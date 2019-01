Obras de Duchamp y otros autores entran en el dominio público

Los derechos de las obras de autores como el reverendo estadounidense Martin Luther King y el artista francés Marcel Duchamp entraron este año en el dominio público en diversos países, según informó la revista The Public Domain Review.

En la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE), así como en Brasil, Israel, Nigeria, Rusia, Turquía y otros Estados, el primero de enero pasaron a ser de dominio público los trabajos de personas fallecidas en 1948. En Canadá, Nueva Zelanda y diversos países de África y América Latina, en cambio, pasaron ese corte el primer día del año las obras de autores que murieron en 1968.



El escritor y poeta británico Mervyn Peake, el novelista estadounidense John Steinbeck y la autora también estadounidense Helen Keller, además de Duchamp y King, se enmarcan en la lista de creadores que murieron hace más de cincuenta años.



El artista alemán Kurt Schwitters, la escritora portuguesa Maria Olga de Moraes, la antropóloga estadounidense Ruth Benedict y el director de cine ruso Sergei Eisenstein, entre otros personajes, están en cambio en el grupo de artistas fallecidos hace más de setenta.

En Estados Unidos, los trabajos artísticos publicados en 1923 han entrado desde el 1.° de enero en el dominio público, según The Public Domain Review.



Men Like Gods, de H. G. Wells; In the Orchard y Mrs. Dalloway in Bond Street, de Virginia Woolf; The Prophet, de Kahlil Gibran, y Saint Joan, de George Bernard Shaw, se cuentan entre las nuevas obras literarias de dominio público en EE. UU.



Los derechos de las películas The Pilgrim, de Charlie Chaplin, y Our Hospitality, de Buster Keaton, así como las piezas de arte The Pipes of Pan y Paulo on a Donkey, de Pablo Picasso, y Odalisque with Raised Arms y Window at Tangier, de Henri Matisse, también han dejado de ser privados en Estados Unidos.



