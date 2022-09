Empieza la conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Pablo Picasso, que sucedió el 28 de abril de 1973. Y con ella se exacerban tanto los elogios a la creatividad de un genio del arte como las críticas de quienes lo ven como un monstruo machista y misógino.



De cualquier manera, se recuerda con bombos y platillos la vida del pintor más importante del siglo XX: se han programado dos congresos y 42 exposiciones, que se repartirán entre España (17), Francia (12), Estados Unidos (7), Alemania (2), Suiza (2), Bélgica (1) y Rumania (1).

Francia y España han organizado el Año Picasso, que en realidad comienza en septiembre de 2022 en España y termina en abril de 2024 en Francia.



En la presentación realizada en el Museo Reina Sofía de España, el ministro de Cultura español, Miguel Iceta, destacó que el propósito es “reivindicar el legado artístico de Picasso y la vigencia de su obra”. La razón es sencilla: se trata de “un artista que define el siglo XX, que lo representa con toda su crueldad, su violencia, su pasión, sus excesos y sus contradicciones”.



El lugar escogido para el pistoletazo de salida fue significativo: la sala donde se exhibe el cuadro Guernica, un símbolo de paz y de defensa de los derechos humanos.



Por su parte, la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, señaló que “la obra de Picasso sigue ejerciendo una verdadera fascinación en todo el mundo, abundante, inventiva y a menudo radical”. Y no solo lo hace por su “fuerza artística”, sino también por su “fuerza política”. “Nunca deja de ser releído, revisitado y reinterpretado —dijo—. Esta formidable posteridad, esta doble cultura y esta obra, que sigue siendo tan relevante hoy en día, es lo que la Celebración Picasso 1973-2023 pretende explorar, cuestionar y compartir con una nueva generación nacida en el siglo XXI, y permitirles descubrirla y comprenderla a la luz de nuestro tiempo”.



El programa se ha trabajado a lo largo de tres años y medio y cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros, con financiamiento estatal y privado. Francia y España lo apuestan todo por uno de sus artistas más universales.



Uno de los congresos tendrá lugar en Madrid en el Museo Reina Sofía en otoño y tratará sobre el Picasso vanguardista. El otro se celebrará en París, en la sede de la Unesco, en diciembre de 2023 y se centrará en las cuestiones historiográficas y culturales del pintor en el siglo XXI. En paralelo, se difundirá un programa educativo en Málaga, A Coruña, Madrid y Barcelona.



En cuanto a las exposiciones, ninguna es antológica porque se ha optado por explorar diferentes aspectos en cada una.



Han sido claves el Museo Nacional de Picasso, en París —que presta unas 600 piezas— y la familia misma del artista, que facilita alrededor de 200 obras. El representante de la última, Bernard Ruiz-Picasso, nieto del pintor, se mostró contento con el resultado del programa final.



Una sombra, sin embargo, ha manchado los festejos: las acusaciones de machista y misógino. Al respecto, el nieto anota: “los parámetros de sus tiempos son diferentes a los de ahora, pero cuando se habla de machismo, quisiera más precisión. Que se sepa, nunca hubo denuncia”.

Muy recordada fue la retrospectiva que llegó al Museo Nacional de Colombia en el año 2000. Foto: archivo EL TIEMPO

Sombra

Las conmemoraciones no pretenden desviar la mirada de este aspecto polémico de su vida. Así lo hizo saber el ministro Iceta: “Nosotros queremos presentar a Picasso como fue”, dijo. “Celebrar su vida, pero no esconder algunas facetas de su vida. La grandeza de su obra se sobrepone a otras consideraciones, pero no puede oscurecerlas ni esconderlas”.



La ministra de Francia invita a “tener una relectura de su obra”. Y por eso destaca la exposición del Museo de Brooklyn sobre la relación con las mujeres. “Es importante que el público tenga estos conocimientos, conozca mejor al pintor y también parte de la violencia”, dijo. “No hay que taparla”.



La polémica está servida desde hace algunos años, cuando voces feministas lo acusaron de machista y maltratar a sus parejas.



“No se pueden usar las obras de arte para ilustrar un discurso ideológico”, señaló al respecto Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso de Barcelona. “Picasso es un hombre nacido en el siglo XIX, que ha vivido su época y que probablemente ha sido machista, pero es muy complicado analizar”, agregó. “Es un debate sin duda importante, pero no tiene que ser el centro de la reflexión que debemos hacer sobra la importancia histórica que tiene la obra de Picasso”.

Una vista de la versión en chocolate del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso en tamaño original, realizada por unos 40 pasteleros en el Salon du Chocolat 2021 en París. Foto: EFE

Acusaciones

Sobre la ola del movimiento #Metoo se montó un grupo de activistas feministas de Francia que acusan a Picasso de haber destrozado las vidas de sus parejas, lo llaman “genio violento” y “minotauro”.



Un grupo de estudiantes de arte de Barcelona también se levantó el año pasado contra el artista más conocido del siglo XX bajo la consigna “Picasso maltratador” frente al museo dedicado a él. La artista y profesora María Llopis, que lideró la protesta, puso como ejemplo a Dora Maar, fotógrafa surrealista francesa que dejó su carrera cuando conoció al pintor.



Arianna Stassinopoulos asegura en su libro 'Picasso creador y destructor', precisamente que él golpeaba a Maar hasta dejarla inconsciente.



Sophie Chauveau, autora de Picasso, la mirada del minotauro, resalta “el control irresistible y devastador” que ejercía sobre “todos aquellos que lo amaban”. Lo considera un “genio”, y al tiempo “violento” y “destructor”.



En la misma línea se posiciona Julie Beauzac, graduada en Arte, en un premiado podcast de mayo de 2021: Picasso, separar al hombre del artista. “Picasso era un hombre particularmente violento y misógino, que en su vida borró a las personas menos poderosas y menos privilegiadas que él”, dice.



La cómica australiana Hanna Gadsby, por su parte, en su monólogo 'Nanette', tampoco se queda corta. Después de asegurar que lo odia, dice que “sufría una enfermedad mental”, aunque nadie lo sabe. “Era grave y empeoró con los años. Picasso sufría de misoginia”, asegura. Curiosamente, Gadsby es comisaria invitada a la exposición del Museo de Brooklyn.



Las críticas contra Picasso son múltiples y lo acusan de maltratador, de abandonar a sus parejas cuando enfermaban, de machista y reprueban su afición por la prostitución. Algunos incluso miran con recelo las diferencias de edades con algunas de sus parejas.

Mujeres

Antonio Banderas interpretó a Pablo Picasso en la famoasa serie 'Genius', de National Geographic Genius. Foto: cortesía NATGEO

Picasso vivió su arte con las mujeres. No separaba la creación de sus relaciones. La pasión lo cubría todo. Tuvo dos esposas más seis parejas estables.



Fernande Olivier fue su compañera del periodo rosa y parte del cubismo. Era una modelo y fue musa de muchas de sus obras. Su relación duró siete años (1904-1912) y estuvo impregnada de celos por ambos lados, de fiestas, de remordimientos.



Eva Gouel lo acompañó durante una parte del cubismo. Su relación comenzó en 1913, estuvo marcada por la enfermedad de ella y duró un par de años. Poco después Gouel murió.



Siguió la bailarina Olga Khokhlova, su primera esposa y madre de su hijo Paulo. Se conocieron en 1917, se casaron un año después y la relación siguió hasta 1929. Picasso dejó el cubismo y abordó el neoclasicismo. La relación se había convertido en tormentosa cuando Picasso conoció a María Thérése Walter, una modelo de 17 años. Picasso nunca le concedió el divorcio a Olga, que murió en 1966 y fue la abuela de Bernard Ruiz-Picasso.



Con Walter estuvo desde 1929 hasta 1936. Fue un respiro para él. Sus creaciones adquirieron un aire más sensual. En 1935 tuvieron a su hija Maya.



Con Dora Maar estuvo hasta 1943 y mantuvo una de las relaciones más apasionadas. Como fotógrafa dejó testimonios del proceso de creación del Guernica. Walter se sintió abandonada y se suicidó. Al terminar con Picasso, Maar experimentó problemas mentales.



Sucedió cuando conoció a Francoise Gilot, con quien tuvo dos hijos: Claude y Paloma. Ella fue la única mujer que lo dejó (en 1952).



Genevieve Laporte era una joven estudiante con quien mantuvo una relación semisecreta entre 1944 y 1953. Terminaron por un malentendido.



Jacqueline Roque fue su segunda esposa, con quien se casó en 1961, aunque se habían conocido en 1953. Se llevaban cincuenta años y con ella vivió dos décadas tranquilas. Cuando murió el pintor, lo enterró con discreción. Se suicidó en 1986.

Contexto

La conmemoración en torno a Picasso busca poner en contexto su vida y su obra, sin dejar de lado las acusaciones. “No hay que justificarlo, pero su trabajo sigue siendo igual de bueno”, dice la crítica de arte Victoria Combalía. “La mujer es un asunto central en su obra y el erotismo es importantísimo”, agrega.



Para explicar la relevancia del contexto, Nancy Berthier, directora de la Casa Velázquez de Madrid, pone el ejemplo de la infanta Margarita, retratada por Velázquez en Las meninas, a quien le tenían pareja a los 5 años, fue madre a los 15 y murió a los 21.

Quedan varios meses para analizar las luces y sombras de unos de los mayores genios del arte. Francia y España se ponen el uniforme de gala para abrir la puerta del aniversario de su muerte.



Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO en Madrid (España)