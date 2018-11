‘Amodio’: píldoras de amores y dolores

Es una especie de 'Black Mirror' del romance. Así como aquella serie distópica tenía como factor común los efectos negativos de la tecnología (y la tonada de la canción 'Anyone Who Knows What Love Is'), la obra teatral 'Amodio' se mueve en torno a historias de amor que tienen desarrollos complejos y finales inesperados.



Y como dato anecdótico, los relatos están conectados por el Super Center, uno de esos almacenes de grandes superficies en los que se puede encontrar desde un vino barato hasta una pieza de colección.

Dirigida por Pilar Díaz Quesada, esta creación colectiva inspirada en el texto 'Love/Sick' de John Cariani se presenta hasta el sábado en la Casa del Teatro Nacional, de Bogotá.



La directora le propone al público que recorra varios espacios del lugar en los que se desarrollan los relatos. El primer escenario es uno de los pasillos del Super Center, y a partir de ahí los espectadores entran a las habitaciones o a las salas en las que se viven diferentes dramas.

En una de ellas, por ejemplo, una esposa se pregunta hasta qué punto puede llegar una mujer aburrida en un matrimonio que lleva apenas un año. En otra se habla sobre un curioso servicio del Super Center, los telegramas cantados, que en este caso no llevan un mensaje de amor.



En la obra, además de la propia Díaz Quesada, actúan Isabel Gaona, Camilo Amores, Diana Bolaños, John Mora, David Paramo, Felipe Correa, Andrés Suárez y Esteban García.

¿Dónde y cuándo?

Funciones: jueves y viernes, 8 p. m. Sábado, 5 y 8 p. m. Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54.