Damien Hirst es uno de los artistas más costosos, polémicos y atrevidos en el mundo del arte. Entre sus obras más famosas está un tiburón de casi cinco metros de largo en una pecera de formol que se vendió en más de 15 millones de dólares.

En los últimos tiempos la obra ha sido todavía más polémica porque el tiburón estaba descomponiéndose. Su otra gran pieza es una calavera cubierta por 8.601 diamantes que se vendió por 77 millones de euros. Ahora Hirst vuelve a la polémica (al menos para nosotros) por una foto en su cuenta de Instagram al lado de una obra con la imagen de Pablo Escobar.



“Me and Space Invader in his studio, guess who's who", posteó. En la foto aparece él con la mascara del personaje del Dalí de 'La casa de papel' y al lado Space Invader con una máscara de fantasma. Y en el centro, como en convención de villanos, la imagen de Escobar hecha con mosaicos.



Space Invader es otra estrella del arte internacional. Es francés y siempre trabaja con mosaicos. Y sus obras (casi siempre marcianitos del juego Space Invader o imágenes pixeladas) aparecen de pronto en paredes de Nueva York o Río de Janeiro. El Pablo Escobar parece ser obra suya. Y, por supuesto, por ser una figura del arte urbano, no se quita la máscara de fantasma en la siguiente foto que posteó Hirst.

El Pablo Escobar parece ser obra de Space Invader (derecha). Foto: Instagram de Damien Hirst

Hirst también hizo referencia al capo en una exposición para la apertura de la Galería Gagosian en la ciudad de Gstaad, Suiza. El artista británico presentó su propuesta titulada Mitos, leyendas y monstruos, que fue desarrollada durante más de una década y en la que representaba figuras como Marilyn Monroe, Malcolm X, Andy Warhol y... Pablo Escobar.



Según Hirst se trata de una reflexión acerca del concepto que se tiene de una celebridad, fama e identidad. “Traté de representar la humanidad, o, a menudo, la falta de ella, en todas sus facetas", explicó el artista.



La foto que publicó con Invader generó comentarios negativos como "esto es estúpido, ¿te gustaría hacer arte con la cara de Hitler? Bueno... hacer arte con la cara de Escobar es exactamente lo mismo". O: "¿Este es tu fucking hero?, ¿un narcotraficante? Lo siento: no es para nada cool".



No es la primera vez que un artista utiliza la imagen del narcotraficante y autor intelectual del asesinato de personajes como Guillermo Cano, Luis Carlos Galán o Rodrigo Lara Bonilla, y varios atentados con carros bomba que le costaron la vida a cientos de personas. En el Museo de Antioquia hay dos pinturas de Fernando Botero que lo tienen como protagonista: 'La muerte de Pablo Escobar' y 'Pablo Escobar muerto'. El artista colombiano los pintó como parte de nuestra historia trágica.



Hirst, uno de los artistas vivos más importantes del mundo, eliminó la publicación de su cuenta de Instagram una hora después.

