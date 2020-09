Así es la obra de arte acerca de la pandemia, inspirada en EL TIEMPO

Leyla Cárdenas se define como escultora: sus manos saben tocar y darle forma a la materia, no como los escultores de mármol y bronce, como Brancusi o Rodin; o con el hierro y la chatarra, como Picasso o Feliza Bursztyn; sino con El Tiempo. Y no me refiero solo a las páginas de este periódico.

La obra de Cárdenas ha transitado por el mundo de la fotografía y la arquitectura. Hay varias piezas suyas que parecen flotar en el aire y son el entretejido de capas y capas de pared. Cárdenas se ha empeñado en descubrir de entre las ruinas los secretos de los muros y las casas de los barrios centenarios de Bogotá y plasmarlos en una obra con un alto contenido poético.



Su obra sobre la pandemia para EL TIEMPO y para el Mambo tuvo su origen en las mismas páginas del periódico. Mantuvo una intensa correspondencia con Danilo Pizarro, nuestro jefe de archivo, y recolectó las primeras páginas de los últimos meses.



Tomó los archivos PDF y los imprimió en la misma escala del diario en papel bond. Escogió las imágenes y las noticias que más la impresionaban y luego las pegó con colbón en un trozo de yeso.

Detalle de la obra de Leyla Cárdenas Foto: Mambo

La pieza es el resultado de varias horas de lidiar con el bisturí para esculpir el logo de EL TIEMPO con los siete días de la semana (el paquete corresponde a páginas de domingo, lunes, martes…), y, luego de fotografiarla, hizo algunos ajustes en el computador para que la mezcla de imágenes resultara más impactante y resaltar algunos elementos como la obra de Beatriz González, la primera de esta serie sobre el covid-19, y el rostro del maestro del teatro, Santiago García, que murió durante los primeros días de la pandemia.



“En esta obra, Cárdenas condensa los motivos recurrentes que siempre han caracterizado su investigación artística: una estrategia compositiva conectada a un proceso de acumulación, el fluir lento pero inexorable del tiempo, una estética del fragmento enfatizado. Diferentes elementos que vuelven mezclados en este ‘archivo de memoria’ que logra ser, al mismo tiempo, incisivamente visual y emocional”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Editor de Cultura de EL TIEMPO

