Patricia Ariza: la gran dama del Teatro La Candelaria

"Persistimos, insistimos, existimos”, dice Patricia Ariza, cofundadora del Teatro La Candelaria y actual directora de la Corporación Colombiana de Teatro y creadora del Festival Mujeres en Escena por la Paz, que será del 6 al 15 de agosto.

Insistir, persistir y, sobre todo, existir, se lo aprendió a Santiago García en el Teatro La Candelaria, esa escuela que es un emblema de la dramaturgia colombiana, que sigue viva, fuerte, contando y haciendo.



“Santiago nunca dejaba una obra empezada ni una clase sin concluir”, dice.

Ariza nació en Vélez, Santander, el 27 de enero de 1946. Estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional. Pero no fue en Bogotá donde conoció el teatro. Estaba vinculada al nadaísmo, y en un encuentro en Cali vio la obra 'La orgía', del maestro Enrique Buenaventura, otro referente del teatro colombiano.



“Quedé conmovida y luego, en la Nacional, con Santiago, ya quedé enganchada para siempre. Yo había visto cosas en el colegio, de niña, pero Santiago me sedujo para el teatro y para la vida”, sigue.



Con García estuvo varios años como pareja y con sus manos ayudó a construir la sede de La Candelaria (que inicialmente se llamó la Casa de la Cultura) en el barrio bogotano del mismo nombre.

“Eso era un potrero y los del grupo, con los trabajadores, echamos pica y aplanamos el terreno. Entonces, llegó alguien a decir que ahí había una guaca y empezamos a cavar. Un señor trajo un detector de metales y confirmó que había algo, aunque Santiago no creía, decía que era pura paja. Al fin apareció la tal guaca: unas latas oxidadas. No se me olvidan las palabras de Santiago: ‘El tesoro son ustedes’”.



Allí, hace un poco más de medio siglo, empezó el Teatro La Candelaria. “Es un barrio en el que además tenemos sentido de pertenencia y gracias al grupo hay un referente cultural, artístico, no es una profesión sino un modo de vida, de renovarnos gracias a nuestros descubrimientos”.



Ariza fue creciendo, trabajando, aprendiendo. “La primera obra que dirigí fue 'El viento y la ceniza”, dice. Ha estado como actriz, directora o creadora de 'Mujeres en trance de viaje', 'La Kukhualina', 'María Magdalena', 'Del cielo a la tierra', 'Antígona', 'Memoria' y 'Camilo', entre otros.



Y hace 30 años decidió crear el Festival Mujeres en Escena por la Paz, para que visibilizara el trabajo de las mujeres en el teatro, “escondido por siglos”, dice. “La primera vez que lo hicimos, solo tuvimos seis obras. Muchos se burlaron y nos hicieron hasta caricaturas. Pero para la convocatoria de este año se inscribieron 300 grupos”.



El festival también nació de su contacto con el movimiento de mujeres del país, “una necesidad de tener un cuarto propio, como el ensayo de Virginia Woolf”.



Agrega que en esta ocasión habrá cien funciones, “entre presenciales y virtuales, de 80 grupos. Es un festival enorme que se hace por convocatoria y que tiene, además, presencia nacional y distrital, la gran mayoría con mujeres directoras, para mostrar lo que se hace en el teatro y su pensamiento, porque las artistas del teatro son del movimiento social también. A lo anterior se suman conciertos y charlas”.



Se destaca la presencia de Lendias d’Encantar, de Beja (Portugal), con la obra 'Quarteto da alba 2.0¿; Bea Insa (La Pacheca Collective), de Bilbao (España), con 'Contado por ellas'; Escénica Coletiva, de México, con 'María Amatzontl', y Noche de Payasas, de Chile, con 'Juntas en resistencia'.



El festival estará en teatros del centro como La Candelaria, la Quinta Porra y el Jorge Eliécer Gaitán, entre otros. También hará presencia en el barrio Santa Fe, en el centro El Castillo.



“En el país se ha dado un importante movimiento de mujeres más allá de la actuación, que ahora hacen parte de la dramaturgia y la dirección, como Carolina Vivas, Paola Guarnizo (Casa Tea), Beatriz Monsalve, de Salamandra; Susana Uribe, de La Máscara, y Marcia Márquez, una de las nuevas dramaturgas”, dice.



“El teatro es un arte total: con danza, canto, actuación y, más recientemente, tecnología. En esos espacios no solo están los actores, también conviven los personajes: locos, mendigos, presidentes, Ricardo III... Es un mundo posible y en esta casa de La Candelaria, cuando se llega a la sala como tal, es estar en el paraíso”.



En sus tiempos libres escribe crónicas y poemas, lee, cuida las plantas, juega con sus gatos “y converso con los amigos. Cuando empezó esta pandemia, de lejos; pero ahora, de a poquitos, volvimos a acercarnos”.



Recientemente, cuenta, encontró una cantidad de poemas y manuscritos de Santiago García, que serán publicados. “Siempre fue maestro y creyó en lo mejor que teníamos, por eso hoy somos directores, profesores de teatro, artistas plásticos”.



Informes en: corporacion colombianadeteatro.com.

