'Todo sobre Eva', una obra que desnuda las cicatrices del teatro

En un mundo glamuroso, de historias de éxito artístico y de personalidades extravagantes, hay algo que se pudre, lentamente, y que aumenta la tensión en cada escena. Eso pasa en 'Todo sobre Eva', obra inspirada en el clásico cinematográfico de Joseph L. Mankiewicz, en el que una gloria de la actuación, Margo Channing, le abre las puertas de su vida a una aficionada pasional, Eva, que suele ir todas las noches a verla actuar en el teatro.

Más de medio siglo después de su estreno, el National Theatre de Londres llevó a escena la pieza en una versión dirigida por el belga Ivo van Hove, uno de los más aclamados directores. Para esta producción, van Hove convocó a dos actrices muy reconocidas en la pantalla para encarnar la rivalidad que se desarrolla entre las dos protagonistas: Gillian Anderson ('Los expedientes secretos X'), quien encarna a Margo, y Lily James ('Baby Driver'), que hará el rol de Eva.



Ese duelo actoral está impulsado por otro personaje, Karen, amiga de Margo, esposa del dramaturgo que escribe todas las obras de la estrella y quien se compadece de Eva y le abre la puerta a esa tras escena del teatro. Este personaje es encarnado por la británica Monica Dolan, quien logró una potente interpretación con la que ganó el premio Laurence Olivier a mejor actriz secundaria.

“Yo he pasado muchos años trabajando en teatro, lo amo y el Laurence Olivier es como el equivalente teatral de los Óscar en este país. Estaba muy emocionada por la interpretación en sí misma, porque me podía dirigir a la audiencia y, obviamente, estaba actuando en escena, pero también lo hacíamos para las cámaras, así que técnicamente había que tener mucha resistencia. Era retador, por lo que, además de eso, ganar un Laurence Olivier fue muy emocionante”, explica Dolan en conversación con EL TIEMPO.



Aunque la relación entre Margo y Eva es la piedra angular de la historia, Karen, de alguna manera, estructura todo el relato, pues cumple una función de narradora, contándole al público las motivaciones de ese drama truculento. De esta manera, dicho personaje se convierte en una especie de vínculo entre los asistentes y lo que está pasando en la escena, pero también tiene un desarrollo argumental muy complejo.



“Nos acostumbramos a ella como una narradora, pero después el público se sorprende porque ella es muy importante en la obra y entiende por qué es ella quien cuenta la historia. Karen también es alguien que no está involucrada en el mundo del teatro, ella es una civil, por decirlo de alguna manera, y es una buena conexión para tener con el público cuando tienes a todas estas personas de teatro comportándose como lo hacen”, dice la actriz.

Lily James, la otra protagonista de la obra, en su rol de la joven y hermosa Eva. Foto: Jan Versweyveld

Van Hove planteó la puesta en escena en dos niveles: en el primer plano aparecen los actores, y el segundo, que sucede en una especie de trasescena, se transmite en tiempo real en una pantalla que está ubicada en la parte superior del escenario (por eso las cámaras a las que se refiere Dolan).



Así se va armando este rompecabezas de intriga. Al principio, Margo se plantea como un ser inalcanzable, al que nadie se atreve a decirle que no, pero que aun así decidió darle una mano a Eva y la convierte en su protegida. Pero este personaje, una joven hermosa y una actriz talentosa, empieza a aumentar su presencia y su poder.



La intriga va en aumento gracias a pequeños detalles que explotan la personalidad de los personajes. “Es una historia muy bien contada, es muy irresistible. En cada escena hay una historia pasando, y eso no lo tienes en todas las obras. Es muy profundo en términos de las grandes preguntas dramáticas y en términos de mantener al público interesado y preguntándose qué va a pasar a continuación”, afirma.

Rivalidad femenina

Uno de los temas principales de la obra es la rivalidad femenina, que, según Dolan, se muestra de una manera muy interesante y auténtica. La rivalidad aumenta porque se trata de dos actrices que están intentando usurpar a la otra, y cuyas personalidades son diametralmente opuestas a la de Karen, quien, para Dolan, se comporta de una manera mucho más sencilla.



“Se puede ver que la forma de ser de Eva es manejar a los personajes masculinos para que hagan lo que ella quiere. Creo que es una lástima que haya actrices que sientan que tienen que ser así; yo ciertamente no tengo ese tipo de comportamiento (ríe)… Creo que puedes salir adelante sin comportarte de esa manera (…)”, asegura.



Dolan asegura que le encantó trabajar con Anderson y James, pues son “muy brillantes”. “Recuerdo esas escenas claves; hay una en un carro en la que Karen se da cuenta de que Margo es más insegura de lo que ella pensaba, y también hay una escena en el baño, en la que descubre la extensión de la ambición de Eva. Pero sí, fue grandioso tener personajes tan extremos”, añade.



Van Hove, el director de la pieza, ya ha creado varios montajes en los que les insufla nueva vida a grandes clásicos, como su desgarradora versión de 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, o su contenida adaptación de 'Hedda Gabler', del noruego Henrik Ibsen. Dolan cuenta que el trabajo con el belga fue muy interesante, pues es un director que está interesado en comportamientos que no son necesariamente psicológicos. “Recibes direcciones muy específicas y eso provee mucho apoyo para que crezcan las relaciones durante los ensayos”, añade.

¿Dónde y cuándo?

Sábado y domingo, 12 m. Salas de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Popayán y Villavicencio. Informes: cinecolombia.com

YHONATAN LOAIZA GRISALES

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @YhoLoaiza ‏