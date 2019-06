De nuevo, prórroga para la contratación del galeón San José

Una nueva prórroga para la extracción del hallazgo arqueológico del galeón san José, esta vez de cuatro meses, fue anunciada por el Ministerio de Cultura.

Esta nueva prórroga se da en dos marcos. El primero, "para aclarar todas las dudas jurídicas e identificar las mejores fórmulas para que las piezas que se recuperen permanezcan en Colombia", según informó el ministerio, lo que lleva al segundo punto, pues el Consejo de Estado no puede pronunciarse sobre el tema hasta que no se resuelva una acción popular que interpuso el exmagistrado César Augusto Duarte ante el Tribunal de Cundinamarca.



Además, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla rechazó, la semana pasada, un recurso de súplica que interpuso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para levantar un embargo sobre el galeón.



Este embargo se debe a que según la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search, esta compañía descubrió en 1982 el punto donde está el galeón y según varios fallos de la justicia colombiana, tiene derecho a la mitad de lo que se saque del lecho marino.



Sin embargo, el Estado colombiano ha informado que las coordenadas de la Sea Search no son las mismas donde está el galeón san José, cuyo hallazgo informó el gobierno de Colombia a finales del 2015, motivo por el cual pide que el tribunal barranquillero no siga adelante con esta demanda que favorece a la empresa cazatesoros.



La extracción del lecho marino del tesoro se hará por una Asociación Público Privada (APP), en la que el estado colombiano no pone recursos. De acuerdo a algunos parámetros de la licitación, la compañía que se haga cargo de esta gran empresa, tendrá unos recursos provenientes de usufructuar, durante tres años, el museo que se hará en Cartagena, entre otros.



La Maritime Archaeology Consultants AG, empresa suiza, es la única compañía que hasta ahora hace parte de la licitación, en calidad de originador.



El galeón san José, barco con bandera española, fue hundido por piratas ingleses en las costas del mar Caribe cercanas a Cartagena el 8 de junio de 1708. Llevaba oro, piedras preciosas, cerámicas y otras mercancías de las colonias americanas.