Espacio El Dorado (carrera 4.ª n.º 26C-37) –con la curaduría de María Toro y Juan Betancurth– tiene una deliciosa exposición que, a través de más de medio centenar obras, reflexiona sobre todo lo que puede hacer el cuerpo; desde piezas con La letra con sangre entra, de Eduardo Hernández, en la que la frase quedó escrita en lienzo con su propia sangre en un mítico performance de los años 70, hasta las camas del Hospital San Juan de Dios, de Leonel Castañeda, o las obras de Álvaro Barrios y la asombrosa Rosa Navarro; sin embargo, entre todas las piezas de la exposición, hay unas fotografías que brillan por su singularidad: las de Óscar Monsalve.

“Oscarito”, como lo conocen sus amigos, es una institución en el arte colombiano. Monsalve ha documentado la escena cultural del arte desde hace varias décadas; sus fotos son verdaderos ‘diplomas’ para cada artista y para cada uno ha sido un acontecimiento ver su llegada en su emblemático microbús Volskwagen azul celeste que, hace poco, pasó a manos de otro artista. No haber estado frente a su cámara es un verdadero vacío: entre su clásicos hay retratos de Alejandro Obregón o de Antonio Caro. Durante años –además de exponer y hacer un vigoroso trabajo personal– Monsalve ha vivido por y para el arte. Se especializó en fotografiar las obras de otros: buena parte de los libros y los catálogos de arte en Colombia están hechos con sus fotografías; pero en su archivo siempre quedaba algo más, un trabajo personal, un instante en el que quedaba el moméntum y el espíritu de una época. Y en la exposición de ‘El Dorado’ hay una serie de genialidades como la foto de Helmut Bellingrodt, el mítico medallista olímpico colombiano, en pantaloneta y sin camisa y con un revólver al acecho en un performance de Álvaro Herazo en Barranquilla o las fotos de Beatriz González con unas tijeras en la mano recortando su propia obra. Monsalve –un hombre tan discreto como amoroso– hizo su Autorretrato para EL TIEMPO.



(Lea además: Adriana Marmorek, una artista en ‘El jardín de las delicias’)

¿Cuál fue su primera cámara?



La heredé de mi papá, como la afición por la fotografía. Una ALPA suiza.



¿Quién fue el primer artista al que fotografió?



A mi hermana Margarita, que ya nos dejó.



¿Alguno no ha querido posar?



Ninguno, ¡todos son muy vanidosos!

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Monsalve, fotógrafo colombianos. Foto: cortesía del artista

¿Cómo nació esta exposición?



Nació gracias a José Darío Gutiérrez y todo su equipo de trabajo en la Galería El Dorado. Han hecho una labor de rescate y valoración de la fotografía de los años 70 y 80. Gracias a él volví a ver mis fotos. Más del 90 por ciento de esta exposición son fotos inéditas.



¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?



A Juan Antonio Roda



¿Y para cuál fotógrafo le gustaría posar?



Odio posar.



¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?



Hasta ahora y hasta siempre mi obra son: Aureliano, Camilo, Cristina y Gabriela, mis hijos

¿Recuerda quién compró su primera obra?



N/S N/R



¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?



La luz…., con la que se hacen las fotografías.



¿Por qué decidió convertirse en fotógrafo?



El 11 de septiembre de 2023 se cumplen 50 años del vil asesinato y derrocamiento de Salvador Allende, ese suceso me cambió la vida radicalmente, y la fotografía, que era mi afición, se convirtió en mi profesión, tal vez para escaparme y olvidarme de lo que había sido un sueño.



¿Cuántos años lleva de carrera?



50.

¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?



Bienvenida la crítica.



¿Y la que más lo ha hecho feliz?



Que contra mi voluntad me insistieran en exponer.



¿Cuál es la colección a la que pertenece que más lo hace sentirse orgulloso?



A la del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde nací, crecí y aprendí.



¿Cuántas fotos cree que ha tomado?



Creo que más de mil y una noches… ¡no llevo cuentas!

¿Considera que es un genio?



Por supuesto que no, solo a veces tengo mal-genio



(Le puede interesar: Centenario de Carlos Cruz-Diez, el gran maestro del color)



¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?



El único material indispensable; ¡la decisión de hacerlo!



¿Qué tan ordenado es su taller?



¡Muy desordenado y solo yo lo entiendo!



¿Tiene horarios de trabajo?



No.



¿Colecciona obras de otros artistas?



Sí.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Caro Dulce Zipacón 1992 Evento asociado: Ante Ameríca, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango Finca de María Pauliza Ponce Zipacón, Cundinamarca, Colombia Foto: cortesía del artista

¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?



Admiro a muchos, pero en especial a Freda Sargent –colombiana por adopción– por su enorme sensibilidad.



(Además: 'La memoria lo es todo en mi trabajo': Doris Salcedo)



Para usted, ¿cuál es el artista vivo más importante del mundo?



¿Importante? Cada vez que conozco un artista y me gusta, se vuelve importante para mí, pero no más ni menos que otros.



¿Con qué artista le gustaría exponer en la misma sala?



Con mis hijos artistas, Aureliano y Camilo



¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?



Ninguna. No dormiría en paz.

¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado y el que más ha estudiado?



Tal vez Man Ray, pero creo no haberlo estudiado, sino admirado.



¿El arte digital es el futuro? ¿Ya tiene NFT’s?



Perdón mi ignorancia, pero no sé qué es NFT’s. Mis fotos más o menos desde el 2000 son digitales.



¿Cuál es su libro de arte de cabecera?



El último que está por salir con fotos mías de las obras del artista Luciano Jaramillo.



¿Conserva sus primeras fotos?



¡Claro que sí!