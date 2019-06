La marioneta que cobra vida en cine desde Rusia

El coreógrafo rumano Edward Clug, que ha montado obras en Italia, Corea, Estados Unidos, Eslovenia y Francia, por nombrar algunos países, recuerda con respeto la primera vez que vio la edificación del Bolshoi Theater, en Moscú.



“No puedo negar que me sentí un poco diferente que cuando he trabajado con otras compañías hasta ahora. Pero cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a desarrollar una relación, eventualmente muy buena, te olvidas de eso”, dice.

Esa fue la experiencia que vivió cuando montó en ese teatro su visión de 'Petrushka', un clásico cuento de hadas ruso que se convirtió en ballet con la música de Ígor Stravinski. La pieza se emitirá junto a 'Carmen Suite' el domingo, a las 12 m., en salas de Cine Colombia de doce ciudades.

Clug apunta que él fue quien le propuso al Bolshoi montar esta pieza, por la admiración que siente por Stravinski. “Desde hace mucho tiempo me he sentido muy conectado con Stravinski, casi poseído de alguna manera. Incluso antes de convertirme en coreógrafo, cuando aún era un bailarín, escuché por primera vez La consagración de la primavera y me estimuló, despertó en mí nuevos impulsos”, asegura.



El coreógrafo siempre quiso montar 'Petrushka', pero algo le decía que tenía que esperar el momento adecuado. Y ese momento llegó con la invitación del Bolshoi. Pero Clug acepta que era un gran reto hacer su propia versión de una historia que era tan querida en Rusia (el relato se desarrolla en un carnaval de San Petersburgo y se centra en una marioneta que cobra vida).



“Realmente quería darle vida a la historia en un nuevo ambiente, con una nueva estética, y llevarla a un nuevo lenguaje coreográfico, pero respetando las referencias del folclor que existían en la música y también en el libreto original”, cuenta el artista.



Los bailarines del Bolshoi son considerados los mejores intérpretes del ballet clásico en el mundo, pero Clug cuenta que con esta pieza sintió que están muy entusiasmados por probar nuevos ritmos.



“El Bolshoi es muy abierto en esa dirección, es una de las razones por las que me invitaron, realmente quieren experimentar otras cosas. Y los bailarines son muy creativos, estaban muy interesados; fue un gran placer compartir con ellos este momento y, aun más, la relación fue muy abierta, de confianza”, explica el coreógrafo, que agrega que está preparando otro proyecto con la compañía rusa.



Sobre la transmisión de la pieza en salas de cine, Clug asegura que el equipo de Pathé Live, encargado de la producción, hizo un gran trabajo, y el objetivo siempre fue lograr un momento íntimo.

Dónde y cuándo

Domingo, a las 12 m., en salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Armenia, Pereira, Popayán y Manizales.