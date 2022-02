Colombia y su naturaleza, la dura realidad nacional, y la figura humana, desde una mirada expresionista y personal, han sido elementos inspiradores en el conjunto de la obra de la artista plástica Patricia Tavera, quien presenta una retrospectiva en el Museo del Chicó de Bogotá.



Como lo anota el curador de la muestra, George Gómez Cáceres, esta es una oportunidad para recorrer esas temáticas que la artista ha plasmado a lo largo de su carrera, en especial los paisajes y los rostros del éxodo.

Son imágenes, como anota Gómez, “que reflejan las íntimas pasiones del ser humano: tristeza, resignación, inquietudes sin caer en un pesimismo alarmante o teatral, ya que también algunas reflejan alegría”. Y agrega: “Evocar en una exposición la trayectoria artística de un pintor impone elegir algunos temas y periodos de su obra. Elegir es renunciar a presentar otros aspectos de su creación. Nada fácil en un itinerario tan intenso, sorprendente y rico como es la pintura de Patricia Tavera”, sostiene el curador.



Precisamente, la artista le contó a EL TIEMPO detalles de esta muestra y aprovechó para recordar momentos de su larga carrera artística y cultural.

Usted tuvo a dos grandes maestros, David Manzur y Umberto Giangrandi. ¿Cuáles fueron las lecciones definitivas de cada uno?



De David Mazur aprendí que el dibujo es lo más esencial en la pintura, trabajé durante cinco años en su academia y ha sido mi fuerza fundamental. Y de Giangrandi, Mateus y Luis Paz aprendí a trabajar y amar el grabado y la litografía en la Universidad Nacional.



¿Cuáles han sido los temas recurrentes de sus pinturas?



La figura humana ha sido siempre el sujeto más importante en mi obra y todo lo que sucede alrededor. No soy realista, me gusta ser más bien expresionista en mi trazo y cuento mitos y realidades más y de mi entorno.



¿Qué es lo más especial de esta muestra en el Museo del Chicó?



La manera como el curador George Gómez Cáceres resolvió con perfecta sincronía el espacio llevando los temas de las pinturas de tal forma que facilita la comprensión de los cambios tan fuertes que ocurren a lo largo de tantos años de trabajo.

Colombia y su realidad han sido una gran influencia en su obra. ¿De qué manera está presente en esta nueva propuesta?



Colombia es un territorio con una realizad muy fuerte y mi pintura es hija de este país, se le parece. Soy delicada en los trazos de mis dibujos y cuando pinto con óleo, mi paleta es directa en la búsqueda de la más fuerte expresión que quiero transmitir.



Usted ha vivido mucho tiempo en el exterior. ¿Cómo se manifiesta esa ausencia en su obra?



La nostalgia de algunos de mis paisajes hace siempre al país presente. También, mis obras se relacionan con la literatura, como Cien años de soledad, y mi serie de pájaros de Colombia.



Ha experimentado con varias técnicas a lo largo de su carrera: el dibujo, la pintura, la escultura, la joyería. ¿De qué manera ha enriquecido su trabajo cada una?



Cuando la gente veía mi pintura me decía: “es casi escultórica”, así que con el profesor Amadeus Rincón decidí hacer esculturas en barro y me da mucho placer. En la joyería, lo que me divierte es hacer ceras que son miniesculturas para sacar moldes, para jugar así con piedras y metales.

¿Cómo es su proceso creativo?



Mi proceso creativo es trabajar todos los días con una gran disciplina, eso es lo más importante porque cuando no lo haces, la pintura te lo cobra.



¿Qué era el grupo de París?



Llegué a París en el año 82, recibí una llamada del nobel Gabriel García Márquez, que me pedía conocer los colegas pintores que vivían allí. Los reuní en mi taller y de allí nació el nombre que él nos dio: “La plaga maravillosa”. Éramos sí, un grupo de amigos que íbamos de un taller a otro, y nos criticamos fuerte y sinceramente. Expusimos juntos en diferentes países de Europa, así conformamos el grupo y cada uno tenía una tarea para realizar por los compañeros y eso funcionó muy bien.



¿Cuál es la historia más divertida que recuerda de esa época?



La más divertida de las anécdotas fue cuando invite al grupo a cenar en la Cité des Arts, donde yo vivía. Una noche llegaron con Plinio y María Mercedes Perry y empezaron a gritar todos los pintores: cásense, cásense. Perry saco una libreta y apunto la fecha del matrimonio. Lo extraño es que Plinio y yo no nos conocíamos, pero terminamos asumiendo ese mandato solo cinco meses después.

Precisamente, su esposo, Plinio Apuleyo Mendoza, es un destacado escritor. ¿Qué tan crítico es con su obra?



A pesar de ser mi esposo, hay honestidad en su crítica, ya ha visto tres veces, en tres días, la muestra que tengo actualmente en el Museo del Chicó y quedó fascinado de cómo la exposición recoge momentos de pintura desde los años 70, obras que él nunca había conocido.



¿Cuál es la mejor crítica que le han hecho en su vida?



La mejor critica que he recibido fue publicada en este diario, en 1991, por David Manzur.



En su extensa carrera ha conocido a grandes personalidades. ¿Cuál ha sido la persona que más la ha deslumbrado?



Un novelista y un pintor: Gabo y el maestro Obregón.



¿Cómo se complementa su obra con la joyería? ¿Por qué comenzó a hacer objetos?



Viviendo en Italia, decidí practicar una nueva lengua entrando a tomar clases de joyería con un artesano, quien me enseñó a hacer esculturas en cera y contribuyó a mejorar el idioma que practicábamos todo el tiempo, por supuesto, el italiano.

¿Cuáles cree que son los artistas más brillantes de su generación?



David Hockney y David Manzur.



¿Qué piensa del arte contemporáneo?



En el arte contemporáneo prevalecen los recursos efectistas sobre la verdadera creación artística.