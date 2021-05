No todo es violencia: manifestaciones pacíficas en el paro nacional

Todos los días, en las calles se han presentado manifestaciones pacíficas debido al paro nacional. Con arengas, cantos, bailes, carteles, saltos, música y banderas, en multitudinarias caminatas pacíficas, las personas se esfuerzan por ser escuchadas.

Así se vio el pasado 5 de mayo en Medellín, donde una muestra musical dirigida por la joven Susana Boreal se tomó el parque Los Deseos, como una forma de protesta cultural. En las imágenes se ve a esta joven dirigiendo a más de 150 músicos que tocan sus instrumentos y corean la arenga, “El pueblo unido jamás será vencido”. En el mismo lugar y el mismo día se presentaron grupos artísticos con tamboras y bailes.



Las marchas siempre han sido el momento perfecto para ver a estos grupos culturales que contagian a los manifestantes con sus presentaciones muy organizadas, enérgicas y alegres.



Este parque de Medellín ha sido escenario de varias muestras artísticas durante el paro. El viernes pasado se realizó el performance 'Memoria y resistencia', para hacer un llamado a la “resistencia al Estado asesino”. Además, se unieron miembros de la comunidad LGBTI.



Susana Boreal le contó a EL TIEMPO que el mayor objetivo de esto es “apoyar las manifestaciones, apoyar el paro. Todos queremos una Colombia diferente, queremos que el pueblo sea escuchado, luchamos por el beneficio del pueblo. Prestamos nuestra voz, nuestro instrumento, nuestro ser para el beneficio de la protesta por medio de nuestro arte, porque yo sé que el arte es muy poderoso, el arte está en todo”, y agregó que, además de todo el apoyo, pueden “mostrarle a la gente que los que marchamos no somos vándalos”.

De esta misma manera, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) se presentó el 5 de mayo en una ceremonia cultural-musical en el monumento Almirante Padilla en el Parkway con el fin de hacer un llamado a la ‘no violencia’ durante las protestas, invitando al diálogo, al entendimiento y a la escucha. Igualmente, el 6 y el 7 de mayo, la orquesta reunió al Cuarteto de Trombones y Tuba y a músicos con instrumentos de viento, para que se presentaran en el Planetario de Bogotá, y así seguir difundiendo el mismo mensaje.



Estos actos simbólicos a través de la música, realizados por la OFB, se hicieron en alianza con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría de Cultura de Bogotá, los cuales han venido haciendo demostraciones artísticas, culturales, recreativas y deportivas a lo largo del paro nacional con la campaña ‘Una fuerza más poderosa’. Han sido mimos, malabares, danzas, mucha música y performances.



“Nuestros jóvenes claman por ser escuchados, las artes y la creación son un punto importante para amplificar la conversación y expresar pacíficamente estos clamores y necesidades. #Unafuerzamáspoderosa es el poder simbólico de las artes para hacer visible lo invisible”, publicó Catalina Valencia, directora de Idartes, en Twitter.



La directora considera que estas manifestaciones artísticas son “muy importantes porque son el camino y el medio para resistir pacíficamente, para expresar con símbolos lo que la ciudadanía y los jóvenes están sintiendo en este momento tan convulsionado del país, son caminos para la conversación”.

El mismo día que se inició el paro, el 28 de abril, se hizo una manifestación artística en la plaza de Bolívar de Bogotá por parte de activistas queer, quienes protagonizaron un baile vogue frente a la multitud y a los policías del Esmad. Este tipo de danza ha sido apropiada por la comunidad LGBTI como una forma de resistencia. “El arte es la manifestación más poderosa para repeler el odio, para repeler la violencia”, comentó una de las tres bailarinas a La FM.

Durante todos estos días, estos actos no han cesado y los policías también han sido protagonistas. Esta semana se hizo viral, asimismo, el momento en el que un policía del Esmad, en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, decidió detenerse y por medio de un pequeño discurso les declara la paz a los ciudadanos que están protestando. “A nosotros también nos duele pegarles... Ya no más, ya no nos peguemos más... Hagamos algo: demos un ejemplo al país”, expresa el policía, y en un acto simbólico saca y levanta un pañuelo blanco, mientras las personas lo aplauden, aceptan la propuesta y terminan cantando el himno nacional.



Otro hecho similar, por parte de la Fuerza Pública, ocurrió en Cali, donde la policía decidió unirse a las personas que estaban marchando, mientras estos les dicen que ellos también hacen parte del pueblo y que el paro también es por ellos.



Las manifestaciones deportivas también han sido parte de estas protestas positivas. El viernes pasado, en Barranquilla se hizo icónico el momento en el que un partido de fútbol tuvo lugar. Luego de que se empezaron a generar actos violentos entre la comunidad y las fuerzas del orden, un grupo de policías se acercó y les propuso el enfrentamiento deportivo. “El mensaje fue claro tras un juego de 15 minutos. Todos somos colombianos”, le dijo a EL TIEMPO Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



Tampoco han sido pocas las ‘velatones’ que han sido parte de todo este movimiento. En varias ciudades y municipios se han llevado a cabo estos actos simbólicos para hacer un llamado a que cese la violencia durante el paro nacional y para homenajear a las víctimas fallecidas durante las protestas.



REDACCIÓN DOMINGO