'Superpasito', un susurro que suena fuerte en el teatro

La gran fortaleza de la obra 'Superpasito' nació a partir de una necesidad. El actor y director Julio Escallón, creador de la pieza, cuenta que la estrenó en una temporada de microteatro en La Maldita Vanidad, la cual estaba compuesta por producciones que solo duraban quince minutos y se presentaban en simultáneo.

En aquel momento, ese escenario era pequeño y Escallón recuerda que en los cuartos se alcanzaban a escuchar los textos de las otras piezas que estaban en función. “Entonces decidí crear una obra que no molestara, pero, obvio, siendo un escritor traté de lograr, dentro de esa convención, el texto más poderoso posible”, dice el artista, quien entonces escribió 'Superpasito', una historia sobre una pareja que está encerrada en un lugar en el que solo se puede hablar en susurros.



Según Escallón, la pieza tuvo una gran acogida en la comunidad teatral de la ciudad, que lo incitó a crear una versión más larga, la cual tuvo una temporada en La Casa del Teatro Nacional. El rumor siguió sonando fuerte y recientemente, el director fue invitado a realizar un pitch en el congreso de Ispa (International Society for The Performing Arts), que tuvo lugar en Guadalajara y a raíz de eso recibió ofertas para traducir el texto al inglés y realizar un par de funciones en ese idioma.

“Increíble lo elocuente que ha sido el susurro”, explica Escallón sobre la pieza, que ahora está en temporada en la sala Mayolo de Casa E, protagonizada por su director y por la actriz Luna Baxter.



Escallón añade que además de esa necesidad hay otro detalle que lo animó a crear una historia llena de murmullos. El artista recuerda que un profesor le contó que el escritor Octavio Paz dijo alguna vez en una convención: ‘El poeta se ata las cadenas para hacerlas sonar, para hacerlas cantar’.



Aunque no ha podido encontrar una confirmación de que esa cita realmente sí existió, a Escallón le quedó sonando la idea de que toda limitación es realmente una oportunidad.



“Y sí, después hubo retos puramente técnicos; en La Maldita Vanidad, el susurro se oía por mera proximidad, teníamos a las personas a un metro; en La Casa del Teatro recurrimos a audífonos y en la Mayolo, los actores van ‘microfoneados’, la sala tiene un sistema surround”, cuenta Escallón.



Más allá de esos detalles de producción, el director es confiado al decir que la pieza se sostiene fundamentalmente por el texto, el rango sonoro y la interpretación de los actores.

En la Mayolo, los actores van ‘microfoneados’, la sala tiene un sistema 'surround' FACEBOOK

TWITTER

En la temporada anterior, 'Superpasito' fue protagonizada por el español Carlos Aguilar y la colombiana Paula Castaño. Según el director, no es una historia fácil de interpretar, pues, usualmente, una de las herramientas expresivas del actor es utilizar varios tonos en su interpretación. En esta pieza, lógicamente, no se puede acudir a ese recurso.



“Entonces, toca hacer ejercicios. En principio comenzamos a hacer discusiones a grito herido entre una pareja, lo llevamos al máximo y se le fue bajando al tono de voz, pero no a la intensidad, y en un punto se siguió la discusión pero en susurro”, recuerda.



A medida que avanza la historia van apareciendo conflictos entre los protagonistas, pues ella está desesperada por salir de esa situación del silencio obligado, mientras que él no está dispuesto a correr riesgos.



En esta nueva temporada, Escallón completa la triada de labores de escritor, director y actor. El artista asegura que generalmente se aprende los textos muy rápido, pero aquí fue un reto más difícil recordarlo y también construir el personaje. “Es otro viaje, es un viaje completamente distinto”, finaliza Escallón.

¿Dónde y cuándo?

Funciones: miércoles a sábados, 8 p. m. Sala Mayolo de Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Informes en el teléfono 744-0422. Boletas: 45.000 pesos.