La obra ‘De ratones y hombres’ tiene sonidos colombianos

En un auditorio lleno de espectadores de avanzada edad se instaló un largo y pesado silencio luego de que Luis, personaje interpretado por el actor Héctor Sánchez, dijera la siguiente frase:

–Si yo fuera viejo, preferiría que me pegaran un tiro.





Esa incómoda ausencia de sonidos se mantuvo durante unos instantes, hasta que el público la interrumpió con una lluvia de risas.



“Cada noche se van encontrando esas cosas nuevas en la reacción del público... Son momentos muy mágicos, que nos van haciendo crecer”, cuenta el actor Gadiel López, quien protagoniza junto a Sánchez la obra 'De ratones y hombres', que está en temporada en La Maldita Vanidad.

La pieza es dirigida por Manolo Orjuela, quien considera que a medida que avanzan las funciones se refuerza ese vínculo entre los momentos de comicidad y el halo trágico de sus personajes: dos hermanos que recorren los campos en busca de prosperidad económica.

Son dos hombres que, más que vivir, sobreviven: Jorge es astuto, tiene un plan concreto para salir de la miseria, mientras que Luis combina la ternura y la inocencia con una fuerza descomunal. “Son como don Quijote y Sancho Panza, como el Gordo y el Flaco, se complementan el uno al otro, solos no son nada, y tal vez esa es la tragedia de la historia”, dice López, que encarna a Jorge.



La puesta en escena, que se estrenó en el Club de Teatro Clandestino 4Paredes, apuesta por la intimidad, y para su desarrollo dramático es clave la química de sus protagonistas.



“Incluso en la tercera función se nos acercaron dos viejitas a preguntarnos si nos conocíamos hace mucho tiempo, porque lo que veían arriba era una hermandad. La construcción de Manolo en el momento que escoge los personajes y sabe cuáles son sus actores definió la relación que tenemos”, relata Sánchez.



La pieza es una adaptación de la novela corta de John Steinbeck, que se convirtió en un referente de la escena teatral estadounidense. En la versión original, la acción sucedía en el sur de Estados Unidos, pero Orjuela decidió trasladarla a los campos colombianos.

Tenemos que ver cómo resuenan las obras en nosotros FACEBOOK

TWITTER

En el escenario hay detalles como costales de yute, que acercan la acción aún más al contexto local. “Ya no estamos en una etapa de teatro didáctico en la que hay que representar las obras tal como las hicieron en Estados Unidos, tenemos que ver cómo resuenan en nosotros”, dice Orjuela.



La adaptación no estuvo solo a cargo del director, pues Orjuela cuenta que se reunió con los actores para escoger qué partes de la novela se dejaban por fuera y también para explorar cómo encararía el texto cada uno de ellos. El dúo de protagonistas se complementa con Laura Rodríguez, quien encarna a la esposa del patrón de la finca a la que llegan a trabajar Luis y Jorge.



La actriz dice que es un reto acoplarse a la relación escénica que logran establecer sus compañeros. “Lo que hablábamos era que si yo no hacía parte del tono que ellos ya traían, iba a ser un poco difícil que la gente aceptara al personaje, porque entra y sale repentinamente”, afirma Rodríguez.



Y el elemento que complementa la puesta en escena es la música, interpretada en vivo por el guitarrista Jorge Arbeláez. “Esto tiene lo que lleva la buena música de cámara, que es intimista pero universal. Es decir, la música es colombiana, pero no es folclórica, apela a códigos musicales que son propios de las regiones”, asegura Arbeláez.

¿Dónde y cuándo?

Viernes y sábados, 8 p. m.

Domingo, 6:30 p. m.

La Maldita Vanidad. Carrera 19 n.° 45A-17, Bogotá.

Informes: 927-7092.

Boletas: 35.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza