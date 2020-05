El artista Álvaro Barrios reflexiona sobre la solidaridad y la muerte

Los “Grabados populares” de Álvaro Barrios hacen parte de sus obras maestras. En 1972, inspirado en los anuncios publicitarios, Barrios publicó un dibujo en el Diario del Caribe y en El Heraldo y anunció que firmaría cada periódico al que se lo enviara. Hoy, cada grabado suyo, con su respectiva firma, puede alcanzar un precio comercial de 3000 dólares y toda su producción de grabados populares –que se ha impreso en diferentes medios durante el último medio siglo, entre ellos una increíble Sofía Vergara desnuda en DONJUAN– está en el MoMa, de Nueva York.



Barrios siempre toma fragmentos de su banco de imágenes personal para crear sus obras. Y la imagen más potente que se le vino a la mente con la crisis del Covid- 19 fue el fragmento de un poema de John Donne que popularizó Hemingway con su novela 'Por quién doblan las campanas'. “Durante mucho tiempo –cuando era joven– creí que el poema era de Hemingway; luego caí en cuenta del error y me puse a escudriñar en la obra de Donne que –a diferencia de este poema– es bastante críptico y misterioso”.

El artista colombiano Álvaro Barrios. Foto: Archivo. EL TIEMPO

El fragmento dice: “Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”.



La idea de solidaridad; de preocuparnos por cada muerte que provoca el coronavirus conmovió a Álvaro. No solo por las victimas de la enfermedad, sino que la obra, ningún hombre es una isla, es “en memoria de la gente que se ha ido, una reflexión de que sus muertes no deben sernos indiferentes, ya sean consecuencias de pandemias o de asesinatos sistemáticos de líderes sociales”, como le dijo a Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

Barrios decidió mezclar esas palabras con otra imagen que le llegó como una flashazo. En Odessa, un disco de los Bee Gees, de 1969, hay un dibujo de unos marineros lanzando a un bebé de un barco a un bote salvavidas. Barrios decidió retomar el dibujo, pero en el suyo no aparece el bote salvavidas, solo unas manos que están listas para atrapar al niño en un mar furioso.



“El coronavirus es el fracaso de la humanidad; estamos viviendo un naufragio por el irrespeto a la naturaleza. Es un mundo que se equivocó. El bebé es nuestra esperanza”, dice Álvaro Barrios. “Ese bebé tiene que sobrevivir para continuar por nosotros y corregir el rumbo”.



No dejen de guardar cada obra que publicaremos sobre el Covid 19, semana tras semana, con grandes artistas colombianos, en alianza con el Mambo; cuando el Museo pueda volver a abrir sus puertas, se realizará una gran exposición con todas estas piezas y los artistas podrán firmárselas a ustedes, nuestros lectores. #ElMamboDeVozAVoz #NingúnHombreEsUnaIsla

Por Fernando Gómez Echeverri

Director Revista BOCAS

En Twitter: @LaFeriaDelArte