'Donde hay agravios no hay celos' fue el nombre que Francisco de Rojas Zorrilla le puso a su obra, una comedia que terminó llamándose 'Amo y criado', gracias al público que la vio en los días del siglo de oro español, en el siglo XVII y se quedó con la historia de dos de los personajes centrales: don Juan y Sancho.

De Rojas Zorrilla (1607-1648) cuenta la historia de don Juan, que vuelve a Madrid desde Flandes con su criado, Sancho. En el camino, pasando por Burgos, se entera de que su hermano ha sido asesinado y su hermana se encuentra desaparecida.



En la capital española va a buscar a su prometida, que conoce solo por una pintura que le enviaron. Pero ella no recibió una imagen suya, sino de Sancho, y el hombre se llena de celos.



Parado frente a la casa de la joven ve que un hombre se descuelga por el balcón y decide intercambiar los papeles con Sancho, sin aclarar nada, para saber si la mujer lo engaña. Pero no sabe que quien se descolgó por el balcón es el asesino de su hermano y el amante que ha abandonado a su hermana.



La obra ha sido una de las favoritas del público desde su creación, porque además de ser comedia muestra que los comportamientos de sus personajes no deberían ser de la manera como se muestran.



Ahora, una nueva versión llega a Colombia, en una coproducción del Teatro Libre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.



Dirigido por Eduardo Vasco, en una versión de Yolanda Pallín, ambos españoles, se presentará el 17 y 18 de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Vasco fue director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre 2004 y 2011 y cofundó Noviembre Compañía de Teatro, de la que también es director.



Con este grupo ha puesto en escena títulos barrocos como Peribáñez y el comendador de Ocaña, El caballero de Olmedo y Entre bobos anda el juego. Pallín, por su parte, es cofundadora y dramaturga de Noviembre Compañía de Teatro, así como la encargada de adaptar varios clásicos.

Esta coproducción se hace en el marco de la colaboración España-Colombia para el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y es el preámbulo de la celebración de los 50 años del Teatro Libre de Bogotá, que se celebrarán en el 2023. Luego de las presentaciones en Bogotá estará en el festival español y en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.



Entre los actores que participan en la obra figuran Diego Barragán, Fabián Velandía,

Alejandra Guarín, Juan Sebastián Rincón, Carlos Martínez, María José Delgado, Katheryn Martínez y Fabián Alejandro Martínez.

¿Dónde y cuándo?

17 y 18 de junio, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas: tuboleta.com y en la taquilla del teatro.

