero y el 2 de junio.

McKellen, a quien muchos asocian a sagas de la cultura popular como El señor de los anillos, en la que fue Gandalf, o X-Men (Magneto), se le ha medido en numerosas ocasiones al reto que significa encarnar un personaje de Shakespeare.



El actor debutó en una obra del inglés en 1952, cuando, a sus 12 años, hizo un pequeño papel en una adaptación aficionada de Noche de reyes.



A partir de ese momento, y ya acumulando más de cinco décadas, ha actuado en más de 20 producciones de Shakespeare, incluidos unipersonales. Entre esos personajes, uno de los más importantes ha sido el Rey Lear, que ya ha representado en más de 400 funciones.



Cien de estas presentaciones han sido en la producción del Chichester Festival Theatre, que se estrenó en septiembre del 2017 dirigido por Jonathan Munby.

La pieza se presentó en la pequeña sala Minerva, un espacio que según el experimentado actor era más íntimo y les permitía a los intérpretes hablar directamente con el público.



“Puedes mirar a cada uno de los espectadores a los ojos, y ellos pueden ver tus ojos, hasta escuchar respirar a los actores”, dijo McKellen en una entrevista.



Para su ciclo de transmisiones en cine, el National Theatre trasladó esta versión del clásico al Teatro Duque de York, que permitió la misma intimidad del escenario original.

El protagonista entonces le da vida al decrépito monarca británico, que está por definir las herencias que les dejará a sus tres hijas. Para determinar qué cantidad recibirá cada una, Lear lanza una simple pregunta: “¿Quién de ustedes me quiere más?”



Pero la sincera respuesta de Cordelia, su hija más pequeña y su favorita, es tan decepcionante que decide no dejarle nada y la expulsa de lo que queda de su vida. Sus otras dos hijas, Goneril y Regan, empiezan a tramar junto a sus esposos un plan para desterrar al rey.



McKellen relata que Lear tiene 80 años, la misma edad suya, lo que según él le da una dimensión más a su trabajo, poniendo en escena su visión de la decadencia.



Es así como al actor se lo ve andando en las tinieblas de la demencia, con su mirada extraviada y su mano no tan firme. “Nunca había visto la terrible lucha con el desconcierto de las facultades fallidas capturada de manera más penetrante que por McKellen”, dijo el crítico del diario The Independent sobre el trabajo del actor.



Luego de esta producción, el ciclo del National Theatre seguirá el 6 y el 7 de julio con Todo sobre Eva, adaptación del clásico cinematográfico de Joseph L. Mankiewicz, protagonizado por Lily James y Gillian Anderson.



La temporada se complementará con Todos eran mis hijos (3 y 4 de agosto), Antony & Cleopatra (31 de agosto y primero de septiembre), la aclamada producción sobre el descalabro de Wall Street The Lehman Trilogy (5 y 6 de octubre), Ricardo II (2 y 3 de noviembre) y La audiencia (7 y 8 de diciembre).

¿Dónde y cuándo?

Rey Lear’ se presentará el primero y el 2 de junio, a las 12 m., en salas de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Popayán y Villavicencio. Informes: cinecolombia.com. Boletas: Desde 17.000 hasta 29.000 pesos. Con tarjeta Cineco,

entre 13.000 y 24.000 pesos.

