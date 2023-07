“Una de las grandes frases de Fanny Mikey era ‘pongámonos en obra’, y todos los días, desde hace 32 años, me pongo en obra periodística”. Esta frase se convirtió en el lema de batalla de la periodista vallecaucana Olga Lucía Martínez Ante que, hasta su último suspiro, estuvo pendiente de las páginas de Cultura de EL TIEMPO.

Todo el mundo la conocía cariñosamente como Olguita. Era un huracán periodístico y un ser humano excepcional. Su vida se apagó, a los 56 años, luego de una complicación respiratoria. Falleció el pasado 20 de julio, en su ciudad, Palmira, el lugar donde se había radicado desde hace varios meses, para respirar mejor y regresar a compartir con su mamá, su hermano, sus sobrinos, familiares y amigos. Y fue feliz. Estuvo rodeada del cariño que necesitaba, no por nada, su coterráneo, el actor y presentador Marcelo Cezán, la definió alguna vez como “la reina de Palmira”.



Su mayor riqueza, sin duda, fue partir dejando un grupo incontable de amigos, con los que disfrutaba conversar y celebrar la vida. Y su legado se resume en decenas de crónicas y artículos donde plasmó su intensa mirada sobre la televisión colombiana y la profunda admiración que le despertaba Cali, el Pacífico colombiano y sus tradiciones culturales, patrimoniales y folclóricas, que Olguita siempre hizo brillar con su pluma.



Su amigo, el crítico de televisión Ómar Rincón apuntó esta semana, en una emotiva columna, que sin duda “era la periodista que más sabía de televisión colombiana. Amaba verla. Le encantaban sus personajes. Sabía todo. Fue la fan crítica. Y la reportera eterna que nos creó el cielo de estrellas nacional”.



Martínez trabajó más de dos décadas en EL TIEMPO cubriendo temas relacionados con la Cultura y el patrimonio. “Siempre toca ir más allá, buscar el personaje para contar otras historias”, solía decir.



En una entrevista que le dio recientemente a otro de sus amigos, el libretista de televisión Héctor Forero, para su canal YouTube, Olguita explicaba por qué su apuesta periodística había sido por la Cultura. Fue para una serie de ocho charlas con mujeres destacadas, que Forero tituló Sin maquillaje. Curiosamente el de Olguita lo llamó ‘Un alto en el camino’. Algo que parecía imposible: detener por un momento esa fuerza interior que ella llevaba por dentro.



“Cultura, y yo lo agradezco todo los días, es cubrir una fuente que es esperanzadora, porque la cultura siempre nos va a dar esperanza, de alguna manera”, comentaba.

Pero Un alto en el camino, la canción de Jairo Varella y de su amado Grupo Niche, a quien Olguita siempre admirió y se preció de contar entre sus amigos, era, como ella decía: “la banda sonora de mi vida".



Pues algunos apartes de la letra de esta canción no podían reflejar mejor la esencia de lo que fue ella:



Para poder seguir

Un alto en el camino quise hacer

Un instante mi vida detener

Una duda en la noche esclarecer

Para poder seguir

El beso que no di aquella vez

La mano que yo no pude extender

Todo eso y mucho más quisiera devolver

Para poder seguir

Para poder seguir será importante

Poner a paz y salvo mi conciencia

El bien por encima de todo como esencia

Para poder seguir

Para poder seguir y que me atiendan

Seré yo luz, como faro referencia

Mejoraré la letra para que me entiendan…



Tuvo una sonrisa a flor de labios y un sentido del humor muy vallecaucano. Aunque su verdadero brillo era ese destello de solidaridad que irradiaba todos los días en la sala de redacción y en los últimos tiempos desde su Palmira señorial. Siempre tuvo tiempo para ayudar a sus compañeros, nunca dejó a ninguno del equipo de Cultura solo, tenía una energía envidiable y decoraba los momentos de estrés y el corre corre del trabajo con un “¡Vé!, ¿en qué te ayudo ‘mi vida’?”. Era tierna, intensa con las cosas que le gustaban y muchas veces sacrificó momentos propios por velar que una nota saliera bien y quedara perfecta para sus lectores.



Solía repetir siempre una frase que le había oído a su colega Yolana Ruiz: “El periodismo es un servicio”. Que ella complementaba con otra frase: “y uno se tiene que poner siempre al servicio de la gente”.



Tenía una energía incombustible y una especie de sentimiento maternal que aplicaba con sus compañeros. Se sumergió hasta las profundidades de la realidad para compartir noticias que fueron coyuntura. Son muchos los recuerdos y alegrías que Olguita sembró en sus amigos que hoy la recuerdan con nostalgia.



“Le gustaba coleccionar llaveros de todo el mundo y se emocionaba cuando podía darle voz a sus amadas cantaoras, a la gente que estaba haciendo historia sin hacer aspavientos, a los famosos y a todo lo que pasaba con la televisión y sus adorados canales regionales. Se hacía amiga de todo el mundo, era dicharachera, divertida y sensible. Era un gusto escuchar sus dichos y frases cargadas de una jocosidad inmensa”, rememora su compañero de la sección Cultura Andrés Hoyos Vargas.



Su saludo institucional era un “¡Mi vida!”. Porque Olga Lucía Martínez era alegría pura; su capacidad de trabajo era legendaria, podía hacer cinco, seis, siete, ocho notas en un solo día y, en caso de que sucediera algo excepcional, sentarse de nuevo en el teclado, marcar miles de teléfonos en un segundo y tener la información justa: una noticia nueva y esplendorosa. Vivía y sentía como pocos la música del Pacífico, el Petronio, no por nada Martínez, era ‘su’ fiesta y era una verdadera enciclopedia andante de la televisión; podía recitar el elenco de telenovelas de 20 o 30 años atrás y saber con precisión quién se convertiría en el nuevo fenómeno de la pantalla chica. Sus perfiles de grandes personajes, desde el ‘Gordo’ Benjumea hasta Alí Humar, o sus entrevistas con personajes con Margalida Castro, Rubén Blades, Jairo Varela, Toto La Momposina, y un listado incontable, quedarán como un archivo esencial para todo el que quiera conocer las vidas de los grandes actores, músicos y directores del país.



“Además, le podía preguntar cualquier duda que me la resolvía. Siempre con alegría y gozo, me daba pistas, me llevaba a ser menos mediocre. Como veía todo, preguntaba todo, sabía nuestra historia de farándula televisiva, se convirtió en la que lo supo todo de la televisión colombiana. Para mí era la biblia de televisión. Experta en saborear ese mundo de banalidades que nos llevan a la profundidad de lo humano”, recuerda Rincón.



“El teatro fue otra de sus grandes pasiones y siempre fue una espectadora de lujo en las diferentes salas hasta que tuvo que volver a Palmira porque la altura de Bogotá era una amenaza más para sus pulmones. Su mayor alegría era ir al estreno de una obra y luego hacer la crítica para el periódico o hacer una entrevista con el director o el actor principal. Vibraba con las noticias y el trabajo, pero siempre ponía por encima de todo a sus compañeros: siempre tenía horas de más para los demás. Nunca se negaba a hacer un turno o a ayudar en las tareas más impensadas”, recuerda Fernando Gómez, editor de Cultura de EL TIEMPO.



“Celebrar. No es lo más correcto en una circunstancia como esta, pero no hay otra cosa que pueda pensar más que en celebrar. Celebrar el amor por lo que hacía, celebrar su legado como periodista, un oficio que pierde a una de sus plumas y reporteras más profesionales, expertas y exquisitas porque su siguiente paso era una merecida y ansiada jubilación. Celebrar el cariño que tenía por mis niños, 'mis soles', como les decías. Celebrar cada instante qué compartimos durante casi dos décadas”, recuerda, por su parte, su compañera de Cultura Sofía Gómez.



“En los comités editoriales siempre hacía gala de su experiencia y de su mirada crítica a las nuevas tendencias del mundo de la música, el arte o el cine. Son incontables los jóvenes periodistas y practicantes que crecieron profesionalmente de su mano, ya fuera puliendo sus notas o aconsejándolos sobre las fuentes que debían consultar”, anota Julio César Guzmán, editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO.



“Recuerdo que una vez la saqué de su ‘zona de confort’ para que cubriera una audiencia judicial. Creo que es la mejor crónica que le leí por el lujo de detalles que contaba. Y nunca lo había hecho. Me duele su partida y sé que todos la extrañaremos", puntualiza, también, Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO.



Tanto Rincón como Forero coincidieron en una característica que hizo grande a ese “huracán” que tan solo ocupaba un cuerpo que superaba el metro y medio de altura: su amor por ayudar pero sin protagonismo.



“Es un ejemplo de discreción, es un ejemplo de respeto. Es una mujer encantadora”, comenta Forero.



“Con Olguita se va uno de esos oficios que no se ven: la reportera eterna que hace eso, preguntar, mirar, oír, conectar, contextualizar y contar. En ella podemos reconocer a los anónimos, esos que hacen posible que salga un periódico, un programa de radio o televisión. Esos que poco firman, no vociferan en Twitter, ni gritan su ego a todos los vientos digitales y de coctel”, anota a su turno Rincón. Y había una razón de ser de esa actitud discreta y de servicio de Olguita en su oficio como periodista, como se lo comentó en su última entrevista a Héctor Forero.



“En un país como el nuestro, de tantas violencias, yo creo que sí vale la pena ser de bajo perfil. Porque a veces uno llega y uno es tan incógnito, y empieza a oír y a oír cosas, que le permiten construir notas. Y eso es partir del respeto hacia el otro. De qué me quieren contar”, decía la periodista.



Por todo lo que Olguita sembró en sus amigos y entrevistados, la mejor manera de recordar su legado, como ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas, es con una frase que resalta su amigo Ómar Rincón. “En ella va nuestro homenaje a los invisibles del periodismo, los que hacen este oficio por pasión y no buscando la celebridad. Y eso que Olguita se las podría haber dado de mucho: conocía, conversaba y reía con las celebrities, pero ella era una reportera”.



Su discreción le habría incomodado cualquier tipo de homenaje, como anota Rincón. Pero los tiene más que merecidos. “Muchos se preguntan, ¿por qué no le hicimos el homenaje en vida? ‘Ay no jodás, Omar’, me habría dicho”.



El Ministerio de Cultura, fuente que siempre cubrió, también la recordó: “Su aporte al periodismo cultural del país representa un legado invaluable para la documentación y memoria de las artes y el patrimonio cultural colombiano”.



Toda la redacción de EL TIEMPO y sus amigos de esta Casa Editorial seguimos lamentando su partida y enviamos a sus familiares nuestro apoyo, fuerza y solidaridad, esa solidaridad que brilló siempre en Olguita.



REDACCIÓN CULTURA DE EL TIEMPO