‘Todo está muy Caro’: el regalo de DONJUÁN para sus lectores

El ‘Todo está muy Caro’, de Antonio Caro, es una de las obras más importantes y emblemáticas del arte colombiano del siglo XX; no solo del XX. En el siglo XXI todavía ‘Todo está muy Caro’ y la obra conserva la profundidad de un tratado filosófico y económico y el golpe mortal de un grafiti en la puerta principal de la Casa de Nariño. Dinamita pura. Caro dice que la obra nació en 1978, porque “veníamos de Pastrana y de López, con su mandato claro que se convirtió en el mandato caro”.

Hace poco, La W puso en la posición número uno de las tendencias de Twitter el numeral #ConEstosPrecios. Me reí. Lancé un tuit y pensé en su obra; supuse –con razón– que Caro tendría algo que decir sobre la inflación, el Dane, los impuestos y el precio del dólar y le dije al editor de DONJUÁN, José Agustín Jaramillo, que le hiciéramos una entrevista. Y ocurrió el milagro. En la sesión de fotos –tras una iluminación de nuestra jefa de mercadeo– le dije que por qué no hacíamos una edición especial de su obra para incluir en las páginas de la revista. Caro se rascó la barbilla, me miró entre asombrado y desconcertado, y dijo: “mmmmm... no sé, ¿cómo sería?”.



Antonio Caro es un personaje misterioso; siempre usa zapatos tenis, camisetas con toda clase de estampados, ‘jeans’ desteñidos y unas gafas que parecen cubrir toda su cara.



En las fotos de 1978, de 1980, de 1990, o de hace un par de meses, luce siempre igual: su cintura no tiene ni un gramo de más y la ropa parece colgada sobre su cuerpo; hace unos años me dijo que el secreto estaba en su dieta: queso y vegetales. No tiene teléfono celular y pocas personas conocen su domicilio, pero siempre está; su presencia es permanente en el mundo artístico. Todo el mundo quiere abrazarlo. Es –sin duda– uno de los miembros más ilustres y destacados de la comunidad del arte en Colombia y el protagonista de algunos de sus capítulos más delirantes, como cuando le dio una cachetada a un crítico como parte de su obra ‘Defienda su talento’. O cuando inundó el Museo Nacional con el busto de sal de Carlos Lleras Restrepo.



Es nuestro artista conceptual más relevante. Su obra ha estado colgada en lugares como el Tate de Londres y el Pompidou, y hoy en día –con todos los coleccionistas peleando por sus piezas– su obra está muy cara, pero él sigue igual. Su respuesta no se hizo esperar autorizando a DONJUÁN a publicar las imágenes de su trabajo. Y publicamos el grabado.

Y Caro –con la invaluable colaboración de la Galería Casas Riegner y nuestros incondicionales aliados y amigos de W Radio– no solo lo dejó publicar, sino que aceptó firmarlo para nuestros lectores y los oyentes de La W en ArtBo. Es un hecho: el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre, entre las 3 y las 5 de la tarde, Antonio Caro firmará una de sus obras más emblemáticas. Todas las revistas en Bogotá tienen el grabado. Y, seguramente, habrá filas. No lo boten, no lo arruguen; logren que Caro se los firme y enmárquenlo. Tener un Caro original es tener un tesoro.



‘Todo está muy caro’ –como su ‘Coca-Colombia’– ha dejado una marca en la historia del arte: “Artísticamente, esa obra tiene importancia porque fue hecha para una serigrafía, para ser una obra múltiple, en papel, y eso la enmarca dentro del arte moderno y el arte contemporáneo”, dice el curador Eduardo Serrano. “Pero también es importante por el sentido que tenía cuando salió, porque era una frase de cajón que decía todo el mundo, pero Caro usó su apellido, como diciendo ‘Todo está muy yo’”.



El crítico Álvaro Medina también celebra el humor de Caro: “Es burlón cuando quiere, pero un burlón muy serio. Apoyándose en su apellido, juega con lo que todos sabemos: Todo está muy Caro. ¿Será verdad? Si eres millonario, nada te parece caro. Pero Caro no lo es, y la mayoría no lo somos. Por eso su obra sigue vigente”.



Y sin duda seguirá vigente, porque la cabeza de Caro no para y siempre tiene un comentario que hace saltar las alarmas. Una de sus últimas obras es una bandera de Colombia en la que reemplazó el amarillo de la riqueza por un negro carbón en el que escribió ‘Minería’ con letras doradas.



No hay mucho más que decir. No lo duden. Caro es un fuera de serie. Y sus obras están muy caras. Y esta solo les costará los 13.900 pesos que vale la revista y la entrada a ArtBo.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Director de DONJUÁN