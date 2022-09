A Rafael Zea, el momento más duro que lo llevó a sentirse como un perdedor le sucedió cuando estaba a punto de graduarse como actor.



“Hacíamos un montaje y tenía una escena bellísima con un amigo. La habíamos trabajado durante varios meses para proponérsela a la maestra. Culminaba con una flecha que llevaba fuego en la punta, una imagen que en nuestra opinión era contundente y reforzaba el clímax”, empieza a contar.

“Llegó el día de presentarla a nuestra maestra y compañeros, pero me enredé con la flecha, sin querer tumbé el tarro de gasolina con la que la iba a prender y ¡se encendió todo! Había fuego por todos lados. Mis compañeros gritaban, pero no podían parar de reírse, la maestra gritaba angustiada que apagáramos eso. En mi desespero corrí por un balde sin darme cuenta de que estaba roto, no tenía fondo. Al fin, cuando el fuego se controló, estaba muy frustrado, pues la escena no tuvo el cierre que esperábamos y que tanto habíamos ensayado”, continúa.



Su amigo, sigue, quería ahorcarlo por su torpeza mientras los compañeros, todavía tosiendo, los consolaban. “De pronto, la maestra, tranquila y sensata, soltó una pregunta: ‘Chicos, ¿ustedes conocen el clown? Los dos acaban de hacer un número bellísimo, el clown blanco y el rojo. ¿Lo conocen?’. En medio del caos, nuestro montaje fue una gran experiencia que me llevó a estudiar esta técnica que ahora es imprescindible en mi entrenamiento”.

Y trae esta historia para hablar de su personaje de Andrade en 'El plan', la comedia del Teatro Nacional en la que trabaja con Santiago Alarcón (Paco) y Andrés Toro (Ramón), con tres amigos que sobrevivieron a la pandemia, pero están luchando con sus crisis económicas, laborales, mentales y personales.



Les queda su amistad y eso es lo más valioso para los tres, porque saben que son unos perdedores y se debaten en buscar la forma de salir adelante. E idean un plan.



Los actores son amigos desde hace tiempo, lo que los lleva a estar muy cómodos en escena. Para Alarcón, su Paco “está pasando por uno de los peores momentos de su vida, no tiene empleo y eso le ha ocasionado problemas económicos, anímicos, sociales y con su pareja. Mientras tuvo empleo todo estaba bien o por lo menos disfrazado de bienestar”, dice.



Por eso, los amigos van a ejecutar ese plan para salir de la crisis, aunque ninguno sabe cómo terminará todo, porque la característica de perdedores siempre los acompaña, “aunque para Paco solo sea mala suerte”, afirma Alarcón, que cree que los tres personajes en escena no se consideran tan perdedores, aunque los resultados de los últimos tiempos hablan por ellos.



Escrita por Ignasi Vidal y dirigida por Andrés Caballero, esta comedia esconde grandes dramas. “La vida es así, no es plana, no es predecible. En un momento de profundo dolor puede ocurrir la situación más increíble, así que está bien para nosotros como actores jugar con esta conciencia”, dice Zea.

El Ramón de Andrés Toro “es un hombre amable, mediador, buen amigo (por lo menos, eso cree él, jajaja). Es familiar, de buenos sentimientos, le gusta la cerveza... Y voy a contar algo: la primera vez que leí el texto, fue el personaje que menos me gustó o por lo menos el que no quería hacer. Pero fue el que me tocó y gracias a Dios, porque he encontrado un hombre lleno de capas y matices muy interesante. No lo cambio y ahora que lo pienso, creo que no he representado a alguien más perdedor que él, o al menos no me acuerdo”.



En el escenario, los amigos organizan su plan y esperan que les vaya bien. Paco es la cabeza. “Lo mejor que les da mi personaje es esa amistad sincera, entendiendo que viven momentos parecidos. Han estado en las buenas y ahora en las malas. Para Paco siempre será importante hablar con la verdad, aunque hay que reconocer que esta amistad está llena de secretos que se irán revelando”.



Andrés Caballero, el director, le da un gran valor al texto, “que es genial, de un humor inteligente. Habla de cosas muy profundas, de los límites de la amistad, de la fragilidad masculina, de los problemas de salud mental, de los líos de pareja (en la voz de los hombres), de la crisis laboral y los hijos, y un sinfín de temas, que hace que nos riamos pero también que suspiremos por la historia de los personajes”.

¿Dónde y cuándo?

‘El plan’. Teatro Nacional de la Calle 71. Calle 71 n.º 10-25, Bogotá. Jueves y viernes, 8:30

p. m. Sábado, 6 y 8:30 p. m. Informes: www.teatronacional.co



CULTURA

EL TIEMPO

